Comment obtenir des billets pour le GP de F1 de Las Vegas : dates, prix des billets et plus encore

Le Grand Prix de Las Vegas marque le retour de la Formule 1 dans le Nevada pour des courses nocturnes à grande vitesse le long du mythique Strip. Des champions du sport automobile, dont Max Verstappen, Lewis Hamilton et Lando Norris, s’y affrontent à des vitesses de pointe sous les néons.

GOAL vous fournit les dates essentielles de la course, les détails des tarifs et les liens de réservation. Lisez la suite pour réserver dès aujourd’hui vos billets pour le GP de F1 de Las Vegas.

Quand a lieu le GP de F1 de Las Vegas ?

Date et heure Épreuve Lieu Billets 19 novembre 2026 GP de F1 de Las Vegas : essais 1 et 2 Circuit du Las Vegas Strip, Las Vegas, États-Unis Billets 20 novembre 2026 GP de F1 de Las Vegas : essais 3 et qualifications Circuit du Las Vegas Strip, Las Vegas, États-Unis Billets 21 novembre 2026 GP de F1 de Las Vegas : jour de course Circuit du Las Vegas Strip, Las Vegas, États-Unis Billets

Où acheter des billets pour le GP de F1 de Las Vegas ?

Les billets officiels pour le Grand Prix de Las Vegas sont disponibles sur le site officiel du GP de Las Vegas de F1 et via Ticketmaster. Acheter directement via les canaux principaux permet aux fans d’avoir le premier choix parmi les zones d’admission générale et les places en tribune.

Si les allocations de billets officiels sont épuisées, des plateformes de revente secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le GP de F1 de Las Vegas ?

Les billets d’admission générale à la journée sur le portail officiel de billetterie commencent à 50 $US pour les essais du jeudi, 99 $US pour les qualifications du vendredi et 393 $US pour la course du samedi. Pour couvrir l’ensemble du week-end, les pass d’admission générale Flamingo de 3 jours commencent à 492 $US, tandis que les places réservées en tribune débutent à 925 $US sur les canaux officiels.

Si les allocations générales officielles sont épuisées, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une autre possibilité pour obtenir des places de dernière minute. Les prix du marché secondaire sur StubHub commencent autour de 150 $US pour des pass à la journée ou 350 $US pour des options sur plusieurs jours, selon la demande et le choix des places.

Tout ce qu’il faut savoir sur le GP de F1 de Las Vegas

Le Grand Prix de Las Vegas est l’un des événements les plus attendus du sport automobile international. Disputé sur le circuit urbain de Las Vegas, dans le Nevada, ce tracé de 6,1 km comporte 17 virages et une longue ligne droite le long du célèbre Las Vegas Boulevard.

Tracé du circuit et temps forts en course

Les pilotes passent devant des complexes emblématiques, dont le Bellagio, le Caesars Palace et le Venetian. Les vitesses de pointe dépassent les 341 km/h sur le Strip, ce qui fait des manœuvres de dépassement au virage 14 l’un des grands temps forts de la course.

Options de billets et zones de visibilité

Admission générale : Le moyen le plus abordable de profiter de la Formule 1 à Las Vegas. Les pass d’admission générale, à commencer par la zone Flamingo, offrent l’accès à des espaces debout, à de grands écrans vidéo, à des fan zones interactives et à des animations en direct.

Tribunes : Les tribunes réservées, dont les zones Heineken et T-Mobile, proposent des places attribuées avec une vue directe sur des points de dépassement clés et des zones d’accélération.

Conseils de déplacement et informations sur l’événement

L’aéroport international Harry Reid de Las Vegas se situe à quelques minutes du circuit. Il est conseillé aux spectateurs d’utiliser le monorail ou des services de VTC pour rejoindre les entrées du circuit. Réserver tôt vous permet d’obtenir les billets les moins chers encore disponibles pour ce spectacle nocturne.