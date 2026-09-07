L’Angleterre est de retour sur la scène internationale cet automne, avec le début de la campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA de l’équipe de Thomas Tuchel, et la demande pour voir les Three Lions en direct augmente déjà rapidement. Versée dans la Ligue A, groupe A3, l’Angleterre disputera six matches contre l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie entre septembre et novembre, offrant aux supporters à travers l’Europe plusieurs occasions de voir ce groupe à l’œuvre.

Que vous prévoyiez d’être à Wembley Stadium pour les matches à domicile de l’Angleterre ou que vous souhaitiez assister à l’un des déplacements sur le continent, GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où les acheter dès maintenant.

Quand a lieu la Ligue des nations de l’Angleterre ?

Date et heure Match Lieu Billets samedi 26 septembre 2026 - 20:45 Angleterre vs Espagne Wembley Stadium, Londres Billets mardi 29 septembre 2026 - 20:45 Tchéquie vs Angleterre Fortuna Arena, Prague Billets samedi 3 octobre 2026 - 18:00 Croatie vs Angleterre Lieu à confirmer, Croatie (à huis clos) Billets mardi 6 octobre 2026 - 20:45 Angleterre vs Tchéquie Wembley Stadium, Londres Billets jeudi 12 novembre 2026 - 20:45 Angleterre vs Croatie Wembley Stadium, Londres Billets dimanche 15 novembre 2026 - 20:45 Espagne vs Angleterre Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets





Où acheter des billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre ?

Le moyen le plus simple d’obtenir des billets pour les matches de Ligue des nations de l’Angleterre, à domicile comme à l’extérieur, est de passer par StubHub. En tant que l’une des plus grandes places de marché de billets au monde, StubHub propose un large éventail d’options de places pour chaque match de l’Angleterre dans cette campagne, de Wembley Stadium à Londres aux déplacements à la Fortuna Arena de Prague et au Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Voici pourquoi StubHub est l’option de référence pour cette campagne :

Au-delà du contingent officiel – utile une fois que les billets de l’England Supporters Travel Club et ceux des abonnés affiliés à la FA sont épuisés pour les matches à domicile

Garantie FanProtect – chaque achat est couvert, ce qui assure aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Aucune adhésion requise – pour les déplacements à Prague et à Madrid, StubHub offre un moyen fiable d’obtenir des places sans avoir besoin d’une adhésion à un club ou à une fédération

Options d’hospitalité – sièges rembourrés et accès au salon disponibles à Wembley pour les venues de l’Espagne et de la Croatie

Large choix de places – des sièges en étage supérieur derrière les buts aux places premium dans l’axe de la ligne médiane

Compte tenu de l’attrait de ces rencontres, en particulier du match d’ouverture contre l’Espagne, il est fortement recommandé de réserver tôt. Comme il s’agit du match le plus susceptible d’afficher complet rapidement, les places pour un Wembley à guichets fermés ont tendance à partir vite une fois la vente générale ouverte.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre ?

Les prix des billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre varient selon le match, l’emplacement du siège et le moment de l’achat par rapport au jour du match. Voici un aperçu approximatif de ce à quoi vous attendre sur StubHub :

Places les moins chères : à partir d’environ 45 € – des sièges en étage supérieur derrière les buts, la façon la plus accessible d’assister à un match cet automne

Places de gamme intermédiaire : des places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Premium et hospitalité : à partir de 300 € pour la plus grande affiche du groupe, Angleterre vs Espagne en septembre, incluant sièges rembourrés, accès au salon et suppléments le jour du match

Billets à l’extérieur (Prague et Madrid) : généralement plus abordables au prix facial qu’une grande soirée à Wembley, même si le stock pour le contingent de l’Angleterre est limité

Comme pour toute rencontre internationale à forte demande, les prix sur le marché secondaire peuvent évoluer à l’approche du match. Obtenir votre place plus tôt que tard est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis. Gardez aussi un œil sur StubHub dans les jours précédant chaque rencontre, car les baisses de stock de dernière minute peuvent parfois faire reculer les prix, en particulier pour les matches à l’extérieur où la demande est plus faible qu’à Wembley.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Ligue des nations de l’Angleterre

La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 est la cinquième édition de la compétition depuis son lancement, et l’Angleterre se retrouve une fois de plus en Ligue A, le plus haut niveau du football international européen. Placée aux côtés de l’Espagne, de la Croatie et de la Tchéquie dans le groupe A3, l’Angleterre fera face à un calendrier exigeant qui mettra à l’épreuve ses ambitions face à des équipes au pedigree récent en tournoi.

Voici quelques éléments importants à connaître sur les enjeux :

Promotion et relégation sont en jeu entre les ligues, selon le classement final du groupe

Une voie vers les qualifications de futurs tournois est également possible, une bonne campagne de Ligue des nations pouvant offrir une porte d’entrée vers les qualifications du Championnat d’Europe pour les équipes qui échouent ailleurs

Six matches sur une période resserrée – tous les matches de groupe se jouent entre septembre, octobre et novembre, ce qui donne aux supporters une période courte mais riche en action pour voir l’Angleterre en action

Pour Thomas Tuchel, les premiers résultats contre l’Espagne et la Croatie en particulier seront considérés comme un indicateur clé des progrès accomplis avant les tournois plus importants à venir.

Tout ce qu’il faut savoir sur Wembley Stadium

Wembley Stadium est le stade national de l’Angleterre et le lieu des trois matches à domicile de l’Angleterre dans cette campagne de Ligue des nations.

Capacité : environ 90 000 places, ce qui en fait le plus grand stade de football du Royaume-Uni et l’un des plus grands d’Europe

Histoire : reconstruit sur le site du Wembley d’origine et rouvert en 2007, immédiatement reconnaissable à son arche de 134 mètres

Grands rendez-vous : a accueilli plusieurs finales de Ligue des champions de l’UEFA, la finale de la FA Cup chaque année, ainsi que le parcours de l’Angleterre jusqu’à la finale de l’Euro 2020

Comment s’y rendre : la station Wembley Park se trouve à quelques minutes à pied du stade et est bien desservie par le métro de Londres et les services ferroviaires nationaux

Il reste le domicile permanent de l’équipe nationale masculine d’Angleterre, et peu d’enceintes sur le continent peuvent rivaliser avec son atmosphère pour une grande rencontre internationale. Avec trois matches de l’Angleterre proposés dans ce stade au cours de cette campagne, les occasions ne manquent pas d’en faire vous-même l’expérience.