Comment obtenir des billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre : dates des matches, prix des billets et plus encore

L’Angleterre fait son retour sur la scène internationale cet automne avec le lancement de la campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA de l’équipe de Thomas Tuchel, et la demande pour voir les Three Lions en direct grimpe déjà rapidement. Versée dans la Ligue A, groupe A3, l’Angleterre disputera six matches contre l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie entre septembre et novembre, offrant aux supporters à travers l’Europe plusieurs occasions de voir ce groupe à l’œuvre.

Que vous prévoyiez d’être dans les tribunes de Wembley Stadium pour les matches à domicile de l’Angleterre ou que vous souhaitiez assister à l’un des déplacements sur le continent, GOAL a réuni tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où en acheter dès maintenant.

Quand a lieu la Ligue des nations de l’Angleterre ?

Date et heure Affiche Lieu Billets samedi 26 septembre 2026 - 20h45 Angleterre vs Espagne Wembley Stadium, Londres Billets mardi 29 septembre 2026 - 20h45 Tchéquie vs Angleterre Fortuna Arena, Prague Billets samedi 3 octobre 2026 - 18h00 Croatie vs Angleterre Lieu à confirmer, Croatie (à huis clos) Non disponibles mardi 6 octobre 2026 - 20h45 Angleterre vs Tchéquie Wembley Stadium, Londres Billets jeudi 12 novembre 2026 - 20h45 Angleterre vs Croatie Wembley Stadium, Londres Billets dimanche 15 novembre 2026 - 20h45 Espagne vs Angleterre Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets

Le match à l’extérieur du 3 octobre en Croatie se jouera à huis clos à la suite d’une sanction de l’UEFA, donc aucun billet ne sera mis en vente pour le public pour cette rencontre.

Où acheter des billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre ?

La manière la plus simple d’obtenir des billets pour les matches de Ligue des nations de l’Angleterre, à domicile comme à l’extérieur, passe par StubHub. En tant que l’une des plus grandes places de marché de billets au monde, StubHub propose un large éventail d’options de sièges pour chaque match de l’Angleterre dans cette campagne, de Wembley Stadium à Londres aux déplacements à la Fortuna Arena de Prague et au Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Voici pourquoi StubHub est l’option de référence pour cette campagne :

Au-delà du contingent officiel : utile une fois les billets de l’England Supporters Travel Club et ceux des abonnés affiliés à la FA épuisés pour les matches à domicile

Garantie FanProtect : chaque achat est couvert, offrant aux acheteurs la tranquillité d’esprit de savoir que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Aucune adhésion requise : pour les déplacements à Prague et Madrid, StubHub offre un moyen fiable d’obtenir des places sans avoir besoin d’une adhésion à un club ou à une fédération

Options hospitalité : sièges rembourrés et accès au salon disponibles à Wembley pour les venues de l’Espagne et de la Croatie

Large choix de places : des sièges du niveau supérieur derrière les buts aux places premium dans l’axe le long de la ligne médiane

Compte tenu de l’attrait de ces affiches, en particulier le match d’ouverture contre l’Espagne, il est vivement recommandé de réserver tôt. Comme il s’agit de la rencontre la plus susceptible d’afficher complet rapidement, les places pour un Wembley à guichets fermés partent généralement vite une fois la vente générale ouverte.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre ?

Les prix des billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre varient selon l’affiche, l’emplacement du siège et la proximité du jour du match au moment de l’achat. Voici un aperçu approximatif de ce à quoi s’attendre sur StubHub :

Places les moins chères : à partir d’environ 45 € : des sièges en tribune haute derrière les buts, le moyen le plus accessible d’assister à un match cet automne

Places de gamme intermédiaire : des places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Premium et hospitalité : à partir de 300 € pour la plus grande affiche du groupe, Angleterre vs Espagne en septembre, avec sièges rembourrés, accès au salon et extras supplémentaires le jour du match

Billets à l’extérieur (Prague et Madrid) : généralement plus abordables au prix facial qu’une grande soirée à Wembley, même si le contingent réservé à l’Angleterre est limité

Comme pour toute rencontre internationale à forte demande, les prix sur le marché secondaire peuvent évoluer à l’approche du match. Verrouiller votre place le plus tôt possible est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis. Gardez aussi un œil sur StubHub dans les jours précédant chaque rencontre, car des baisses de dernière minute dans l’inventaire peuvent parfois faire reculer les prix, en particulier pour les matches à l’extérieur où la demande est plus faible qu’à Wembley.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Ligue des nations de l’Angleterre

La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 est la cinquième édition de la compétition depuis son introduction, et l’Angleterre se retrouve une nouvelle fois en Ligue A, l’élite du football international européen. Placée avec l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie dans le groupe A3, l’Angleterre fait face à un calendrier exigeant qui mettra ses ambitions à l’épreuve contre des sélections au pedigree récent dans les tournois.

Quelques éléments à connaître sur les enjeux :

Promotion et relégation sont en jeu entre les ligues, selon le classement final du groupe

Une voie vers les qualifications de futurs tournois est également possible, une bonne campagne en Ligue des nations pouvant offrir une porte d’entrée vers les qualifications du Championnat d’Europe pour les équipes qui échouent ailleurs

Six matches dans une fenêtre condensée : toutes les rencontres de groupe se disputent en septembre, octobre et novembre, offrant aux supporters une période courte mais riche en action pour voir l’Angleterre en action

Pour Thomas Tuchel, les premiers résultats, notamment contre l’Espagne et la Croatie, seront perçus comme un indicateur clé des progrès accomplis avant les tournois plus importants à venir.

Tout ce qu’il faut savoir sur Wembley Stadium

Wembley Stadium est le stade national de l’Angleterre et le théâtre des trois matches à domicile de l’Angleterre dans cette campagne de Ligue des nations.

Capacité : environ 90 000 places, ce qui en fait le plus grand stade de football du Royaume-Uni et l’un des plus grands d’Europe

Histoire : reconstruit sur le site du Wembley original et rouvert en 2007, immédiatement reconnaissable à son arche de 134 mètres

Grands rendez-vous : a accueilli plusieurs finales de Ligue des champions de l’UEFA, la finale de la FA Cup chaque année, ainsi que le parcours de l’Angleterre jusqu’en finale de l’Euro 2020

Comment s’y rendre : la station Wembley Park se trouve à quelques minutes à pied du stade et est bien desservie par le métro de Londres et les services ferroviaires nationaux

Il reste le domicile permanent de l’équipe nationale masculine de l’Angleterre, et peu d’enceintes sur le continent peuvent rivaliser avec son atmosphère pour une grande affiche internationale. Avec trois rencontres de l’Angleterre proposées dans ce stade lors de cette campagne, les occasions de le découvrir par vous-même ne manquent pas.