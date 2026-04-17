Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe Stanley 2026 : où les acheter, pronostics de la LNH et plus encore

Les fans de hockey sur glace du monde entier se préparent à un dénouement palpitant de la saison de la LNH. Les séries éliminatoires, qui débutent en avril, culmineront avec la finale de la Coupe Stanley en juin.

Peu importe les équipes qui s’affronteront lors de ce grand rendez-vous, vous pouvez vivre l’action de près en réservant vos billets dès maintenant.

Ne manquez pas l’un des temps forts du calendrier sportif nord-américain. Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets pour la Coupe Stanley, notamment comment les acheter, leur prix et bien plus encore.

Quand auront lieu les Finales de la Coupe Stanley 2026 ?

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La finale de la Coupe Stanley 2026 doit commencer au cours de la première semaine de juin. Si la série au meilleur des sept matchs va à son terme, une éventuelle septième rencontre se tiendra au plus tard le 21 juin.

La LNH n’établira le calendrier définitif de la Coupe Stanley qu’après la conclusion de l’étape précédente des séries éliminatoires, soit les finales d’association.

Comment acheter des billets pour la Finale de la Coupe Stanley 2026

Les billets officiels ne sont mis en vente que lorsque les Finales de Conférence se terminent, généralement fin mai ou début juin. Vous pouvez les acheter sur Ticketmaster, la billetterie officielle de la LNH, ou sur les sites des équipes qualifiées.

Outre ces canaux officiels, les fans peuvent aussi se tourner vers le marché secondaire, notamment StubHub.

Quel est le calendrier et le format des séries éliminatoires de la NHL 2026 ?

Après la saison régulière de 82 matchs pour chacune des 32 franchises, les 16 meilleures (8 dans chaque conférence) accèdent aux séries éliminatoires.

Les douze meilleures formations, soit les trois premières de chaque division, sont directement qualifiées. Les quatre places restantes, dites « wild cards », reviennent aux équipes présentant le plus grand nombre de points au-delà.

Les séries éliminatoires se déroulent en quatre tours, chacun sous la forme d’une série au meilleur des sept matchs. Voici le détail :

Premier tour (ou quarts de finale de conférence) : les huit confrontations sont définies par les classements de division et les places de wild cards.

(ou quarts de finale de conférence) les huit confrontations sont définies par les classements de division et les places de wild cards. Deuxième tour (demi-finales de conférence ou finales de division) : les huit équipes restantes s’affrontent au sein de leur division pour désigner un champion de division.

(demi-finales de conférence ou finales de division) les huit équipes restantes s’affrontent au sein de leur division pour désigner un champion de division. Finales de conférence : les quatre équipes restantes s’affrontent pour le titre de champion de la Conférence Est ou de la Conférence Ouest.

les quatre équipes restantes s’affrontent pour le titre de champion de la Conférence Est ou de la Conférence Ouest. Finales dela Coupe Stanley : les deux vainqueurs de conférence s’affrontent pour le titre suprême.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe Stanley 2026 ?

Pour la finale de la Coupe Stanley 2026, le prix des billets devrait démarrer autour de 400 $, en fonction des équipes qualifiées, du lieu et de la catégorie des places. Plus de détails seront confirmés une fois les finalistes connus.

À titre d’exemple, voici les prix de départ approximatifs par match pour la finale de la Coupe Stanley 2025 :

Match Prix de départ (environ) Match 1 563 Match 2 406 Match 3 470 Match 4 505 Match 5 1 002 Match 6 887

Quels sont les forfaits hospitalité disponibles pour la Finale de la Coupe Stanley 2026 ?

Les options d’hospitalité officielles pour la Finale de la Coupe Stanley 2026 devraient inclure les forfaits suivants :

Suites privées : places assises près des baies vitrées ou location de suites privées avec option de restauration (de 75 $ à 150 $ par personne).

places assises près des baies vitrées ou location de suites privées avec option de restauration (de 75 $ à 150 $ par personne). Salons Élite : accès à des espaces réceptifs exclusifs avec cuisine gastronomique et service dédié.

accès à des espaces réceptifs exclusifs avec cuisine gastronomique et service dédié. Expériences pour les fans : certains forfaits peuvent comprendre des fêtes VIP avant-match, des visites des coulisses, des séances d’autographes avec les joueurs et des souvenirs de collection.

Que réserver pour la finale de la Coupe Stanley 2026 ?

À l’aube des séries éliminatoires de la LNH, une certitude s’impose : les Panthers de la Floride ne défendront pas leur titre pour une troisième année consécutive. Les doubles champions de 2024 et 2025 n’ont pas réussi à se qualifier, ayant perdu près de la moitié de leurs matchs de saison régulière.

Les Oilers d’Edmonton, eux, peuvent souffler : la Floride n’a pas réussi à s’imposer cette saison. Pendant que les Panthers célébraient leurs deux titres consécutifs, la formation canadienne a connu la déception de terminer deuxième pour la deuxième année de suite.

Les hommes de Kris Knoblauch ont validé leur billet pour les séries et espèrent que la troisième tentative sera la bonne, alors qu’ils chassent un premier titre depuis 1990.

Avec cinq conquêtes, la franchise albertaine reste toutefois loin derrière le record de 24 Coupes soulevées par le Canadien de Montréal.

Selon les bookmakers, l’Avalanche du Colorado et le Lightning de Tampa Bay disposent des meilleures chances d’atteindre la finale. Tampa Bay a régné en 2020 et 2021, mais Colorado l’a détrôné en 2022. Avec le meilleur bilan de la saison régulière, l’Avalanche vise maintenant à maintenir ce niveau de forme durant les séries.

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