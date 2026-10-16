Comment obtenir des billets pour Hans Zimmer : dates, prix et autres informations

Hans Zimmer, le compositeur allemand à qui l’on doit certaines des musiques de film les plus emblématiques du cinéma, présente cet automne son spectacle salué par la critique dans des salles du monde entier. Hans Zimmer Live: The Next Level réinvente ses thèmes les plus célèbres, tirés de Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight et The Lion King, sous la forme d’un concert d’envergure, accompagné d’un grand ensemble de musiciens et de chanteurs, ainsi que d’une nouvelle scénographie spectaculaire.

Que vous cherchiez une place à The O2 à Londres, à la RAC Arena de Perth ou à l’Etihad Arena d’Abou Dhabi, GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour organiser votre déplacement : le programme complet, les points de vente et les moyens de trouver les billets les moins chers actuellement disponibles.

Quand a lieu Hans Zimmer Live ?

Date et heure Événement Lieu Billets Mardi 6 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Royaume-Uni Billets Mercredi 7 octobre, 17 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Royaume-Uni Billets Jeudi 8 octobre, 16 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Royaume-Uni Billets Samedi 10 octobre, 16 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Royaume-Uni Billets Lundi 12 octobre, 16 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, Londres, Royaume-Uni Billets Lundi 12 octobre, 19 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Australie Billets Jeudi 15 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Düsseldorf, Allemagne Billets Vendredi 16 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Allemagne Billets Dimanche 18 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Francfort, Allemagne Billets Lundi 19 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stuttgart, Allemagne Billets Mardi 20 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Munich, Allemagne Billets Samedi 24 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapest, Hongrie Billets Dimanche 25 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Prague, République tchèque Billets Mercredi 28 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Allemagne Billets Jeudi 29 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlin, Allemagne Billets Vendredi 30 octobre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Hambourg, Allemagne Billets Dimanche 1er novembre, 18 h Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Pays-Bas Billets Vendredi 6 novembre, 18 h Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Qatar Billets Dimanche 8 novembre, 19 h Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Cologne, Allemagne Billets Jeudi 12 novembre, 19 h Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Allemagne Billets Vendredi 13 novembre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abou Dhabi, Émirats arabes unis Billets Vendredi 13 novembre, 20 h Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Bruxelles, Belgique Billets

Toutes les dates de 2026 figurent ci-dessus, de Glasgow le 6 octobre à Abou Dhabi et Bruxelles le 13 novembre. Les horaires correspondent à l’heure locale de chaque salle et peuvent changer : mieux vaut donc vérifier le programme à l’approche du concert.

Où acheter des billets pour Hans Zimmer ?

Le moyen le plus rapide et le plus fiable d’obtenir des billets pour Hans Zimmer est de passer par StubHub. Chaque achat est couvert par la garantie FanProtect de StubHub : les billets sont vérifiés et les acheteurs sont remboursés si un concert est annulé sans être reprogrammé.

Pourquoi StubHub est la meilleure option pour cette tournée :

Une offre complète : des billets sont proposés pour toutes les dates ci-dessus, des places classiques aux offres premium et VIP.

Un plus grand choix de places après l’épuisement des billets officiels : une grande partie des dates de Hans Zimmer Live en 2025 et 2026 affiche déjà complet. Les disponibilités auprès des vendeurs officiels tels que Ticketmaster, Eventim et Frontier Touring peuvent donc être limitées, voire inexistantes, dans certaines villes bien avant la date du concert. StubHub rassemble les annonces de fans et de revendeurs professionnels qui remettent en vente des billets qu’ils ne peuvent plus utiliser, offrant ainsi un choix de places bien plus large que celui d’un seul vendeur officiel.

Conseil pratique : si vous visez une ville précise, inscrivez-vous d’abord à la prévente officielle de la salle : c’est généralement le meilleur moyen d’obtenir un billet à son prix initial. Pour les autres, ou pour toute date dont la prévente et la vente générale sont déjà passées, StubHub est le premier endroit où chercher.

Combien coûtent les billets pour Hans Zimmer ?

Les prix varient selon la ville, la salle et le moment auquel le billet est acheté :

Places les moins chères : à partir d’environ 23 $ pour des places à visibilité réduite ou situées dans les gradins supérieurs sur certains marchés

Prix moyen à la revente : environ 310 $ sur l’ensemble de la tournée

Places premium près de la scène :de 250 à 450 $ ou plus, en particulier pour les concerts dont les billets au prix initial sont déjà épuisés

Pour limiter les dépenses, achetez tôt et restez souple sur le choix des places. Les prix sur StubHub ont tendance à augmenter à mesure qu’un concert approche du complet. Réserver dès l’ajout d’une date au calendrier et envisager une place en hauteur ou sur le côté est donc le moyen le plus simple de réduire les coûts tout en assistant au spectacle.

Préventes et ventes générales par région :

Europe : la vente générale pour cette partie de la tournée a débuté le 26 septembre 2025 à 14 h, heure locale. Les billets ont été mis en vente simultanément dans toutes les salles afin de garantir l’équité.

Australie : la prévente réservée aux membres Frontier a duré 24 heures à partir du mardi 2 juin 2026, avant l’ouverture de la vente générale le lendemain, mercredi 3 juin, à 14 h, heure locale.

Asie, notamment Yokohama et Taipei : des périodes de prévente et des tirages au sort distincts ont été organisés par les partenaires officiels dans les mois précédant les concerts.

Tout savoir sur Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer s’est fait connaître en composant des musiques orchestrales et électroniques pour certains des plus grands films de ces 30 dernières années, de Gladiator et The Dark Knight à Inception, Interstellar, Pirates of the Caribbean et Dune, qui lui a valu son deuxième Oscar. Son histoire sur scène remonte à 2016, lorsque Hans Zimmer Live on Tour a présenté pour la première fois ses musiques de film dans des salles à travers l’Europe, notamment à Prague, où un concert a ensuite été publié sous forme d’album et de film. Depuis, il a présenté ce spectacle à Coachella, à plusieurs reprises à The O2 à Londres, ainsi qu’en Amérique du Nord, en Asie et en Australie.

The Next Level ouvre le chapitre le plus récent de cette histoire. Zimmer joue des claviers et de la guitare au sein d’un grand ensemble en tournée, comprenant un groupe, un orchestre et un chœur. Ensemble, ils réinventent des thèmes de film familiers sous forme de longues suites de concert plutôt que de simplement rejouer les bandes originales note pour note. La production accorde une place encore plus importante à la création sonore électronique que les tournées précédentes, avec une nouvelle scène et un dispositif d’éclairage conçus spécialement pour cette série de concerts. Le programme devrait puiser dans tout le catalogue de Zimmer, avec notamment Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down et The Last Samurai, aux côtés de favoris de longue date comme The Lion King et Interstellar.

Les concerts durent généralement environ trois heures, entracte compris. C’est l’un des spectacles les plus longs actuellement présentés dans les grandes salles du monde entier, et les fans qui comparent le prix du billet à la durée et à l’ampleur de la production y trouveront un véritable intérêt.

Tout savoir sur The O2 Arena

Parmi les étapes de cette partie de la tournée, peu ont autant d’importance que The O2 à Londres, où Hans Zimmer se produira le lundi 12 octobre 2026. Située sur la péninsule de Greenwich, dans le sud-est de Londres, The O2 est l’une des salles couvertes les plus fréquentées et les plus reconnaissables au monde. Elle peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes pour les concerts et a reçu certains des plus grands spectacles de Zimmer au Royaume-Uni au fil de ses tournées.

La salle est bien desservie par les transports en commun : la station de métro North Greenwich, sur la ligne Jubilee, se trouve juste devant l’entrée principale. C’est donc l’une des grandes salles les plus faciles à rejoindre sans voiture. À l’intérieur, The O2 propose un large choix de places, des gradins classiques aux places premium au parterre et aux loges, permettant aux fans de profiter du spectacle quel que soit leur budget. Si vous faites spécialement le déplacement à Londres pour ce concert, réservez votre hébergement bien à l’avance, à Greenwich ou de l’autre côté de la Tamise, dans le centre de Londres : les prix des hôtels du secteur ont tendance à grimper fortement lors des grands événements à The O2.

La demande pour Hans Zimmer Live est forte sur tous les marchés de cette tournée et plusieurs dates affichent déjà complet au prix initial. Londres représente donc l’une des dernières occasions de voir The Next Level au Royaume-Uni avant que la tournée ne se poursuive en Europe continentale, au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Australie. GOAL recommande de vérifier dès maintenant les disponibilités sur StubHub pour ne pas manquer le concert.