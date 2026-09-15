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Comment obtenir des billets pour Boca Juniors - River Plate : prix de la Liga Profesional, informations sur le Superclásico et plus encore

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Boca Juniors affronte River Plate en Liga Profesional. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Réserver des billets pour le Superclásico : Boca Juniors vs River Plate

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Boca Juniors vs River Plate en Liga Profesional ?

Boca Juniors vs River Plate en Liga Profesional : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Boca Juniors et River Plate

Boca Juniors a enregistré quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sans aucune défaite sur cette série. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre Central Cordoba de Santiago en Liga Profesional le 12 septembre, après un succès 1-0 contre Sao Paulo en Copa Sudamericana le 9 septembre. Un nul 2-2 contre Gimnasia Mendoza le 5 septembre a été le seul match lors duquel l’équipe a laissé des points en route sur cette période. Boca a inscrit sept buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

River Plate a remporté trois matches, fait un nul et perdu une fois lors de ses cinq dernières rencontres. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 sur le terrain d’Atletico Tucuman en Liga Profesional le 12 septembre, et l’équipe a également battu Independiente Rivadavia 3-1 et Banfield 3-2 à l’extérieur durant cette série. La seule défaite est intervenue contre Santa Fe en Copa Sudamericana. River a marqué neuf buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

BOC

BOC - Forme

LAN
V1-0
SAR
V0-0
GIM
N2-2
SAP
V1-0
CEC
V3-1
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
RIV

RIV - Forme

SAR
N2-2
SFE
D1-1
BAN
V2-3
INR
V3-1
ATT
V1-2
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Boca Juniors vs River Plate : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga Profesional le 19 avril 2026, lorsque River Plate recevait Boca Juniors et s’est incliné 1-0. Avant cela, Boca s’était imposé 2-0 à domicile contre River en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes enregistrées, Boca Juniors a l’avantage avec trois victoires contre une pour River, et un match nul, une victoire 3-2 de Boca en Copa de la Liga Profesional sur le terrain de River en avril 2024.

Face à face

Boca JuniorsNulRiver Plate
3
0
2
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River Plate
RIV
0
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Boca Juniors
BOC
1
FDM
Primera - Apertura
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Boca Juniors
BOC
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RIV
0
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River Plate
RIV
2
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Boca Juniors
BOC
1
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Primera - Apertura
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BOC
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River Plate
RIV
1
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Copa de la Liga Profesional
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River Plate
RIV
2
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Boca Juniors
BOC
3
FDM
7Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Boca Juniors et River Plate

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