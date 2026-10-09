Cristiano Jr, fils de la star portugaise Cristiano Ronaldo, a décidé de représenter la sélection du Portugal plutôt que plusieurs autres équipes nationales, malgré le différend qui oppose son père au sélectionneur de l'équipe nationale, Jorge Jesus, la possibilité qu'il change d'avis restant toutefois ouverte.

Ronaldo père et Jesus se sont retrouvés au cœur d'un vif différend après que l'entraîneur a laissé l'attaquant sur le banc des remplaçants lors d'un match de la Ligue des nations face à la Norvège la semaine dernière, selon le journal britannique « Sport Bible ».

Dans les jours qui ont suivi, Ronaldo a quitté de son plein gré le rassemblement de l'équipe nationale, puis a publié un communiqué incendiaire dans lequel il a accusé le sélectionneur d'avoir manqué aux promesses qu'il lui avait faites concernant son temps de jeu à de multiples reprises, l'attente demeurant quant à savoir si les deux parties parviendront à mettre un terme à leur différend avant la trêve internationale du mois de novembre prochain.

Pour autant, le fils de Ronaldo, âgé de 16 ans, a annoncé son engagement à jouer pour le Portugal, bien qu'il ait la possibilité de représenter jusqu'à trois autres sélections.

Cristiano Jr, qui évolue au poste d'ailier gauche et joue du pied droit, est actuellement à l'académie du club saoudien d'Al-Nassr, après avoir précédemment joué dans les académies de la Juventus et de Manchester United.

Sur le plan international chez les jeunes, le joueur a disputé des rencontres avec les sélections portugaises des moins de 15 ans et des moins de 16 ans, bien qu'il soit éligible pour jouer en faveur de l'Espagne, où il a vécu pendant plus de cinq ans durant la période où son père évoluait au Real Madrid.

L'adolescent est né dans l'État de Californie, ce qui lui permet de représenter les États-Unis d'Amérique s'il le souhaite, tandis qu'il pourrait exister un quatrième pays qu'il aurait le droit de représenter étant donné que l'identité de sa mère n'est pas connue.

Selon le journal espagnol « AS », le garçon possède également des origines cap-verdiennes par la grand-mère de son père, bien qu'il ne remplisse aucune des quatre conditions fixées par la Fédération internationale de football « FIFA » pour jouer en faveur du pays africain.

Les registres de la Fédération portugaise de football indiquent que Ronaldo Jr a inscrit cinq buts en 13 matchs disputés avec les sélections de jeunes du Portugal, où il a connu sa première apparition internationale lors d'une victoire trois buts à deux face à la Croatie dans le tournoi Vlatko Markovic au mois de mai de l'an dernier.

De son côté, Ronaldo père a inscrit 146 buts en 234 matchs avec la sélection du Portugal et l'a conduite à remporter le premier titre majeur de son histoire, l'Euro 2016, avant de décrocher d'autres trophées en Ligue des nations en 2019 et en 2025.

Cristiano Ronaldo avait ouvertement affiché son rêve de voir son fils devenir footballeur professionnel, bien que certains sportifs conseillent à leurs enfants de ne pas suivre leurs traces.