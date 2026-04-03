Comment Kylian Mbappé a suivi deux fois les traces de Pelé lors de la Coupe du monde 2018

Kylian Mbappé n'avait que dix-neuf ans lorsqu'il a fait de la Coupe du monde 2018 son moment de consécration. Il a battu des records français, égalé des performances qui n'avaient plus été vues depuis l'époque de Pelé et mené la France vers un titre mondial qui semblait annoncer le début de quelque chose de grand. Dans la rubrique Icons, nous revenons sur les buts qui ont changé sa vie, la soirée où il a surpassé Lionel Messi et la finale qui a confirmé son statut.

« Je ne veux pas être juste quelqu’un qui passe par là dans le football. » Les mots prononcés par Kylian Mbappé juste après la finale de la Coupe du monde 2018 semblaient étonnamment mûrs pour quelqu’un de son âge. Avec le recul, il n’avait aucune raison de s’inquiéter. À dix-neuf ans, il venait de mener la France au titre mondial – égalant à deux reprises la performance de l’un des plus grands joueurs de tous les temps – et depuis, il n’a plus quitté les feux de la rampe.

Mbappé n’était d’ailleurs pas un inconnu lorsqu’il est arrivé en Russie en tant que nouveau visage de l’équipe de France de Didier Deschamps. Après sa percée à l'AS Monaco, il était déjà considéré comme une future superstar. Un an plus tôt, il avait rejoint son club formateur, le Paris Saint-Germain, d'abord en prêt, puis via un transfert définitif qui s'élevait à pas moins de 180 millions d'euros. À 19 ans, il était ainsi sur le point de devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire.

Il a immédiatement commencé à rentabiliser cet investissement : lors de sa première saison à Paris, il a été impliqué dans 38 buts. Pourtant, cela est resté quelque peu en marge des projecteurs internationaux, en partie parce qu’il évoluait en championnat de France.

Ce qu'il a ensuite montré à la Coupe du monde alors qu'il n'était encore qu'un adolescent n'avait plus été vu depuis Pelé en 1958. À maintes reprises, il a suivi les traces de la légende brésilienne. C'est précisément pour cela que la Coupe du monde reste si particulière : tous les quatre ans, quelqu'un a la chance de se présenter au monde entier en direct, sur la plus grande scène qui soit. En 2018, cette personne était sans aucun doute Mbappé.

Le tournoi s'est avéré être le prologue d'une carrière qui allait se dérouler au plus haut niveau. Mbappé est devenu la superstar que tout le monde avait prédite – tant en club qu'en sélection nationale – et certainement pas quelqu'un qui n'aurait fait qu'un « passage éclair » dans le monde du football.

Voici le neuvième épisode de la rubrique « Icons » de Voetbalzone consacrée à la Coupe du monde. Écoutez dès maintenant la version podcast sur Spotify ou Apple.

Tout a commencé par un simple but facile

La France a en fait connu des débuts difficiles à la Coupe du monde en Russie, malgré une équipe de stars comprenant notamment Paul Pogba, N’Golo Kanté et Raphaël Varane. Lors du match d’ouverture contre l’Australie, il a fallu un penalty et un malheureux but contre son camp pour s’imposer, et les choses ont également été difficiles contre le Pérou.

Mais Mbappé s'est imposé. Il a propulsé la France en huitièmes de finale, même si son premier but en Coupe du monde n'est sans doute pas celui qui vient immédiatement à l'esprit. C'est peut-être parce qu'il s'agit du but le plus simple de sa carrière. Après qu’un tir dévié d’Olivier Giroud ait rebondi au-dessus du gardien péruvien, l’adolescent n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets à moins d’un mètre. À ce moment-là, il est devenu le plus jeune buteur français de l’histoire d’une Coupe du monde.

Lors du dernier match de groupe, une équipe française profondément remaniée a fait match nul 0-0 contre le Danemark. Le début du tournoi semblait donc un peu médiocre, mais grâce au but de Mbappé, la France était déjà assurée de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur de son groupe.

Getty Images

Surpasser une légende et en égaler une autre

Le 30 juin 2018, le jour où le monde a vraiment commencé à comprendre. Ceux qui n’avaient pas encore pris Mbappé au sérieux lors de la phase de groupes ne pouvaient plus l’ignorer après les huitièmes de finale. Ce fut Kylian Mbappé contre Lionel Messi, dans ce qui allait devenir un match classique de la Coupe du monde. L’Argentine avait terminé deuxième de son groupe et affrontait la France à Kazan, ce qui donnait d’emblée lieu à un match de rêve.

Rétrospectivement, ce fut le match où Mbappé a définitivement percé. Avec sa vitesse, sa puissance et son efficacité redoutable, il a montré qu’une nouvelle génération de superstars était née. Dès la onzième minute, il a ouvert le score. Après que Messi lui-même eut perdu le ballon, Mbappé l'a récupéré loin dans sa moitié de terrain. Ce qui a suivi était spectaculaire : il a sprinté en dépassant presque toute l'équipe argentine, a fait irruption dans la surface de réparation et a finalement été fauché par Marcos Rojo, qui n'arrivait tout simplement pas à le suivre.

Antoine Griezmann a transformé le penalty, mais le match restait totalement imprévisible. Vers l'heure de jeu, les deux équipes se sont retrouvées à égalité grâce à de superbes frappes lointaines d'Ángel Di María et de Benjamin Pavard, tandis qu'un tir dévié de Messi a même donné brièvement l'avantage à l'Argentine.

C'est alors que Mbappé a complètement pris le contrôle du match. À la 64e minute, il a contrôlé un ballon issu d'un cafouillage, s'est créé un espace dans une surface de réparation bondée et a décoché un tir puissant du pied gauche. Le ballon a filé sous les jambes du gardien Franco Armani : 3-2 pour la France. Avant même que les supporters argentins aient eu le temps de se remettre de leur choc, le coup suivant a suivi. Après une attaque fluide, Olivier Giroud a adressé une passe en profondeur subtile au jeune joueur qui avait suivi l'action, et celui-ci a marqué d'un tir direct dans la lucarne. Chaos sur la touche et un nouveau chapitre de l'histoire du football.

Même si Sergio Agüero a marqué plus tard pour l’Argentine, le match était plié. Mbappé avait non seulement neutralisé Messi, mais aussi égalé le record d’une autre légende : il est devenu le premier adolescent depuis Pelé, âgé de dix-sept ans en 1958, à marquer deux buts lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde. Soixante ans plus tard, cet exploit était enfin réitéré.

Getty Images

« Pelé appartient à une autre catégorie »

Cette performance a valu à Mbappé les éloges de la légende brésilienne elle-même, aujourd’hui décédée. Pelé a publié un message sur Twitter : « Félicitations, @KMbappe. Deux buts en Coupe du monde à un si jeune âge te placent en très bonne compagnie ! Bonne chance pour tes prochains matchs, sauf contre le Brésil ! »

Bien que Mbappé ait ainsi rejoint un cercle extrêmement restreint, il est resté remarquablement modeste après avoir mené la France en quarts de finale. Une attitude qui ne correspond pas tout à fait à son jeune âge.

« C'est bien sûr un honneur d'être deuxième derrière Pelé, mais il faut relativiser : Pelé est dans une autre catégorie », a-t-il déclaré. « Cela dit, c'est formidable de figurer parmi de tels noms et de marquer lors de matchs à élimination directe. Je suis encore jeune ; je suis né l’année où la France a remporté la Coupe du monde, en 1998. C’était notre seul titre mondial, mais c’est maintenant notre chance de montrer ce dont nous sommes capables. Il n’y a pas de meilleur endroit pour briller qu’ici. Tous les meilleurs joueurs sont présents, c’est la plus grande scène qui soit. »

Le sélectionneur Didier Deschamps a abondé dans ce sens et a souligné que tout le monde avait été témoin d’une avancée majeure dans le développement de Mbappé. « 1998 a été une bonne année, nous avons remporté la Coupe du monde et Kylian est né », a-t-il plaisanté. « Dans un match aussi important, il a montré tout son talent. Il a marqué deux fois, obtenu un penalty et s’est également investi défensivement quand il le fallait. C’est un garçon formidable. Il respire le football et sait tout sur les clubs et les joueurs. Je suis extrêmement heureux qu’il soit français et qu’il évolue si bien. »

Ses coéquipiers ont eux aussi vu là un tournant dans la carrière du jeune attaquant.

« C’est le Kylian que nous voulions voir », a déclaré Antoine Griezmann aux médias. « Il a fait la différence en obtenant le penalty, puis en marquant deux buts. On voit clairement à quel point il compte pour nous. Il a été là dans les moments difficiles. Espérons que le monde voie désormais aussi le potentiel de notre équipe. Mais surtout, tout le monde a compris qui est vraiment Kylian. »

Getty Images

Attendre le bon moment

Il s'est avéré presque symbolique que Mbappé ait été moins décisif en quarts de finale et en demi-finales, pour ensuite revenir sur le devant de la scène lors de la finale. La France, souvent critiquée pour son style de jeu conservateur, s'est quant à elle frayé un chemin, étape par étape, jusqu'à la finale à Moscou.

En quart de finale contre l'Uruguay, c'est Griezmann qui a fait la différence. Il a d'abord tiré un coup franc sur lequel Raphaël Varane a pu marquer, puis le gardien Fernando Muslera a étonnamment échoué à arrêter un tir lointain de Griezmann. La France s'est imposée 2-0 avec efficacité. Ce fut un modèle d'efficacité. Mbappé a eu une autre occasion en or d'ouvrir le score, mais il a complètement raté son timing sur son coup de tête.

En demi-finale contre la Belgique, Mbappé a surtout été à l'origine de contre-attaques menaçantes de la France, qui a dû se défendre longtemps face à la « génération dorée » de ses voisins, avec Eden Hazard et Kevin De Bruyne comme figures de proue. Bien qu'il n'ait pas marqué, le jeune attaquant est resté constamment dangereux en transition. Grâce à sa vitesse, sa technique et son placement intelligent, il n'a pas laissé un instant de répit à la défense belge.

Le point culminant a été un exploit spectaculaire grâce auquel il a mis Olivier Giroud seul face au gardien, même si sa tentative a été bloquée in extremis. Finalement, un coup de tête de Samuel Umtiti a suffi à l'équipe de Deschamps pour atteindre la finale, où l'attendait la Croatie.

Getty Images

Briller sur la plus grande scène

Après sa performance dominante contre l'Argentine en huitièmes de finale, Mbappé était resté relativement discret lors des matchs suivants. La grande question était donc : pouvait-il également faire la différence sur la plus grande scène du football mondial ? La réponse s'est avérée être un « oui » convaincant.

Au cours des 45 premières minutes, cela ne semblait toutefois pas encore si évident. Dans une finale chaotique, l'adolescent a joué un rôle modeste et semblait peut-être un peu impressionné par l'instant. La France est tout de même rentrée aux vestiaires avec une avance de 2-1, grâce une nouvelle fois à un but contre son camp et à un penalty, tout comme lors du match d'ouverture contre l'Australie.

Tout a changé après la pause. Mbappé s'est complètement réveillé et a causé de gros problèmes à la Croatie en contre-attaque, tandis qu'une France efficace creusait l'écart face à l'éternel outsider. C'est son slalom sur le côté droit qui a finalement permis à Paul Pogba de recevoir le ballon et de marquer d'un superbe tir du pied gauche en deux temps : 3-1.

À peine six minutes plus tard, Mbappé a atteint le summum de son tournoi. L'attaquant du PSG a débordé sur le flanc droit, a reçu une passe de Lucas Hernández et a décoché un tir fulgurant à environ 25 mètres. Son tir rasant et parfait s'est logé dans la lucarne. Le match était plié.

« Le garçon qui a le monde à ses pieds : Kylian Mbappé », s'est exclamé le commentateur Peter Drury. « Imaginez tout ce qui l'attend encore. »

Avec ce tir, Mbappé a une nouvelle fois égalé Pelé : il est devenu le deuxième adolescent de l'histoire à marquer en finale de Coupe du monde. La France a remporté son premier titre mondial depuis 1998, l'année de naissance de son nouveau héros.

Getty Images

« Bienvenue au club »

Cette fois encore, la légende brésilienne a réagi avec enthousiasme à l’égard de son jeune successeur.

« Seulement le deuxième adolescent de l'histoire à marquer en finale de Coupe du monde ! », a écrit Pelé sur Twitter. « Bienvenue au club, @KMbappe, ça fait plaisir d'avoir enfin de la compagnie ! »

L'homme, alors âgé de 77 ans, a ajouté en souriant : « Si Kylian continue ainsi à égaler mes records, je vais peut-être devoir dépoussiérer mes crampons… »

Le fait que Mbappé avait gagné le respect du Brésilien est apparu clairement plus tard dans l’année. En décembre, Pelé a déclaré : « J’ai déjà félicité Mbappé et lui ai dit qu’il était un joueur formidable. Il a remporté la Coupe du monde à 19 ans ; j’en avais 17. Je lui ai dit qu’il pourrait m’égaler. Je pense même qu’il pourrait devenir le nouveau Pelé. Beaucoup de gens pensent que j’ai dit cela pour plaisanter, mais ce n’est pas une plaisanterie. »

Au milieu de toute l’attention suscitée par le tournoi, Mbappé semblait bien comprendre ce qu’il fallait pour devenir une véritable légende. Dans une rare interview accordée au Time Magazine plus tard dans l’année, il a déclaré : « J’ai appris que les plus grandes stars sont souvent aussi les personnes les plus humbles, celles qui respectent le plus les autres. Il y a trois choses importantes : le respect, l’humilité et la lucidité. Ma mère m’a toujours dit que pour devenir un grand footballeur, il faut d’abord être une bonne personne. »

Getty Images

Pas « juste un passage »

Les mots prononcés par Mbappé juste après la finale à Moscou – alors que les confettis jonchaient encore la pelouse du stade Loujniki – soulignaient cette modestie et son mental exceptionnel malgré son jeune âge.

« Je suis très heureux. Avant la Coupe du monde, j’avais déjà parlé de mes ambitions. Le chemin a été long, mais cela en valait la peine. Nous sommes fiers d’avoir fait plaisir aux Français. C’était notre mission : faire oublier leurs soucis aux gens, ne serait-ce qu’un instant. C’est pour cela que nous jouons.

Je ne veux pas être simplement quelqu’un qui passe par là dans le monde du football. Devenir champion du monde, c’est un message. Je veux encore m’améliorer, mais remporter la Coupe du monde, c’est déjà un beau début. »

Avec le recul – et compte tenu de tout ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi –, Mbappé n'avait aucune raison de s'inquiéter. La Coupe du monde 2018 s'est avérée être le point de départ de son statut mondial de joueur de très haut niveau. En Russie, il a brillé sous les projecteurs les plus intenses et a égalé à deux reprises ce que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps.

Maintenant qu'il a pleinement réalisé son potentiel et qu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde – voire le meilleur –, il est déjà, à 26 ans, une véritable icône de la Coupe du monde.