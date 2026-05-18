La Saudi Pro League s'est rapidement imposée comme l'un des championnats de football les plus suivis au monde, et alors que la saison 2025/26 touche à sa fin, la rencontre Al-Nassr - Damac s'annonce comme un rendez-vous incontournable.

Programmé lors de la dernière journée, ce duel est crucial pour les Knights of Najd, qui veulent consolider leur place en tête du classement. Avec des stars mondiales comme Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque, chaque rencontre à domicile à l’Al-Awwal Park est un show explosif qui attire les supporters du Royaume et bien au-delà.

Avec GOAL, voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir dès maintenant vos places pour Al-Nassr - Damac.

Quand se déroule Al-Nassr – Damac ?

Date et horaire Programme Lieu Billets Jeudi 21 mai 2026 – 22 h 00 (heure locale) Al-Nassr – Damac Parc Al-Awwal, Riyad Billets

Où acheter vos places pour Al-Nassr - Damac ?

Les billets pour les matchs à domicile d’Al-Nassr s’achètent principalement sur la plateforme officielle Victory Arena ou via l’application mobile du club, qui tient lieu de billetterie principale pour les rencontres au Parc Al-Awwal.

En raison de la grande notoriété de l’équipe, ces places sont souvent épuisées en quelques minutes, surtout pour la dernière rencontre de la saison.

Pour les supporters qui ont manqué la mise en vente initiale ou qui recherchent des places dans des secteurs spécifiques déjà épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub représentent une autre solution.

Combien coûtent les billets pour Al-Nassr - Damac ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’enjeu de la rencontre, et ils devraient flamber pour ce dernier acte de la saison 2025/2026. Des places sont toutefois proposées pour tous les budgets.

Places non numérotées : pour les supporters qui souhaitent payer le prix le plus bas afin d’entrer au stade, les billets situés en tribune haute ou derrière les buts sont généralement disponibles à partir d’environ 80 à 150 SAR sur les plateformes de revente comme StubHub.

pour les supporters qui souhaitent payer le prix le plus bas afin d’entrer au stade, les billets situés en tribune haute ou derrière les buts sont généralement disponibles à partir d’environ sur les plateformes de revente comme StubHub. Catégories 1 et 2 : les places de milieu de gamme offrant une vue latérale sur le terrain coûtent généralement entre 250 et 600 SAR .

les places de milieu de gamme offrant une vue latérale sur le terrain coûtent généralement entre . Enfin, les places Premium et VIP, qui offrent un accès salon et des prestations haut de gamme, démarrent autour de 1 000 SAR et peuvent dépasser 3 000 SAR selon le niveau de confort choisi.

N’oubliez pas que les tarifs des plateformes de revente varient selon l’offre et la demande : si Al-Nassr est en lice pour le titre le 21 mai, les prix risquent de grimper à mesure que la date approche.

Tout ce que vous devez savoir sur l'Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, situé sur le campus de l’université King Saud à Riyad, figure parmi les enceintes les plus modernes et les plus animées du Moyen-Orient. Depuis qu’il a été adopté par Al-Nassr en 2020, il a accueilli certains des moments les plus forts de l’histoire du football saoudien.