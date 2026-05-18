Comment acheter vos billets pour le match Al Hilal - NEOM : dates de la Saudi Pro League, tarifs et autres informations utiles

La saison 2025-2026 de la Ligue professionnelle saoudienne se dirige à grands pas vers un dénouement haletant, et la 33e journée nous réserve un choc alléchant qui pourrait bien sceller le sort du titre.

Le champion en titre Al Hilal, basé à Riyad, reçoit le promu le plus ambitieux du moment, NEOM SC, dans l’écrin ultramoderne de la Kingdom Arena. En pleine course-poursuite avec Al-Nassr en tête du classement, chaque point compte pour les Bleus.

GOAL a compilé le guide ultime pour vous assurer une place, que vous recherchiez une place en admission générale au meilleur prix ou une expérience d’hospitalité haut de gamme.

Quand se déroule Al Hilal - NEOM ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 16 mai 2026 | 19 h 05 AST Al Hilal - NEOM SC Kingdom Arena, Riyad Billets

Où acheter vos places pour Al Hilal - NEOM ?

La billetterie officielle de la Saudi Pro League est gérée par Webook.com.

Toutefois, pour un match de la 33ᵉ journée opposant Al Hilal à NEOM, club du top 10, les places partent généralement en quelques heures. Si le site officiel affiche complet, ne perdez pas espoir.

La meilleure façon de s'assurer une place lorsque la billetterie officielle est complète est de passer par les plateformes de revente. StubHub est la principale plateforme pour ces rencontres très prisées, offrant un environnement sécurisé pour acheter des billets auprès d'autres supporters.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs NEOM ?

Les tarifs reflètent l’enjeu au classement de la Saudi Pro League. Bien que l’accès à ce championnat demeure globalement abordable, le standing de la Kingdom Arena et la période de fin de saison peuvent entraîner des fluctuations.

Les places les moins chères sur le marché secondaire démarrent autour de 860 SAR et se situent généralement en tribune supérieure ou derrière les buts, offrant malgré tout une ambiance incroyable.

sur le marché secondaire démarrent autour de et se situent généralement en tribune supérieure ou derrière les buts, offrant malgré tout une ambiance incroyable. En milieu de gamme, les places en catégorie 1 ou 2, offrant une vue de profil, sont proposées entre 1 200 et 1 800 SAR .

en catégorie 1 ou 2, offrant une vue de profil, sont proposées entre . Les places premium et les formules hospitalité, donnant accès aux espaces VIP et aux salons de la Kingdom Arena, dépassent 3 000 SAR et offrent une restauration de classe mondiale ainsi que les meilleures vues de la salle.

Nous vous recommandons d'opter pour les billets d'entrée de gamme à 860 SAR, qui offrent le meilleur rapport qualité-prix pour vivre l'ambiance survoltée de la « Blue Wave » sans vous ruiner. Comparez toujours les prix sur différentes plateformes, comme StubHub, pour être sûr de bénéficier du meilleur tarif du moment.

Tout ce que vous devez savoir sur la Kingdom Arena

La Kingdom Arena de Riyad, souvent citée parmi les plus belles enceintes asiatiques, est devenue une véritable forteresse pour Al Hilal depuis son ouverture. Réputée pour son ambiance électrique et sa technologie de pointe, elle offre environ 27 000 places, garantissant une expérience plus intime et retentissante que le vaste stade international King Fahd.

Entièrement couvert par un toit rétractable, il assure une température idéale pour les joueurs comme pour les spectateurs, même lors des soirées chaudes de mai. Ses quatre tribunes, dont les sièges sont positionnés au plus près de la pelouse, offrent une vue dégagée depuis tous les angles. Côté confort premium, l’arène propose des loges VIP de premier plan et l’exclusif Sky Lounge.

Situé au cœur de Riyad, le stade est facilement accessible depuis les principales autoroutes de la ville. Cependant, la circulation peut être dense les jours de match. Il est donc fortement recommandé d’arriver sur place au moins 90 minutes avant le coup d’envoi, fixé à 19 h 05, afin de passer sereinement les contrôles de sécurité et de profiter pleinement de l’ambiance d’avant-match. Un parking est disponible sur place, mais il se remplit vite ; les services de covoiturage comme Uber ou Careem constituent donc souvent le moyen le plus simple d’accéder au stade.