Comment acheter vos billets pour la Ligue 1 2026 : calendrier des prochaines rencontres, tarifs, informations utiles et plus encore

La fin de saison de Ligue 1 s’annonce spectaculaire. Outre le duel au sommet pour le titre entre le PSG et Lens, plusieurs clubs, dont Marseille, Lyon, Lille et Monaco, se disputent les places qualificatives pour les compétitions européennes.

Deux affiches majeures illustrent cette lutte : Lens vs PSG au Stade Bollaert-Delelis et PSG vs Lyon au Parc des Princes.

Laissez GOAL vous accompagner pour concrétiser vos rêves de football français en vous procurant un billet pour un match de Ligue 1 cette saison.

Calendrier des prochains matchs de Ligue 1

Date Rencontre (CET) Lieu Billets Mercredi 13 mai Brest vs Strasbourg (18 h) Stade Francis Le Blé (Brest) Billets Lens vs PSG (20 h) Stade Bollaert-Delelis (Lens) Billets Dimanche 17 mai Brest vs Angers (20 h) Stade Francis Le Blé (Brest) Billets Lille vs Auxerre (20 h) Décathlon Arena – Stade Pierre Mauroy (Lille) Billets Lorient vs Le Havre (20 h) Stade du Moustoir (Lorient) Billets Nantes vs Toulouse (20 h) Stade de la Beaujoire (Nantes) Billets Nice – Metz (20 h) Allianz Riviera (Nice) Billets Lyon vs Lens (20 h) Groupama Stadium (Lyon) Billets Marseille vs Rennes (20 h) Vélodrome (Marseille) Billets Paris FC - PSG (20 h) Stade Sébastien Charléty (Paris) Billets Strasbourg vs Monaco (20 h) Stade de la Meinau (Strasbourg) Billets

Comment acheter des billets pour la Ligue 1

Pour acheter des billets pour les matchs de Ligue 1, le moyen le plus sûr est de se rendre sur les sites officiels des clubs.

Il est généralement nécessaire de créer un compte et de fournir quelques informations personnelles. Les places sont mises en vente environ 4 à 6 semaines avant la date du match.

Les rencontres des têtes d’affiche, à l’image du PSG, partent généralement très vite, tandis que les autres clubs proposent des places plus accessibles.

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels ou si vous cherchez à vous procurer des billets de dernière minute, vous pouvez envisager de passer par des revendeurs secondaires tels que Viagogo.

Combien coûtent les billets pour la Ligue 1 ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs appliquent des tarifs distincts pour les adultes, les juniors et les seniors, même si ces tranches d’âge diffèrent d’un club à l’autre.

Ajoutons que le positionnement des sièges dans les tribunes fait également varier les tarifs : les meilleures vues se monnayent au prix fort.

Certains clubs classent aussi les rencontres par catégorie : les affiches de prestige, comme « Le Classique » (PSG-Marseille) ou « Le Derby des Olympiques » (Olympique Lyonnais-Marseille), entrent dans la tranche supérieure et voient leurs tarifs s’envoler en conséquence.

Clubs de Ligue 1 2025-2026 classés par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (adulte) Angers Stade Raymond Kopa 15 € – 60 € Auxerre Stade Abbé Deschamps 5 € – 30 € Brest Stade Francis-Le Ble 13 € – 37 € Le Havre Stade Océane 10 € – 25 € Lens Stade Bollaert-Delelis 25 € – 100 € Lille Stade Pierre-Mauroy 13 € – 37 € Lorient Stade du Moustoir 20 € – 60 € Lyon Stade Groupama 30 € – 100 € Marseille Stade Vélodrome 10 € – 55 € Metz Stade Saint-Symphorien 15 € – 80 € Monaco Stade Louis II 10 € – 25 € Nantes Stade de la Beaujoire 18 € – 43 € Nice Allianz Riviera 10 € – 50 € Paris FC Stade Jean-Bouin 8 € – 10 € Paris Saint-Germain Parc des Princes 35 € – 100 € Rennes Roazhon Park 9 € – 58 € Strasbourg Stade de la Meinau 15 € – 35 € Toulouse Stade de Toulouse 10 € – 35 €

Comment se procurer des billets d’hospitalité pour la Ligue 1 ?

Pour acquérir des places d’hospitalité en Ligue 1, consultez directement les sites officiels des clubs.

Les formules d’accueil varient selon l’équipe que vous soutenez et le pack que vous choisissez.

Les repas et les boissons sont généralement inclus dans chaque formule, tandis que les offres premium ajoutent une expérience gastronomique.

Que réserve la saison de Ligue 1 ?

La Ligue 1 a toujours passionné les fans de football européens et du monde entier ; le triomphe du Paris Saint-Germain en Ligue des champions de l’UEFA la saison dernière a encore amplifié cette popularité.

De nombreux joueurs français de renom y ont d’ailleurs fait leurs armes, tels Zinédine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry et Kylian Mbappé (Monaco), Éric Cantona (Auxerre) ou encore Michel Platini (Nancy).

Outre son rôle de vivier pour les jeunes talents, le championnat attire aujourd’hui des stars internationales comme Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha ou Amine Gouiri.

Figure de proue de la Ligue 1 ces dernières années, le Paris Saint-Germain draine toujours un public nombreux au Parc des Princes. La saison passée, les Rouge et Bleu ont confirmé leur suprématie en décrochant un quatrième titre consécutif et un huitième doublé Coupe-Championnat en onze ans.

Outre leur hégémonie nationale, les hommes de Luis Enrique ont conjuré le sort en décrochant leur première Ligue des champions de l’UEFA, un premier grand titre continental depuis leur victoire en Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA en 1996.

Marseille, qui a terminé deuxième de la Ligue 1 pour la 15e fois de son histoire la saison dernière, affiche la plus forte affluence moyenne de France, avec plus de 60 000 spectateurs assistant à ses matchs au Stade Vélodrome (aujourd’hui connu sous le nom d’Orange Vélodrome). Marseille est également resté dans les mémoires pour avoir été le premier club français à remporter la Ligue des champions.

Portée par la légende Didier Deschamps, et forte de joueurs comme Basile Boli et Marcel Desailly, l’équipe a battu l’AC Milan 1-0 en finale à Munich en 1993 pour conquérir le trône continental.

Où regarder ou suivre en streaming les matchs de Ligue 1 ?

Bien que le PSG ait été sacré champion d’Europe la saison dernière, les chaînes britanniques ont décidé de ne pas acheter les droits de diffusion de la Ligue 1 pour 2025-2026.

Aux États-Unis, les rencontres de Ligue 1 seront diffusées sur beIN Sports, beIN Sports Connect et Fubo.

Fubo propose plusieurs formules d’abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports » à 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois. Ce forfait simplifié met l’accent sur le sport avec plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, Tennis Channel ainsi que des antennes locales comme ABC, CBS et Fox.

Les autres formules Fubo comprennent le forfait « Pro » (73,99 $/mois), le forfait « Elite » (83,99 $/mois) et le forfait « Deluxe » (103,99 $/mois). Il existe également un forfait « Latino », qui propose des chaînes de sport et de divertissement en espagnol.

Tous les nouveaux abonnés bénéficient d’une période d’essai gratuite de sept jours, quel que soit le forfait choisi.