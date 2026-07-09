Comment acheter vos billets pour l’UFC Fight Night d’Abu Dhabi : Ankalaev vs Rountree Jr. – prix, dates, lieu et informations pratiques

L'UFC fait son retour à Abu Dhabi pour un événement estival majeur : Magomed Ankalaev affronte Khalil Rountree Jr. dans un combat phare des poids mi-lourds, à l'Etihad Arena sur l'île de Yas.

Abu Dhabi s’est imposée comme l’une des étapes internationales majeures de l’UFC, accueillant régulièrement des « Fight Nights » et des événements de championnat de premier plan qui attirent les fans du Moyen-Orient et du monde entier.

La demande ne cesse de croître et les places les moins chères partent souvent en un temps record.

Que vous veniez d’une autre ville des Émirats arabes unis ou que vous preniez l’avion depuis l’étranger, GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour acheter vos billets pour l’UFC Fight Night : Ankalaev vs Rountree Jr., y compris les tarifs, les formules d’hospitalité et les meilleures places disponibles.

Quand a lieu l’UFC Fight Night : Ankalaev vs Rountree Jr ?

Date et heure Programme Lieu Billets Samedi 25 juillet 2026 UFC Fight Night : Magomed Ankalaev vs. Khalil Rountree Jr. Etihad Arena, Yas Island, Abu Dhabi Billets

Où acheter vos places pour l’UFC Fight Night : Ankalaev vs Rountree Jr. ?

La solution la plus simple pour réserver votre place à l’Etihad Arena est de passer par StubHub, où les fans peuvent consulter les places disponibles dans plusieurs tribunes et comparer les prix en fonction des disponibilités.

Les billets officiels ont d’abord été mis en vente sur Ticketmaster Émirats arabes unis à l’issue d’une période de prévente réservée aux fans inscrits, avant l’ouverture de la vente au grand public. Comme on pouvait s’y attendre, bon nombre des places les moins chères se sont vendues très rapidement, faisant des plateformes de revente l’une des meilleures options pour les supporters qui ont manqué la mise en vente initiale ou qui organisent leur voyage à la dernière minute.

StubHub propose régulièrement des billets dans toutes les catégories, des places abordables en tribunes supérieures aux sièges premium bord-ring. La disponibilité évoluant rapidement, les tarifs peuvent fluctuer à l’approche de l’événement.

Combien coûtent les billets pour l’UFC Fight Night : Ankalaev vs Rountree Jr. ?

Les places pour l’UFC Fight Night sont généralement proposées à partir d’environ 295 AED, ce qui en fait l’une des occasions les plus abordables d’assister à un événement UFC en direct à Abu Dhabi.

Les tarifs nominaux habituels sont les suivants :

Catégorie Fourchette de prix Catégorie 8 À partir de 295 AED Catégorie 7 Environ 495 AED Catégorie 6 À partir de 695 AED Catégorie 5 À partir de 1 295 AED Catégorie 4 À partir de 2 495 AED Catégorie 3 À partir de 3 495 AED Catégorie 2 À partir de 5 495 AED Catégorie 1 Premium Jusqu’à 10 495 AED

Les places lesmoins chères se situent dans les niveaux supérieurs de l’Etihad Arena, mais la configuration en gradins de la salle garantit malgré tout une vue dégagée sur l’Octogone.

Les places de milieu de gamme offrent un excellent compromis entre prix et visibilité, tandis que les sièges Premium au rez-de-chaussée permettent de se rapprocher au plus près des combattants.

Les prix de revente peuvent dépasser ou rester sous la valeur faciale selon l’offre et la demande. Les fans qui cherchent les places les moins chères doivent consulter régulièrement les annonces, car des billets supplémentaires sont souvent mis en vente à l’approche de la semaine du combat.

Comment se procurer des billets pour l’UFC Fight Night : Ankalaev vs Rountree Jr. ?

La solution la plus rapide consiste à se rendre sur StubHub afin de comparer les tarifs entre plusieurs catégories avant de finaliser l’achat.

Pour maximiser vos chances d'obtenir le meilleur tarif :

Achetez vos billets le plus tôt possible.

Comparez les tarifs entre les différentes catégories de places.

Consultez régulièrement les annonces, car les prix de revente fluctuent souvent.

Envisagez les tribunes supérieures si vous visez les tarifs les plus bas.

Achetez uniquement sur des plateformes de revente de billets.

Si vous arrivez de l’extérieur d’Abou Dhabi, réservez vos vols et votre hébergement dès que possible : l’UFC Fight Week attire des milliers de visiteurs sur l’île de Yas.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Etihad Arena

L’Etihad Arena est la plus grande salle de spectacle couverte des Émirats arabes unis et sert de siège à l’UFC à Abu Dhabi. Située sur l’île de Yas, elle accueille régulièrement des UFC Fight Nights, des combats pour le titre, des concerts, des matchs de basket-ball et d’autres grands événements sportifs internationaux.

Selon la configuration, elle peut accueillir environ 18 000 spectateurs et offre une visibilité optimale depuis chaque siège.

Située au sein du Yas Bay Waterfront, l’une des principales destinations de divertissement d’Abou Dhabi, l’arène permet aux fans de profiter, à deux pas, de Ferrari World Abou Dhabi, Warner Bros. World Abou Dhabi, SeaWorld Abou Dhabi et Yas Waterworld.

De vastes parkings entourent le site et, pour ceux qui préfèrent les transports en commun, taxis et VTC assurent un flux continu avant et après l’événement. De nombreux hôtels proposent par ailleurs des navettes dédiées vers l’île de Yas lors des grands rendez-vous.

À l’intérieur, les spectateurs disposent d’un vaste choix de points de restauration, de boutiques de produits dérivés officiels de l’UFC et d’installations conçues pour optimiser l’expérience le jour de l’événement.

La plupart des billets étant désormais dématérialisés, les supporters doivent veiller à avoir un téléphone chargé et à présenter leur billet numérique dès l’entrée.

Avec Magomed Ankalaev et Khalil Rountree Jr. en tête d’affiche, l’UFC Fight Night s’annonce comme une soirée mémorable d’arts martiaux mixtes de classe mondiale, offrant une ambiance inoubliable à Abu Dhabi. Compte tenu de la forte demande pour les événements UFC sur l’île de Yas, réserver tôt reste le meilleur moyen de s’assurer les billets les moins chers disponibles avant que les prix n’augmentent à l’approche de la soirée de combat.