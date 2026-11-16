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Voici comment obtenir des billets pour Zara Larsson et Lewis Capaldi

Les très attendus concerts Yasalam After Race sont de retour pour le week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi 2026. Les fans se préparent à voir les stars internationales de la pop Zara Larsson et Lewis Capaldi monter sur la scène de l’Etihad Park. Cette soirée d’ouverture promet un mélange spectaculaire de tubes dance-pop et de ballades aux textes émouvants.

Organisé sur l’île de Yas, cet événement est l’un des grands rendez-vous du calendrier des divertissements de la Formule 1. Alors que des milliers de spectateurs sont attendus, il est essentiel de trouver les meilleures places aux prix les plus bas.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’événement et comment obtenir des billets dès maintenant.

Quand se produiront Zara Larsson et Lewis Capaldi ?

Date et heure Événement Lieu Billets 3 décembre 2026 à 18 h 00 Zara Larsson & Lewis Capaldi Etihad Park, Abou Dhabi Billets

Où acheter des billets pour Zara Larsson et Lewis Capaldi ?

Les billets pour le concert sont officiellement disponibles sur Ticketmaster et sur le site du circuit de Yas Marina, dans le cadre des offres du Grand Prix d’Abou Dhabi. Vous pouvez consulter ces plateformes officielles pour trouver des billets à tarif de réservation anticipée et des billets d’admission générale.

GrintaHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Cette plateforme de revente permet aux fans de chercher des places pour ce concert très demandé.

Combien coûtent les billets pour Zara Larsson et Lewis Capaldi ?

Les tarifs officiels pour le week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi débutent aux alentours de 695 AED pour un accès au Golden Circle. Les billets d’admission générale offrent les options les moins chères pour assister aux concerts. Il est vivement conseillé de réserver tôt pour profiter des prix les plus bas proposés par les billetteries officielles.

Si les billets d’admission générale officiellement mis en vente sont épuisés, des plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute. Sur le marché secondaire, les prix de départ varient selon la demande, mais les places en admission générale et dans la zone Grand Circle sont souvent proposées à des tarifs compétitifs.

Tout savoir sur Zara Larsson et Lewis Capaldi

Lewis Capaldi et Zara Larsson se partageront l’affiche de la soirée d’ouverture du week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi. Capaldi est reconnu dans le monde entier pour la puissance de ses prestations vocales et ses hymnes au chagrin d’amour qui ont dominé les classements. Larsson apporte une pop débordante d’énergie et des morceaux dansants entraînants qui ont dominé les classements à travers le monde.

Le concert aura lieu à l’Etihad Park, la principale salle de spectacle en plein air de l’île de Yas. Dans le cadre de la série de concerts Yasalam After Race, l’accès est généralement ouvert aux détenteurs de billets éligibles pour le Grand Prix d’Abou Dhabi. Les fans peuvent s’attendre à une soirée de musique en direct inoubliable, qui donnera le ton à l’ensemble du week-end de course.