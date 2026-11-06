Comment acheter des billets pour WWE Crown Jewel 2026 à Riyad : dates, prix des billets et autres informations

La World Wrestling Entertainment revient en Arabie saoudite pour WWE Crown Jewel 2026, l’un des spectacles les plus explosifs du calendrier mondial du divertissement sportif. Organisé au cœur de Riyad dans le cadre de Riyadh Season, cet événement phare réunit les univers de Raw et de SmackDown sous les projecteurs de la capitale.

Les fans de tout le Royaume et du monde entier se pressent pour réserver leur place à cet événement en direct de premier plan. Que vous cherchiez un billet à prix abordable ou une place au plus près de l’action, GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets dès maintenant.

Quand aura lieu WWE Crown Jewel 2026 à Riyad ?

Date & heure Événement Lieu Billets Samedi 7 novembre 2026 à 19 h WWE Crown Jewel 2026 Riyadh Season Stadium, KAFD, Riyad, Arabie saoudite Billets

Où acheter des billets pour WWE Crown Jewel 2026 à Riyad ?

Les billets officiels pour WWE Crown Jewel 2026 à Riyad sont vendus sur Webook, partenaire officiel de billetterie de Riyadh Season et des événements WWE en direct en Arabie saoudite. Les billets sont mis en vente par phases à l’approche du spectacle. Les utilisateurs inscrits sur la plateforme reçoivent des notifications de prévente avant l’ouverture de la vente au grand public.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, les plateformes de revente comme GrintaHub constituent une solution. Elles permettent aux fans d’obtenir une place une fois les billets initialement mis en vente épuisés, en les mettant directement en relation avec des détenteurs de billets vérifiés.

Combien coûtent les billets pour WWE Crown Jewel 2026 à Riyad ?

Sur Webook, les prix officiels commencent à 80 SAR pour une entrée générale standard, l’option la moins chère pour assister à l’événement. Les tarifs des places assises réservées dans les gradins supérieurs et inférieurs augmentent selon la proximité avec l’action et la vue offerte par la section, jusqu’à 350 SAR et plus pour les catégories premium des tribunes.

Si les billets initialement proposés au grand public sont épuisés, les plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir une place à la dernière minute. Sur le marché secondaire, les prix commencent généralement aux alentours de 290 SAR et varient selon la catégorie de la section et la demande du moment.

Tout ce qu’il faut savoir sur WWE Crown Jewel 2026 à Riyad

WWE Crown Jewel est l’un des piliers du partenariat de longue date entre la WWE et la Saudi General Entertainment Authority. Organisé pour la première fois en 2018, l’événement a été le théâtre de moments emblématiques de l’histoire moderne du catch, attirant chaque automne à Riyad des visiteurs internationaux et des fans de la région.

L’édition 2026 se déroulera au Riyadh Season Stadium, situé dans le King Abdullah Financial District (KAFD). Les spectateurs peuvent s’attendre à plusieurs heures de spectacle avec des champions et championnes du monde, des affrontements pour les titres entre les deux branches de la WWE et des duels spectaculaires par équipes.

Les spectateurs qui se rendront sur place doivent prendre connaissance des consignes suivantes pour le jour de l’événement :