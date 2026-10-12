Comment acheter des billets pour Tyson Fury contre Anthony Joshua : dates, prix des billets et plus encore

Les amateurs britanniques de boxe vont enfin assister au choc entre poids lourds qu’ils attendent depuis plus de dix ans. Les doubles champions du monde Tyson Fury et Anthony Joshua s’affronteront à Cardiff. Après des années de négociations infructueuses et de défis lancés à répétition, les deux boxeurs ont signé pour un combat qui s’annonce explosif au pays de Galles.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour obtenir une place pour cette soirée historique, notamment les modalités de la vente officielle et les possibilités de revente fiables. Découvrez comment acheter vos billets dès maintenant.

Quand aura lieu le combat Tyson Fury contre Anthony Joshua ?

Date et heure Combat Lieu Billets Vendredi 11 décembre 2026, 17 h 00 Tyson Fury contre Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, pays de Galles Billets

Où acheter des billets pour Tyson Fury contre Anthony Joshua ?

Les billets officiels d’entrée générale seront vendus par les distributeurs agréés, notamment Ticketmaster UK et la billetterie du Principality Stadium. En raison de la forte demande, les contingents officiels devraient s’épuiser rapidement dès leur mise en vente.

Si les contingents officiels d’entrée générale sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute. Des accès supplémentaires et des formules haut de gamme sont également proposés sur SeatUnique.

Combien coûtent les billets pour Tyson Fury contre Anthony Joshua ?

Les billets officiels mis en vente par la billetterie du Principality Stadium et Ticketmaster UK coûtaient entre 95 £ pour les places en balcon dans les tribunes supérieures et 1 500 £ pour les places au niveau du ring. Les contingents de billets standard se sont épuisés en moins d’une heure, entraînant une forte demande sur les plateformes de revente et auprès des vendeurs de formules VIP.

Voici les tarifs selon les différentes possibilités d’achat :

Vente officielle : Les billets d’entrée standard, vendus à leur valeur nominale, étaient proposés à partir de 95 £ dans les tribunes supérieures et jusqu’à environ 1 500 £ pour une place au niveau du ring.

Marché de la revente : Les places d’entrée générale disponibles à la dernière minute sont proposées à partir d’environ 180 £ sur des plateformes de revente comme StubHub .

VIP et hospitalités : Les formules haut de gamme proposées sur SeatUnique commencent à 495 £ . Elles comprennent une place sur un siège rembourré dans le stade, l’accès à un salon exclusif, de la nourriture et des boissons offertes, ainsi qu’une entrée prioritaire.

Comparatif : Tyson Fury contre Anthony Joshua

Statistique Tyson Fury Anthony Joshua Surnom Gypsy King AJ Taille 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Allonge 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Garde Orthodoxe / change de garde Orthodoxe Palmarès professionnel 36-2-1 (25 victoires par KO) 30-4 (27 victoires par KO) Pourcentage de victoires par KO 64,1 % 79,4 % Règnes de champion du monde 2 fois champion du monde des poids lourds (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 fois champion du monde unifié des poids lourds (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tout savoir sur Tyson Fury contre Anthony Joshua

Le choc tant attendu entre Tyson Fury, double champion du monde des poids lourds, et Anthony Joshua, ancien champion unifié, doit enfin avoir lieu le vendredi 11 décembre 2026 au Principality Stadium de Cardiff. Préparé depuis dix ans, cet événement majeur est copromu par The Ring, de Turki Alalshikh, et Dana White, directeur général de l’UFC. Il sera diffusé en direct dans le monde entier sur Netflix devant des millions de téléspectateurs. Plus de 80 000 spectateurs rempliront cette enceinte emblématique au toit rétractable, tandis que plus d’un demi-million de fans ont rejoint les files d’attente en ligne lors de la mise en vente des billets. Avec des recettes totales de billetterie estimées à 26 millions de livres sterling (34 millions de dollars), le combat devrait battre tous les records de recettes au guichet de la boxe britannique. Les contingents de billets officiels se sont épuisés en moins d’une heure, faisant des plateformes de revente comme StubHub la principale solution pour les fans qui cherchent à assister à la dernière minute au plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique.