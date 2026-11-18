The Chainsmokers et The Script apporteront leurs plus grands tubes à Abou Dhabi pour une soirée de musique inoubliable. Le duo de stars et le célèbre groupe de rock irlandais partageront la tête d’affiche du Yasalam After Race Concert et concluront en beauté le très attendu week-end du Grand Prix de Formule 1.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le lieu, les places et la marche à suivre pour obtenir vos billets dès maintenant afin de ne pas manquer cet événement exceptionnel.

Quand The Chainsmokers et The Script se produiront-ils ?

Date et heure Événement Lieu Billets Dimanche 6 décembre 2026 à 18 h 00 The Chainsmokers & The Script Etihad Park, île de Yas, Abou Dhabi Billets

Où acheter des billets pour The Chainsmokers et The Script ?

Pour les personnes souhaitant réserver leur place, les plateformes officielles de billetterie comprennent Ticketmaster AE et le site officiel du circuit de Yas Marina. Ce sont les principaux points de vente pour l’accès général et l’accès au Golden Circle sur place.

GrintaHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Cette plateforme secondaire permet aux fans de trouver des places pour les événements très demandés.

Combien coûtent les billets pour The Chainsmokers et The Script ?

Les options les moins chères pour cet événement très attendu commencent à 395 AED pour un surclassement en Golden Circle auprès de vendeurs officiels comme Ticketmaster AE et la billetterie du Grand Prix d’Abou Dhabi. Le prix des billets donnant un accès complet au concert et à la course varie selon la catégorie de places choisie et la proximité de la scène.

Si les contingents officiels de places en accès général sont épuisés, des plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute.

Tout savoir sur The Chainsmokers et The Script

Ce prochain concert promet une grande soirée aux fans de musique, alors que les Yasalam After Race Concerts clôtureront la saison de Formule 1. The Chainsmokers sont connus dans le monde entier pour leurs sets électro énergiques et leurs collaborations à succès, tandis que The Script proposera son mélange caractéristique de paroles émouvantes et de puissantes mélodies rock.

Situé sur l’île de Yas, l’Etihad Park offre un cadre en plein air idéal pour ce grand spectacle. Les fans qui se rendront sur l’île pourront aussi profiter du quartier animé des divertissements alentour avant le début du concert. Avec deux grands artistes internationaux partageant la scène, cette soirée du dimanche sera la célébration idéale pour conclure le week-end de sport automobile.