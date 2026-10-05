Les NFL International Series proposent à Londres un choc à fort enjeu dans la division AFC South, avec les Houston Texans face aux Jacksonville Jaguars. Organisée dans l’emblématique Wembley Stadium, cette rencontre de saison régulière promet une intense bataille entre deux jeunes franchises dynamiques sur la scène internationale.

GOAL vous livre tous les détails essentiels sur la programmation du match, le prix des billets et la manière d’acheter vos places dès maintenant.

Quand a lieu Texans vs Jaguars ?

Date et heure Match Lieu Billets Dimanche 18 octobre 2026 à 14 h 30 BST Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium, Londres Billets

Où acheter des billets pour Texans vs Jaguars ?

Les billets officiels pour les NFL London Games sont distribués via le portail officiel de Ticketmaster UK et le site officiel de billetterie du Wembley Stadium. En raison d’un immense intérêt à travers le Royaume-Uni et l’Europe, les contingents mis en vente au grand public sur les plateformes principales s’écoulent rapidement après leur mise en vente initiale.

Si les contingents officiels destinés au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Texans vs Jaguars ?

Les prix officiels des billets à valeur faciale publiés par la NFL pour les matches disputés au Wembley Stadium débutent à 64 £ pour des places de catégorie 7 dans les tribunes supérieures, et montent jusqu’à 175 £ ou plus pour des places premium de catégorie 1 dans les tribunes basses le long des lignes de touche.

Si les contingents officiels destinés au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des annonces d’entrée de gamme à partir d’environ 105 £ (137 $).

Tout ce qu’il faut savoir sur Texans vs Jaguars

Le Wembley Stadium de Londres accueille ce match international de saison régulière de NFL, avec une capacité de 90 000 places et des équipements de classe mondiale. Les supporters présents pourront profiter de fan zones de jour de match, d’animations et d’une atmosphère festive à l’extérieur du stade avant le coup d’envoi.