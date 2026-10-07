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Russell Peters ticketsGetty Images
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Comment acheter des billets pour Russell Peters : dates, prix des billets et plus encore

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Voici exactement comment vous pouvez obtenir des billets pour Russell Peters

Icône mondiale de l’humour, Russell Peters remonte sur scène avec son humour d’observation caractéristique, ses interactions fulgurantes avec le public et son regard culturel acéré dans des salles aux quatre coins du globe. Réputé pour des spectacles marquants comme Outsourced et Deported, Peters continue d’attirer d’immenses foules à l’international grâce à ses performances de stand-up sans filtre.

Si vous souhaitez assister en personne à son légendaire spectacle en direct, GOAL vous couvre entièrement avec les derniers détails du programme et des conseils pour réserver vos places dès aujourd’hui.

Quand a lieu le stand-up de Russell Peters ?

Date et heure

Événements

Lieu

Billets

15 oct. 2026 à 19 h 30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Billets

16 oct. 2026 à 19 h 00

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Billets

16 oct. 2026 à 21 h 30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Billets

17 oct. 2026 à 19 h 00

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Billets

17 oct. 2026 à 21 h 30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Billets

25 oct. 2026 à 20 h 00

Russell Peters Live

Etihad Arena, Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Billets

7 nov. 2026 à 20 h 00

Russell Peters Live

The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, USA

Billets

10 nov. 2026 à 19 h 30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australie

Billets

11 nov. 2026 à 19 h 30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australie

Billets

12 nov. 2026 à 19 h 30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australie

Billets

13 nov. 2026 à 19 h 30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australie

Billets

12 nov. 2026 à 20 h 00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Billets

13 nov. 2026 à 19 h 30

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Billets

4 déc. 2026 à 19 h 00

Russell Peters Live

Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, USA

Billets

6 déc. 2026 à 20 h 00

Russell Peters Live

Hard Rock Live, Hollywood, FL, USA

Billets

21 janv. 2027 à 19 h 00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Billets

22 janv. 2027 à 19 h 00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Billets

22 janv. 2027 à 21 h 15

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Billets

23 janv. 2027 à 19 h 00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Billets

28 janv. 2027 à 19 h 30

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Billets

29 janv. 2027 à 19 h 00

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Billets

29 janv. 2027 à 21 h 15

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Billets

30 janv. 2027 à 19 h 00

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Billets

30 janv. 2027 à 21 h 30

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Billets

4 févr. 2027 à 20 h 00

Russell Peters Live

The American Comedy Co, San Diego, CA, USA

Billets

11 févr. 2027 à 20 h 00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Billets

12 févr. 2027 à 19 h 30

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Billets

13 févr. 2027 à 19 h 00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Billets

19 févr. 2027 à 20 h 00

Russell Peters Live

Casino Rama Resort, Rama, ON, Canada

Billets

20 févr. 2027 à 20 h 00

Russell Peters Live

Casino Rama Resort, Rama, ON, Canada

Billets

28 août 2027 à 20 h 45

Russell Peters Live

The Comedy Zone, Charlotte, NC, USA

Billets

Où acheter des billets pour Russell Peters ?

Les points de vente officiels principaux de la tournée comprennent Ticketmaster et les plateformes de billetterie des salles comme Live Nation.

Si les contingents officiels mis en vente au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le stand-up de Russell Peters ?

Les contingents officiels sur les canaux de vente principaux démarrent à 75 $ US selon la ville, la salle et la catégorie de siège.

Si les contingents officiels mis en vente au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des prix à partir de 65 $ US selon la disponibilité actuelle.

Tout ce qu’il faut savoir sur les stand-ups de Russell Peters

Les spectacles en direct de Russell Peters proposent 75 à 90 minutes d’humour d’observation incisif et rythmé, ainsi qu’une interaction dynamique avec le public, attirant d’immenses foules dans le monde entier. La plupart des grandes salles imposent des restrictions d’âge exigeant que les spectateurs aient au moins 16 ou 18 ans, et de nombreuses dates internationales de la tournée se déroulent comme des événements strictement sans téléphone, avec l’utilisation de pochettes sécurisées pour garantir une expérience immersive en direct. Alors que les contingents officiels principaux commencent à 75 $ US, les places s’écoulent souvent très vite, ce qui fait des plateformes secondaires une alternative idéale pour trouver des billets d’entrée simple de dernière minute sur l’ensemble des dates de la tournée mondiale.

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