Comment acheter des billets pour Russell Peters : dates, prix des billets et plus encore

Icône mondiale de l’humour, Russell Peters remonte sur scène avec son humour d’observation caractéristique, ses interactions fulgurantes avec le public et son regard culturel acéré dans des salles aux quatre coins du globe. Réputé pour des spectacles marquants comme Outsourced et Deported, Peters continue d’attirer d’immenses foules à l’international grâce à ses performances de stand-up sans filtre.

Si vous souhaitez assister en personne à son légendaire spectacle en direct, GOAL vous couvre entièrement avec les derniers détails du programme et des conseils pour réserver vos places dès aujourd’hui.

Quand a lieu le stand-up de Russell Peters ?

Date et heure Événements Lieu Billets 15 oct. 2026 à 19 h 30 Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA Billets 16 oct. 2026 à 19 h 00 Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA Billets 16 oct. 2026 à 21 h 30 Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA Billets 17 oct. 2026 à 19 h 00 Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA Billets 17 oct. 2026 à 21 h 30 Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA Billets 25 oct. 2026 à 20 h 00 Russell Peters Live Etihad Arena, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets 7 nov. 2026 à 20 h 00 Russell Peters Live The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, USA Billets 10 nov. 2026 à 19 h 30 Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Australie Billets 11 nov. 2026 à 19 h 30 Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Australie Billets 12 nov. 2026 à 19 h 30 Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Australie Billets 13 nov. 2026 à 19 h 30 Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Australie Billets 12 nov. 2026 à 20 h 00 Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, USA Billets 13 nov. 2026 à 19 h 30 Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, USA Billets 4 déc. 2026 à 19 h 00 Russell Peters Live Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, USA Billets 6 déc. 2026 à 20 h 00 Russell Peters Live Hard Rock Live, Hollywood, FL, USA Billets 21 janv. 2027 à 19 h 00 Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA Billets 22 janv. 2027 à 19 h 00 Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA Billets 22 janv. 2027 à 21 h 15 Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA Billets 23 janv. 2027 à 19 h 00 Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA Billets 28 janv. 2027 à 19 h 30 Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA Billets 29 janv. 2027 à 19 h 00 Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA Billets 29 janv. 2027 à 21 h 15 Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA Billets 30 janv. 2027 à 19 h 00 Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA Billets 30 janv. 2027 à 21 h 30 Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA Billets 4 févr. 2027 à 20 h 00 Russell Peters Live The American Comedy Co, San Diego, CA, USA Billets 11 févr. 2027 à 20 h 00 Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, USA Billets 12 févr. 2027 à 19 h 30 Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, USA Billets 13 févr. 2027 à 19 h 00 Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, USA Billets 19 févr. 2027 à 20 h 00 Russell Peters Live Casino Rama Resort, Rama, ON, Canada Billets 20 févr. 2027 à 20 h 00 Russell Peters Live Casino Rama Resort, Rama, ON, Canada Billets 28 août 2027 à 20 h 45 Russell Peters Live The Comedy Zone, Charlotte, NC, USA Billets

Où acheter des billets pour Russell Peters ?

Les points de vente officiels principaux de la tournée comprennent Ticketmaster et les plateformes de billetterie des salles comme Live Nation.

Si les contingents officiels mis en vente au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le stand-up de Russell Peters ?

Les contingents officiels sur les canaux de vente principaux démarrent à 75 $ US selon la ville, la salle et la catégorie de siège.

Si les contingents officiels mis en vente au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des prix à partir de 65 $ US selon la disponibilité actuelle.

Tout ce qu’il faut savoir sur les stand-ups de Russell Peters

Les spectacles en direct de Russell Peters proposent 75 à 90 minutes d’humour d’observation incisif et rythmé, ainsi qu’une interaction dynamique avec le public, attirant d’immenses foules dans le monde entier. La plupart des grandes salles imposent des restrictions d’âge exigeant que les spectateurs aient au moins 16 ou 18 ans, et de nombreuses dates internationales de la tournée se déroulent comme des événements strictement sans téléphone, avec l’utilisation de pochettes sécurisées pour garantir une expérience immersive en direct. Alors que les contingents officiels principaux commencent à 75 $ US, les places s’écoulent souvent très vite, ce qui fait des plateformes secondaires une alternative idéale pour trouver des billets d’entrée simple de dernière minute sur l’ensemble des dates de la tournée mondiale.