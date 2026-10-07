Comment acheter des billets pour Russell Peters : dates, prix des billets et plus encore

Icône mondiale de l’humour, Russell Peters remonte sur scène avec son humour d’observation caractéristique, ses interactions fulgurantes avec le public et son regard culturel acéré dans des salles aux quatre coins du globe. Réputé pour des spectacles marquants comme Outsourced et Deported, Peters continue d’attirer d’immenses foules à l’international grâce à ses performances de stand-up sans filtre.
Si vous souhaitez assister en personne à son légendaire spectacle en direct, GOAL vous couvre entièrement avec les derniers détails du programme et des conseils pour réserver vos places dès aujourd’hui.
Quand a lieu le stand-up de Russell Peters ?
Date et heure
Événements
Lieu
Billets
15 oct. 2026 à 19 h 30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
16 oct. 2026 à 19 h 00
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
16 oct. 2026 à 21 h 30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
17 oct. 2026 à 19 h 00
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
17 oct. 2026 à 21 h 30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
25 oct. 2026 à 20 h 00
Russell Peters Live
Etihad Arena, Abu Dhabi, Émirats arabes unis
7 nov. 2026 à 20 h 00
Russell Peters Live
The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, USA
10 nov. 2026 à 19 h 30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australie
11 nov. 2026 à 19 h 30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australie
12 nov. 2026 à 19 h 30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australie
13 nov. 2026 à 19 h 30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australie
12 nov. 2026 à 20 h 00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
13 nov. 2026 à 19 h 30
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
4 déc. 2026 à 19 h 00
Russell Peters Live
Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, USA
6 déc. 2026 à 20 h 00
Russell Peters Live
Hard Rock Live, Hollywood, FL, USA
21 janv. 2027 à 19 h 00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
22 janv. 2027 à 19 h 00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
22 janv. 2027 à 21 h 15
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
23 janv. 2027 à 19 h 00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
28 janv. 2027 à 19 h 30
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
29 janv. 2027 à 19 h 00
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
29 janv. 2027 à 21 h 15
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
30 janv. 2027 à 19 h 00
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
30 janv. 2027 à 21 h 30
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
4 févr. 2027 à 20 h 00
Russell Peters Live
The American Comedy Co, San Diego, CA, USA
11 févr. 2027 à 20 h 00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
12 févr. 2027 à 19 h 30
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
13 févr. 2027 à 19 h 00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
19 févr. 2027 à 20 h 00
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Canada
20 févr. 2027 à 20 h 00
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Canada
28 août 2027 à 20 h 45
Russell Peters Live
The Comedy Zone, Charlotte, NC, USA
Où acheter des billets pour Russell Peters ?
Les points de vente officiels principaux de la tournée comprennent Ticketmaster et les plateformes de billetterie des salles comme Live Nation.
Si les contingents officiels mis en vente au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.
Combien coûtent les billets pour le stand-up de Russell Peters ?
Les contingents officiels sur les canaux de vente principaux démarrent à 75 $ US selon la ville, la salle et la catégorie de siège.
Si les contingents officiels mis en vente au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des prix à partir de 65 $ US selon la disponibilité actuelle.
Tout ce qu’il faut savoir sur les stand-ups de Russell Peters
Les spectacles en direct de Russell Peters proposent 75 à 90 minutes d’humour d’observation incisif et rythmé, ainsi qu’une interaction dynamique avec le public, attirant d’immenses foules dans le monde entier. La plupart des grandes salles imposent des restrictions d’âge exigeant que les spectateurs aient au moins 16 ou 18 ans, et de nombreuses dates internationales de la tournée se déroulent comme des événements strictement sans téléphone, avec l’utilisation de pochettes sécurisées pour garantir une expérience immersive en direct. Alors que les contingents officiels principaux commencent à 75 $ US, les places s’écoulent souvent très vite, ce qui fait des plateformes secondaires une alternative idéale pour trouver des billets d’entrée simple de dernière minute sur l’ensemble des dates de la tournée mondiale.