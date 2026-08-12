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Leeds Elland RoadGetty Images
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Comment acheter des billets pour Leeds United en 2026-2027 : calendrier, prix des billets et plus encore

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Leeds
Premier League

Vivez l’expérience d’un jour de match à Elland Road, avec où acheter vos billets et les tarifs actuels

Leeds United aborde la saison 2026/27 de Premier League avec une année complète de retour dans l’élite derrière lui, après que Daniel Farke a guidé le club vers une confortable 14e place la saison dernière, avec le maintien assuré à trois journées de la fin. Cela a conclu une campagne mouvementée, qui a vu Leeds se retrouver dans la zone de relégation après seulement deux journées avant un redressement, construit autour d’un changement tactique décisif lors d’une victoire à Manchester City, transformer sa dynamique et même le mener jusqu’en demi-finale de la FA Cup à Wembley.

Désormais bien réinstallés parmi les noms établis de la Premier League, Farke et son groupe viseront à poursuivre leur progression à Elland Road, avec des réceptions de Manchester United, Newcastle, Everton et Manchester City parmi les affiches que les supporters voudront voir en achetant des billets.

Mais comment mettre la main sur des billets de Premier League pour les voir cette saison ? GOAL vous présente les options qui s’offrent à vous pour voir Leeds jouer à Elland Road.

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Liste complète des matches de Leeds United en Premier League 2026/27

Leeds entame la saison à l’extérieur contre Nottingham Forest et la termine à l’extérieur contre Crystal Palace. Voici le calendrier complet des 38 matches, à domicile et à l’extérieur, pour la saison à venir.

Date et heureMatchStadeBillets
sam. 22 août 2026, 15:00Nottingham Forest vs Leeds UnitedThe City Ground (extérieur)Billets
dim. 30 août 2026, 14:00Leeds United vs BrentfordElland Road (domicile)Billets
sam. 5 septembre 2026, 15:00Brighton & Hove Albion vs Leeds UnitedAmerican Express Stadium (extérieur)Billets
lun. 14 septembre 2026, 20:00Leeds United vs Newcastle UnitedElland Road (domicile)Billets
sam. 19 septembre 2026, 15:00Leeds United vs Crystal PalaceElland Road (domicile)Billets
sam. 10 octobre 2026, 15:00Arsenal vs Leeds UnitedEmirates Stadium (extérieur)Billets
sam. 17 octobre 2026, 15:00Leeds United vs Manchester UnitedElland Road (domicile)Billets
sam. 24 octobre 2026, 15:00Sunderland vs Leeds UnitedStadium of Light (extérieur)Billets
sam. 31 octobre 2026, 16:00Bournemouth vs Leeds UnitedVitality Stadium (extérieur)Billets
sam. 7 novembre 2026, 15:00Leeds United vs Tottenham HotspurElland Road (domicile)Billets
sam. 21 novembre 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (extérieur)Billets
sam. 28 novembre 2026, 15:00Leeds United vs Coventry CityElland Road (domicile)Billets
mer. 2 décembre 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (extérieur)Billets
sam. 5 décembre 2026, 15:00Leeds United vs Ipswich TownElland Road (domicile)Billets
sam. 12 décembre 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (extérieur)Billets
sam. 19 décembre 2026, 15:00Leeds United vs FulhamElland Road (domicile)Billets
sam. 26 décembre 2026, 15:00Aston Villa vs Leeds UnitedVilla Park (extérieur)Billets
mer. 30 décembre 2026, 20:00Hull City vs Leeds UnitedMKM Stadium (extérieur)Billets
sam. 2 janvier 2027, 15:00Leeds United vs EvertonElland Road (domicile)Billets
mer. 6 janvier 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (domicile)Billets
sam. 16 janvier 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Billets
sam. 23 janvier 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (domicile)Billets
sam. 30 janvier 2027, 15:00Coventry City vs Leeds UnitedCoventry Building Society Arena (extérieur)Billets
sam. 6 février 2027, 15:00Leeds United vs BournemouthElland Road (domicile)Billets
mer. 10 février 2027, 20:00Everton vs Leeds UnitedHill Dickinson Stadium (extérieur)Billets
sam. 20 février 2027, 15:00Leeds United vs Aston VillaElland Road (domicile)Billets
sam. 27 février 2027, 15:00Fulham vs Leeds UnitedCraven Cottage (extérieur)Billets
mer. 3 mars 2027, 20:00Leeds United vs Hull CityElland Road (domicile)Billets
sam. 13 mars 2027, 15:00Leeds United vs Brighton & Hove AlbionElland Road (domicile)Billets
sam. 20 mars 2027, 16:00Newcastle United vs Leeds UnitedSt James' Park (extérieur)Billets
sam. 10 avril 2027, 15:00Leeds United vs Nottingham ForestElland Road (domicile)Billets
sam. 17 avril 2027, 15:00Brentford vs Leeds UnitedGtech Community Stadium (extérieur)Billets
sam. 24 avril 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (domicile)Billets
sam. 1 mai 2027, 15:00Ipswich Town vs Leeds UnitedPortman Road (extérieur)Billets
sam. 8 mai 2027, 15:00Leeds United vs ArsenalElland Road (domicile)Billets
sam. 15 mai 2027, 15:00Manchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (extérieur)Billets
dim. 23 mai 2027, 15:00Leeds United vs SunderlandElland Road (domicile)Billets
dim. 30 mai 2027, 16:00Crystal Palace vs Leeds UnitedSelhurst Park (extérieur)Billets

L’un des clubs les plus historiques du football anglais, Leeds a validé son retour en Premier League dès 2025 après que l’équipe de Farke a remporté le titre de Championship avec un record du club de 100 points.

Le stade lui-même a connu son lot de grands résultats au fil des années et, après une saison solide pour ce retour parmi l’élite, de grands espoirs entoureront l’équipe de Farke afin qu’elle s’appuie sur les fondations de la saison passée.

Comment acheter des billets pour Leeds en 2026/27 ?

Les supporters qui espèrent obtenir un billet à Elland Road cette saison peuvent acheter leur place sur le portail officiel de billetterie de Leeds United. Le site est le distributeur officiel de première main pour les billets des matches à domicile de Leeds United cette saison.

Les clubs anglais ont tendance à attribuer les billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés, puis aux membres du club, qui sont souvent classés selon des points de fidélité issus d’achats précédents, puis enfin au grand public durant la période de « General Sale ». Vous pouvez également consulter des sites de revente comme StubHub et StubHub si vous êtes prêt à acheter un billet de seconde main, les deux figurant parmi les options les plus reconnues pour les supporters à la recherche d’un achat de dernière minute, avec des offres à partir de 73 £.

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Combien coûtent les billets de Leeds en 2026/27 ?

Il existe différentes catégories et gammes de prix pour les billets de match de Leeds à Elland Road, avec des tarifs à deux chiffres aussi bien pour les adultes que pour les tarifs réduits. La structure tarifaire comporte plusieurs niveaux, et il est important de connaître les différentes options disponibles :

  • À l’exception des East Stand Upper Wings, vendues à tarif fixe, toutes les autres zones du stade proposent des prix plus bas pour les juniors et les bénéficiaires de tarifs réduits, ce qui peut vous aider à trouver une option plus abordable si vous venez en famille ou avec des personnes éligibles.
  • Leeds classe ses matches selon la demande et leur statut, de sorte que le prix des billets peut varier en fonction de l’adversaire. Les prix ci-dessous concernent les affiches de catégorie A+, les matches les plus prestigieux disputés par le club, mais ils doivent être confirmés sur le site officiel du club pour la saison en cours, car les tarifs sont révisés chaque année.
  • Niveau 1 — East Central Lower, East Stand Upper et West Stand : 52,00 £ adulte, 34,00 £ plus de 65 ans, 24,00 £ junior, 26,00 £ jeune adulte
  • Niveau 2 — East Stand Upper Wings : 45,00 £ tarif fixe (adulte, plus de 65 ans, junior, jeune adulte)
  • Niveau 3 — North Stand et South Stand : 45,00 £ adulte, 31,00 £ plus de 65 ans, 21,00 £ junior, 23,00 £ jeune adulte
  • Niveau 4 — Family Stand : 39,00 £ adulte, 31,00 £ plus de 65 ans, 11,00 £ junior, 23,00 £ jeune adulte
  • Niveau 5 — West Stand (supporters visiteurs) : 30,00 £ adulte, 29,00 £ plus de 65 ans, 24,00 £ junior, 26,00 £ jeune adulte

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