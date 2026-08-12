Comment acheter des billets pour Leeds United en 2026-2027 : calendrier, prix des billets et plus encore

Leeds United aborde la saison 2026/27 de Premier League avec une année complète de retour dans l’élite derrière lui, après que Daniel Farke a guidé le club vers une confortable 14e place la saison dernière, avec le maintien assuré à trois journées de la fin. Cela a conclu une campagne mouvementée, qui a vu Leeds se retrouver dans la zone de relégation après seulement deux journées avant un redressement, construit autour d’un changement tactique décisif lors d’une victoire à Manchester City, transformer sa dynamique et même le mener jusqu’en demi-finale de la FA Cup à Wembley.

Désormais bien réinstallés parmi les noms établis de la Premier League, Farke et son groupe viseront à poursuivre leur progression à Elland Road, avec des réceptions de Manchester United, Newcastle, Everton et Manchester City parmi les affiches que les supporters voudront voir en achetant des billets.

Mais comment mettre la main sur des billets de Premier League pour les voir cette saison ? GOAL vous présente les options qui s’offrent à vous pour voir Leeds jouer à Elland Road.

Liste complète des matches de Leeds United en Premier League 2026/27

Leeds entame la saison à l’extérieur contre Nottingham Forest et la termine à l’extérieur contre Crystal Palace. Voici le calendrier complet des 38 matches, à domicile et à l’extérieur, pour la saison à venir.

Date et heure Match Stade Billets sam. 22 août 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United The City Ground (extérieur) Billets dim. 30 août 2026, 14:00 Leeds United vs Brentford Elland Road (domicile) Billets sam. 5 septembre 2026, 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United American Express Stadium (extérieur) Billets lun. 14 septembre 2026, 20:00 Leeds United vs Newcastle United Elland Road (domicile) Billets sam. 19 septembre 2026, 15:00 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road (domicile) Billets sam. 10 octobre 2026, 15:00 Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (extérieur) Billets sam. 17 octobre 2026, 15:00 Leeds United vs Manchester United Elland Road (domicile) Billets sam. 24 octobre 2026, 15:00 Sunderland vs Leeds United Stadium of Light (extérieur) Billets sam. 31 octobre 2026, 16:00 Bournemouth vs Leeds United Vitality Stadium (extérieur) Billets sam. 7 novembre 2026, 15:00 Leeds United vs Tottenham Hotspur Elland Road (domicile) Billets sam. 21 novembre 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (extérieur) Billets sam. 28 novembre 2026, 15:00 Leeds United vs Coventry City Elland Road (domicile) Billets mer. 2 décembre 2026, 20:00 Manchester City vs Leeds United Etihad Stadium (extérieur) Billets sam. 5 décembre 2026, 15:00 Leeds United vs Ipswich Town Elland Road (domicile) Billets sam. 12 décembre 2026, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (extérieur) Billets sam. 19 décembre 2026, 15:00 Leeds United vs Fulham Elland Road (domicile) Billets sam. 26 décembre 2026, 15:00 Aston Villa vs Leeds United Villa Park (extérieur) Billets mer. 30 décembre 2026, 20:00 Hull City vs Leeds United MKM Stadium (extérieur) Billets sam. 2 janvier 2027, 15:00 Leeds United vs Everton Elland Road (domicile) Billets mer. 6 janvier 2027, 20:00 Leeds United vs Manchester City Elland Road (domicile) Billets sam. 16 janvier 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Billets sam. 23 janvier 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (domicile) Billets sam. 30 janvier 2027, 15:00 Coventry City vs Leeds United Coventry Building Society Arena (extérieur) Billets sam. 6 février 2027, 15:00 Leeds United vs Bournemouth Elland Road (domicile) Billets mer. 10 février 2027, 20:00 Everton vs Leeds United Hill Dickinson Stadium (extérieur) Billets sam. 20 février 2027, 15:00 Leeds United vs Aston Villa Elland Road (domicile) Billets sam. 27 février 2027, 15:00 Fulham vs Leeds United Craven Cottage (extérieur) Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 Leeds United vs Hull City Elland Road (domicile) Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 Leeds United vs Brighton & Hove Albion Elland Road (domicile) Billets sam. 20 mars 2027, 16:00 Newcastle United vs Leeds United St James' Park (extérieur) Billets sam. 10 avril 2027, 15:00 Leeds United vs Nottingham Forest Elland Road (domicile) Billets sam. 17 avril 2027, 15:00 Brentford vs Leeds United Gtech Community Stadium (extérieur) Billets sam. 24 avril 2027, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (domicile) Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 Ipswich Town vs Leeds United Portman Road (extérieur) Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 Leeds United vs Arsenal Elland Road (domicile) Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 Manchester United vs Leeds United Old Trafford (extérieur) Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 Leeds United vs Sunderland Elland Road (domicile) Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 Crystal Palace vs Leeds United Selhurst Park (extérieur) Billets

L’un des clubs les plus historiques du football anglais, Leeds a validé son retour en Premier League dès 2025 après que l’équipe de Farke a remporté le titre de Championship avec un record du club de 100 points.

Le stade lui-même a connu son lot de grands résultats au fil des années et, après une saison solide pour ce retour parmi l’élite, de grands espoirs entoureront l’équipe de Farke afin qu’elle s’appuie sur les fondations de la saison passée.

Comment acheter des billets pour Leeds en 2026/27 ?

Les supporters qui espèrent obtenir un billet à Elland Road cette saison peuvent acheter leur place sur le portail officiel de billetterie de Leeds United. Le site est le distributeur officiel de première main pour les billets des matches à domicile de Leeds United cette saison.

Les clubs anglais ont tendance à attribuer les billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés, puis aux membres du club, qui sont souvent classés selon des points de fidélité issus d’achats précédents, puis enfin au grand public durant la période de « General Sale ». Vous pouvez également consulter des sites de revente comme StubHub et StubHub si vous êtes prêt à acheter un billet de seconde main, les deux figurant parmi les options les plus reconnues pour les supporters à la recherche d’un achat de dernière minute, avec des offres à partir de 73 £.

Combien coûtent les billets de Leeds en 2026/27 ?

Il existe différentes catégories et gammes de prix pour les billets de match de Leeds à Elland Road, avec des tarifs à deux chiffres aussi bien pour les adultes que pour les tarifs réduits. La structure tarifaire comporte plusieurs niveaux, et il est important de connaître les différentes options disponibles :