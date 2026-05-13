Comment acheter des billets pour le match Ouzbékistan - Colombie : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur l'Estadio Azteca et plus encore

Lors de la première journée de la Coupe du monde 2026, dans le groupe K, l’Ouzbékistan défiera la Colombie le 17 juin au stade Azteca de Mexico.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Ouzbékistan - Colombie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan - Colombie Stade Azteca, Mexique Billets 23 juin 2026 Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Calendrier de la Colombie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan - Colombie Stade Azteca, Mexique Billets 23 juin 2026 Colombie vs RD Congo Stade Akron, Zapopan Billets 27 juin 2026 Colombie vs Portugal Hard Rock Stadium, Miami Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Ouzbékistan – Colombie ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors diverger du prix facial. Il est conseillé de vérifier les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Ouzbékistan - Colombie ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Ouzbékistan-Colombie à Mexico, les places d’entrée de gamme représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour un dernier match de groupe décisif, la demande devrait être l’une des plus élevées de la phase de groupes.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Mexico étant une destination mondiale de premier plan et un pôle majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, se procurer rapidement les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce qu'il faut savoir sur l'Estadio Azteca

L’Estadio Azteca de Mexico se prépare actuellement à accueillir sa troisième Coupe du monde de la FIFA, un événement historique. C’est le premier stade à avoir jamais accueilli des matchs lors de trois Coupes du monde distinctes (1970, 1986 et maintenant 2026).

L’Azteca accueillera cinq rencontres, dont le match d’ouverture.

Pour répondre aux normes modernes de la FIFA, l’enceinte a subi une rénovation de près de deux ans, achevée en mars 2026. Sa capacité a été réduite de plus de 100 000 à environ 83 000 places afin d’améliorer le confort et la sécurité des spectateurs.