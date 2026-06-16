Le 18 juin, le Mexique affrontera la Corée du Sud à l’Estadio Akron, et Guadalajara sera en effervescence. Le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde 2026, peut compter sur un soutien fervent à chaque entrée sur le terrain. Vous pourriez faire partie de la fête des 48 000 spectateurs en réservant dès aujourd’hui vos billets pour le match.

Les stades étaient archi-combles lors des éditions 1970 et 1986, et la même ferveur est attendue cet été : ne tardez pas à garantir votre place pour encourager El Tri.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations sur les billets pour le match de Coupe du monde Mexique - Corée du Sud à Zapopan (Guadalajara), y compris où les acheter et combien ils coûtent.

Quand le match de Coupe du monde Mexique - Corée du Sud aura-t-il lieu ?

Date Heure de coup d’envoi Lieu Billets Jeudi 18 juin Groupe A : Mexique - Corée du Sud (19 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 11 juin Mexique vs Afrique du Sud (13 h CST) Estadio Azteca (Mexique) Billets Jeudi 18 juin Mexique vs Corée du Sud (19 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets Mercredi 24 juin Mexique vs République tchèque (19 h CST) Stade Azteca (Mexique) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 11 juin Corée du Sud - République tchèque (20 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets Jeudi 18 juin Corée du Sud – Mexique (19 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets Mercredi 24 juin Corée du Sud - Afrique du Sud (19 h CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Billets

Comment obtenir vos places pour le match Mexique - Corée du Sud de la Coupe du monde ?

Les billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde 2026 sont disponibles sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière fenêtre officielle, a commencé le 1^(er) avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas encore de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention : l’offre est souvent limitée et les places sont mises en ligne de façon ponctuelle. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre paiement immédiatement et gardez vos informations de carte bancaire à portée de main.

Combien coûtent les billets pour le match Mexique - Corée du Sud de la Coupe du monde ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle englobe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle englobe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs officiels ont varié selon les phases de vente. Pour les matchs de groupe (hors pays hôte), les premières estimations allaient de 75 $ à 2 735 $.

Pour rester informé, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA et, pour connaître les disponibilités actuelles, visitez les plateformes de revente agréées telles que StubHub.

Mexique vs Corée du Sud : le face-à-face.

Date Rencontre Score Lieu Septembre 2025 Match amical : Mexique vs Corée du Sud 2-2 Nashville (États-Unis) Novembre 2020 Match amical : Mexique - Corée du Sud 3-2 Wiener Neustadt (Autriche) Juin 2018 Coupe du monde de la FIFA : Corée du Sud 1-2 Mexique 1-2 Rostov-sur-le-Don (Russie) Janvier 2014 Match amical : Mexique 4-0 Corée du Sud 4-0 San Antonio (États-Unis) Février 2006 Match amical : Mexique - Corée du Sud 0-1 Los Angeles (États-Unis) Janvier 2002 Gold Cup de la CONCACAF : Mexique-Corée du Sud 2-4 (tab) Pasadena (États-Unis) Juin 2001 Coupe des Confédérations de la FIFA : Corée du Sud bat Mexique 2-1 Ulsan (Corée du Sud) Juin 1998 Coupe du monde de la FIFA : Corée du Sud – Mexique 1-3 Lyon (France) Août 1989 Coupe Marlboro : Mexique-Corée du Sud 4-2 Los Angeles (États-Unis) Décembre 1985 Tournoi à quatre équipes : Mexique-Corée du Sud 2-1 Guadalajara (Mexique) Décembre 1985 Match amical : Corée du Sud 1-2 Mexique 1-2 Los Angeles (États-Unis) Los Angeles (États-Unis) Février 1981 Match amical : Mexique - Corée du Sud 4-0 Mexique Février 1980 Match amical : Mexique - Corée du Sud 0-1 Los Angeles (États-Unis)

Pronostic Mexique - Corée du Sud

Finaliste malheureux de ses deux Coupes du monde à domicile (1970 et 1986), le Mexique vise à nouveau les phases à élimination directe. El Tri entend briller devant son public après son élimination prématurée au premier tour du Mondial 2022 au Qatar, une déception inédite depuis 1978.

Autre motif d’optimisme pour les supporters mexicains : leur équipe reste invaincue sur ses terres depuis la défaite 1-0 contre le Chili en octobre 2018, soit 22 matchs sans défaite.

Son adversaire du jour à l’Estadio Akron, la Corée du Sud, possède un palmarès solide en Coupe du monde : elle s’est qualifiée pour chacune des dix dernières éditions, depuis Mexico 86. Après avoir atteint les huitièmes de finale au Qatar en 2022, elle vise désormais un doublé historique en sortant de la phase de groupes pour la deuxième fois consécutive.

Leur meilleure performance reste toutefois le Mondial 2002, coorganisé avec le Japon : ils avaient alors surpris le Portugal, l’Italie et l’Espagne avant de buter sur l’Allemagne en demi-finale.

Il s’agira de la troisième confrontation entre le Mexique et la Corée du Sud en Coupe du monde. Lors de l’édition 1998 en France, le Mexique s’était imposé 3-1. Mené 1-0 à la mi-temps, il avait renversé la vapeur grâce à Ricardo Pelaez et Luis Arturo Hernandez, auteur d’un doublé en seconde période.

Vingt ans plus tard, en 2018, les Mexicains l’ont emporté 2-1. Carlos Vela et Javier Hernández avaient d’abord répondu à l’ouverture du score sud-coréenne, avant que Son Heung-min ne réduise le score dans le temps additionnel, trop tard pour éviter la défaite des siens.

Où se déroule le match Mexique - Corée du Sud ?

L’Estadio Akron, anciennement nommé Estadio Omnilife puis Estadio Chivas, est une enceinte polyvalente située à Zapopan, près de Guadalajara. Inauguré en 2010, il sert de terrain de jeu au C.D. Guadalajara, club de la Liga MX.

Outre le football, l’arène a accueilli divers événements sportifs et spectacles, dont des concerts d’Elton John, Coldplay, The Weeknd et Shakira, ainsi qu’un combat de boxe opposant la légende mexicaine Canelo Álvarez à John Ryder en 2023.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, sa capacité sera portée à 48 000 places afin d’accueillir, outre Mexique-Corée du Sud, trois autres rencontres de groupe.