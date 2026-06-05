Comment acheter des billets pour le match Mexique - Corée du Sud : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur l'Estadio Akron et plus encore

Le 18 juin, le Mexique affrontera la Corée du Sud à l’Estadio Akron, et Guadalajara sera en effervescence. Le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde 2026, peut compter sur un soutien fervent à chaque entrée sur le terrain. Vous pourriez faire partie de la fête des 48 000 spectateurs en réservant dès aujourd’hui vos billets pour le match.

Les stades étaient archi-combles lors des éditions 1970 et 1986, et la même ferveur est attendue cet été : ne tardez pas à garantir votre place pour soutenir El Tri.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations sur les billets pour le match de Coupe du monde Mexique - Corée du Sud à Zapopan (Guadalajara), y compris où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se déroule le match de Coupe du monde Mexique - Corée du Sud ?

Date Heure de coup d’envoi Lieu Billets Jeudi 18 juin Groupe A : Mexique - Corée du Sud (19 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 11 juin Mexique - Afrique du Sud (13 h CST) Stade Aztèque (Mexique) Billets Jeudi 18 juin Mexique - Corée du Sud (19 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets Mercredi 24 juin Mexique vs République tchèque (19 h CST) Stade Aztèque (Mexico) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 11 juin Corée du Sud - République tchèque (20 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets Jeudi 18 juin Corée du Sud – Mexique (19 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets Mercredi 24 juin Corée du Sud - Afrique du Sud (19 h CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Billets

Comment se procurer des places pour le match Mexique - Corée du Sud de la Coupe du monde ?

Les billets officiels pour la Coupe du monde 2026 peuvent être achetés sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière fenêtre officielle, a commencé le 1er avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas encore de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des plateformes de revente tierces, telles que StubHub, proposeront également des places pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre de billets est souvent limitée et les places apparaissent de façon ponctuelle. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Combien coûtent les billets pour le match Mexique - Corée du Sud de la Coupe du monde ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribuées à la catégorie 1.

Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribuées à la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de l’arène, hors des autres zones.

Les tarifs officiels ont varié selon les phases de vente. Pour les matchs de groupe (hors pays hôte), les premières estimations allaient de 75 $ à 2 735 $.

Consultez régulièrement le portail de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour plus d’informations et les plateformes de revente officielles telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Mexique vs Corée du Sud : le face-à-face.

Date Rencontre Score Lieu Septembre 2025 Match amical : Mexique vs Corée du Sud 2-2 Nashville (États-Unis) Novembre 2020 Match amical : Mexique - Corée du Sud 3-2 Wiener Neustadt (Autriche) Juin 2018 Coupe du monde de la FIFA : Corée du Sud 1-2 Mexique 1-2 Rostov-sur-le-Don (Russie) Janvier 2014 Match amical : Mexique 4-0 Corée du Sud 4-0 San Antonio (États-Unis) Février 2006 Match amical : Mexique - Corée du Sud 0-1 Los Angeles (États-Unis) Janvier 2002 Gold Cup de la CONCACAF : Mexique-Corée du Sud 2-4 (tirs au but) Pasadena (États-Unis) Juin 2001 Coupe des Confédérations de la FIFA : Corée du Sud bat Mexique 2-1 Ulsan (Corée du Sud) Juin 1998 Coupe du monde de la FIFA : Corée du Sud – Mexique 1-3 Lyon (France) Août 1989 Coupe Marlboro : Mexique-Corée du Sud 4-2 Los Angeles (États-Unis) Décembre 1985 Tournoi à quatre équipes : Mexique-Corée du Sud 2-1 Guadalajara (Mexique) Décembre 1985 Match amical : Corée du Sud 1-2 Mexique 1-2 Los Angeles (États-Unis) Février 1981 Match amical : Mexique - Corée du Sud 4-0 Mexique Février 1980 Match amical : Mexique - Corée du Sud 0-1 Los Angeles (États-Unis)

Pronostic Mexique - Corée du Sud

Finaliste malheureux de ses deux Coupes du monde à domicile (1970 et 1986), le Mexique vise à nouveau les quarts de finale. El Tri entend briller devant son public après son élimination prématurée au premier tour du Mondial 2022 au Qatar, une première depuis 1978.

Autre motif d’optimisme pour les supporters mexicains : leur équipe reste invaincue sur ses terres depuis la défaite 1-0 contre le Chili en octobre 2018, soit 22 matchs sans revers.

Son adversaire du jour à l’Estadio Akron, la Corée du Sud, possède un palmarès solide en Coupe du monde : elle s’est qualifiée pour les dix dernières éditions, depuis Mexique 86. Après avoir atteint les huitièmes de finale au Qatar en 2022, elle vise désormais un doublé historique en sortant de la phase de groupes pour la deuxième fois consécutive.

Leur meilleure performance reste toutefois le Mondial 2002, coorganisé avec le Japon : les Sud-Coréens avaient alors éliminé le Portugal, l’Italie puis l’Espagne avant de céder face à l’Allemagne en demi-finale.

Il s’agira de la troisième confrontation entre le Mexique et la Corée du Sud en Coupe du monde. Lors de l’édition 1998 en France, le Mexique s’était imposé 3-1. Mené 1-0 à la mi-temps, il avait renversé la vapeur grâce à Ricardo Pelaez et Luis Arturo Hernandez, auteur d’un doublé en seconde période.

Vingt ans plus tard, en 2018, les Mexicains l’ont emporté 2-1. Son Heung-min a bien réduit le score dans le temps additionnel, mais les buts de Carlos Vela et Javier Hernández avaient déjà assuré la victoire et les trois points du groupe à la sélection mexicaine.

Où se déroule le match Mexique - Corée du Sud ?

L’Estadio Akron, anciennement nommé Estadio Omnilife puis Estadio Chivas, est une enceinte polyvalente située à Zapopan, près de Guadalajara. Inauguré en 2010, il sert de terrain de jeu au C.D. Guadalajara, club de la Liga MX.

Outre le football, l’enceinte a accueilli divers événements sportifs et culturels : des concerts d’Elton John, Coldplay, The Weeknd et Shakira, ainsi qu’un combat de boxe opposant la légende mexicaine Canelo Álvarez à John Ryder en 2023.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, sa capacité sera portée à 48 000 places afin d’accueillir non seulement le Mexique-Corée du Sud, mais aussi trois autres rencontres de groupe.