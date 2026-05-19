Comment acheter des billets pour le match Corée du Sud - République tchèque : prix des billets pour la Coupe du monde, informations sur l'Estadio Akron et plus encore

La Corée du Sud entamera sa campagne dans le groupe A de la Coupe du monde 2026 face à la République tchèque le 11 juin à Zapopan, au Mexique.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

Quand se tiendra la rencontre Corée du Sud - République tchèque lors de la Coupe du monde 2026 ?

Ci-dessous, le calendrier complet des matchs de la Corée du Sud dans le groupe A de la Coupe du monde 2026.

Date Calendrier Lieu Billets 11 juin Corée du Sud - Tchéquie Stade Akron, Zapopan Billets 18 juin Mexique - Corée du Sud Stade Akron, Zapopan Billets 24 juin Afrique du Sud - Corée du Sud Stade BBVA, Monterrey Billets

Calendrier des matchs de groupe de la République tchèque pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 11 juin Corée du Sud - République tchèque Stade Akron, Zapopan Billets 18 juin République tchèque vs Afrique du Sud Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets 24 juin République tchèque vs Mexique Stade Azteca, Mexique Billets

Comment se procurer des places pour Corée du Sud - République tchèque ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées.

En raison d’une demande record, les places en prévente pour les premières phases sont désormais très limitées.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours et suit la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions sont en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les rencontres à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Corée du Sud - République tchèque ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre Corée du Sud – République tchèque à Zapopan, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs sont susceptibles d’évoluer en fonction de la demande du marché. Zapopan étant une destination mondiale de premier plan et un pôle majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte.

Pour les supporters soucieux de leur budget, réserver dès que possible les places de Catégorie 3 constitue donc la stratégie la plus avisée afin d’assister à cette rencontre à enjeux élevés.

Le face-à-face entre la Corée du Sud et la République tchèque s’annonce palpitant.

CDS Derniers matches CZE 1 0 Nul 1 Tchéquie 1 - 2 Corée du Sud

Tchéquie 5 - 0 Corée du Sud 2 Buts marqués 6 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio Akron

Le stade de Zapopan, connu sous le nom commercial d’Estadio Akron (désigné comme Guadalajara Stadium pour la compétition), est un chef-d’œuvre de l’architecture mexicaine contemporaine et le fief du mythique club C.D. Guadalajara.

Situé dans la région métropolitaine de Guadalajara, l’édifice est célèbre pour son architecture en forme de volcan, dont la façade verte en pente fusionne harmonieusement avec le paysage environnant.

Pour la Coupe du monde 2026, le stade disposera d’une capacité d’environ 48 000 places.