Comment acheter des billets pour le Grand Prix d’Italie de F1 : dates, prix des billets, informations sur le circuit et plus encore

Le Grand Prix d’Italie de Formule 1 fait son retour à Monza du 4 au 6 septembre 2026 et reste l’un des week-ends les plus électriques de tout le calendrier automobile.

Connu comme le Temple de la vitesse, l’Autodromo Nazionale Monza a accueilli cette course presque chaque saison depuis les débuts du Championnat du monde en 1950, ce qui en fait le cœur battant de la passion italienne pour le sport automobile. Attendez-vous à voir des tifosi agiter leurs drapeaux, à des vitesses fulgurantes en ligne droite et à une atmosphère entièrement tournée vers Ferrari, sans équivalent ailleurs dans le monde.

Alors que la plus ancienne écurie du sport court à domicile, les tribunes se remplissent vite, et les loges d’hospitalité ainsi que les espaces premium ont déjà commencé à afficher complet bien avant le week-end de course.

GOAL a fait le travail pour vous. Ci-dessous, vous trouverez le programme de la course, où acheter vos billets, les prix actuels et la manière la plus intelligente de réserver une place avant que les meilleures options ne disparaissent. Les billets sont disponibles dès maintenant et, avec une forte demande, il est toujours préférable d’acheter tôt.

Quand a lieu le Grand Prix d’Italie de F1 ?

Date et heure Événement Lieu Billets vendredi 4 septembre 2026 Essais libres 1 et 2 Autodromo Nazionale Monza, Italie Billets samedi 5 septembre 2026 Qualifications Autodromo Nazionale Monza, Italie Billets dimanche 6 septembre 2026 Jour de course Autodromo Nazionale Monza, Italie Billets

Le vendredi est traditionnellement une journée de libre circulation à Monza, les fans peuvent explorer la plupart des tribunes autour du circuit avant de rejoindre leur place pour les qualifications et la course. Les horaires des sessions sont confirmés à l’approche du week-end, il est donc utile de revenir consulter le programme définitif à mesure que l’événement se rapproche.

Comment acheter des billets pour le Grand Prix d’Italie de F1

Le moyen le plus simple d’acheter des billets pour le Grand Prix d’Italie est de passer par StubHub, qui propose un large éventail d’options dans toutes les tribunes et zones d’admission générale de Monza. C’est particulièrement utile une fois les canaux officiels épuisés, puisque la plateforme vous met directement en relation avec des fans qui revendent des billets vérifiés, souvent à des prix compétitifs.

Les billets officiels sont également vendus via Formula1.com et par le propre partenaire billetterie du circuit de Monza, TicketOne, tandis que plusieurs revendeurs accrédités, dont P1 Travel et Grandstand Tickets, proposent des packages tribune, hospitalité et Paddock Club. Quelle que soit l’option choisie, acheter tôt est essentiel. De nombreuses tribunes premium de Monza, y compris les places avec vue sur la chicane Ascari et la Seconda Variante, sont déjà épuisées pour 2026, et la demande générale pour cette course figure historiquement parmi les plus élevées du calendrier.

Pour les fans qui veulent la flexibilité de comparer en un seul endroit la vue depuis les sièges, les prix et les disponibilités sur l’ensemble du circuit, StubHub reste le moyen le plus rapide de consulter les offres en direct et de réserver une place pour les essais, les qualifications ou le jour de course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix d’Italie de F1 ?

Les prix des billets à Monza vont de l’admission générale accessible aux petits budgets jusqu’aux offres d’hospitalité haut de gamme, ce qui donne aux fans plusieurs façons de vivre le week-end selon leur budget.

Admission générale (Prato) : la solution la plus abordable, avec accès aux talus en herbe ouverts autour du circuit plutôt qu’à une place réservée. Un pass admission générale de trois jours commence généralement autour de 450 euros pour l’ensemble du week-end lorsqu’il est combiné à des frais de transport et d’hébergement de base, ce qui en fait le point d’entrée pour les fans soucieux de leur budget.

Billets en tribune : des places réservées dans l’une des nombreuses tribunes nommées de Monza, avec des prix qui varient selon l’emplacement et la vue. Les pass tribune de trois jours commencent généralement autour de 300 euros et peuvent grimper à 600 euros ou plus pour des emplacements premium comme les tribunes Lateral Parabolica, qui offrent une vue sur le célèbre dernier virage du circuit.

Hospitalité et Paddock Club : pour une expérience VIP complète, les packages d’hospitalité premium comprennent une restauration gastronomique, l’accès au paddock et des zones de visionnage privilégiées. Ces packages peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros par personne pour l’ensemble du week-end, certaines expériences haut de gamme étant déjà épuisées pour 2026.

En règle générale, les billets à la journée pour les qualifications ou le jour de course sont moins chers qu’un pass complet de trois jours, tandis que les billets pour la course du dimanche sont généralement l’option à la journée la plus chère en raison de la demande. Les prix n’incluent généralement pas les frais de réservation ou de livraison, et des tarifs early bird ou réduits pour les enfants et les seniors peuvent également être disponibles via les canaux officiels.

Comme Monza est l’une des courses les plus accessibles du calendrier par rapport à d’autres Grands Prix européens, il figure régulièrement parmi les rendez-vous les moins chers du calendrier de la F1 en matière de prix des billets, même si les coûts ont légèrement augmenté d’une année sur l’autre.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Autodromo Nazionale Monza

Situé dans l’enceinte d’un ancien parc royal au nord de Milan, l’Autodromo Nazionale Monza est chargé d’histoire du sport automobile. Ouvert en 1922, c’est le plus ancien circuit permanent d’Europe continentale construit spécifiquement pour la course et le troisième plus ancien au monde. Son tracé de 5,793 kilomètres est célèbre pour ses longues lignes droites prises à fond, entrecoupées de chicanes, dont la Variante del Rettifilo, la Curva Grande et l’emblématique Parabolica, qui en font ensemble le circuit le plus rapide du calendrier actuel de la F1.

Monza est la maison spirituelle de Ferrari, et aucun autre rendez-vous du calendrier n’égale l’intensité des tifosi lorsqu’ils donnent de la voix, surtout si la Scuderia se bat pour la victoire. Le circuit a aussi la particularité d’être l’un des deux seuls tracés, avec Silverstone, à avoir accueilli une manche du Championnat du monde chaque année depuis 1950, à l’exception d’un seul basculement vers Imola en 1980.

Pour votre confort le jour de course, notez qu’une grande partie de la zone d’admission générale est constituée de talus en herbe plutôt que de terrasses pavées, et que certaines places en tribune se résument à de simples bancs en béton, donc apporter un coussin est une bonne idée pour votre équipement de course. Le circuit est bien desservi par des navettes et des liaisons ferroviaires depuis Milan, ce qui en fait l’un des Grands Prix européens les plus faciles d’accès sans voiture.

Que vous recherchiez le rugissement des moteurs depuis la Curva Grande ou que vous assistiez aux célébrations du podium depuis la Parabolica, Monza offre l’un des week-ends de course les plus atmosphériques du sport mondial. Avec des billets qui partent déjà rapidement pour 2026, c’est le moment de réserver votre place pour le Temple de la vitesse.



