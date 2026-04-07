Comment acheter des billets pour le concert de John Legend à Doha en 2026 : dates à venir au Qatar, prix des billets et plus encore

Le monde de la musique se prépare à vivre une soirée placée sous le signe des mélodies émouvantes, alors que John Legend, lauréat de 12 Grammy Awards, présente sa célèbre tournée « Songs and Stories » au Qatar.

Cet événement exclusif, limité à une seule soirée, promet une soirée intimiste au cours de laquelle le lauréat d'un EGOT interprétera ses plus grands succès, dont l'hymne multi-platine « All of Me », tout en partageant les anecdotes personnelles et les sources d'inspiration derrière ses morceaux les plus appréciés.

GOAL vous propose toutes les dernières informations sur la manière de procéder pour acheter vos billets, de la recherche des places les moins chères à l'obtention de formules d'accueil exclusives.

Quand John Legend sera-t-il au Qatar ?

Date et heure Artiste Lieu Billets Vendredi 17 avril 2026 - 21 h John Legend Centre national des congrès du Qatar (QNCC) Billets

Où acheter des billets pour le concert de John Legend au Qatar ?

Le moyen le plus sûr de vous garantir une place au concert de John Legend est de passer par les sites officiels de vente primaire ou par des sites de revente fiables.

Pour les fans internationaux ou ceux qui souhaitent s'assurer une place après l'épuisement des billets en prévente, vous pouvez vous tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour John Legend ?

Les prix les plus compétitifs pour le concert de John Legend à Doha commencent dans la catégorie Bronze, ce qui le rend accessible à un large public.

Plus vous vous rapprochez de la scène, plus les prix augmentent pour refléter la meilleure vue et la proximité avec l'artiste.

Bronze : à partir d'environ 195 QAR

à partir d'environ 195 QAR Argent : à partir d'environ 350 QAR

à partir d'environ 350 QAR Or : à partir d'environ 550 QAR

à partir d'environ 550 QAR Premium : à partir d'environ 800 QAR

Pour ceux qui recherchent une expérience d'élite, le lieu propose des options de salon VVIP. Ces formules offrent le luxe ultime, comprenant souvent des places assises privilégiées, l'accès au salon et des services d'accueil haut de gamme.

Le prix d'un salon VVIP pour 2 personnes est d'environ 3 000 QAR, tandis que les groupes plus importants de 6 personnes peuvent réserver un salon VVIP pour environ 6 000 QAR.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Qatar National Convention Centre

Le Centre national des congrès duQatar (QNCC) est l'un des lieux les plus sophistiqués du Moyen-Orient.

Situé à Gharafat al Rayyan, sur l'autoroute Dukhan à Doha, il se reconnaît facilement à son extérieur époustouflant, caractérisé par une structure massive rappelant l'arbre Sidra, symbole d'apprentissage et de réconfort dans la culture qatarienne.

La configuration du site

Le concert aura lieu dans les salles 3 et 4.

Les sièges sont généralement disposés de manière à offrir une excellente visibilité, même depuis les sections Bronze et Silver, plus abordables.

Comment s'y rendre

Le QNCC est très facile d'accès.

Pour ceux qui utilisent les transports en commun, la ligne verte du métro de Doha est le moyen le plus efficace pour se rendre sur place.

Vous pouvez descendre à la station Al Riffa-Mall of Qatar ou utiliser la station dédiée au QNCC si elle est disponible pendant la durée de l'événement.

Pour ceux qui viennent en voiture, le site dispose d'un vaste parking, mais il est conseillé d'arriver tôt car la circulation peut être dense près du quartier Education City les soirs d'événement.

Commodités locales

Le site est situé à proximité d'Education City et du Mall of Qatar, offrant ainsi de nombreuses possibilités pour dîner ou faire du shopping avant le concert.

À l'intérieur du QNCC, vous trouverez des installations modernes, notamment des salles de prière, des toilettes et divers stands de restauration ouverts pendant la période précédant le spectacle, à partir de 19 h.

Notez que les portes du théâtre ouvrent généralement à 20 h, une heure avant le début du spectacle.

Sécurité et entrée

Prévoyez un contrôle rapide de vos sacs et une vérification de vos billets à l'entrée.

Une fois à l'intérieur, notre équipe professionnelle vous guidera vers votre zone de places, que ce soit dans la section Gold, très animée, ou dans le salon VVIP, réservé aux invités d'exception.