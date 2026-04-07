Comment acheter des billets pour le concert de Bryson Tiller & Ayra Starr à Abu Dhabi : dates, prix des billets et plus encore

Le désert s'apprête à s'enflammer sous l'effet d'une bonne dose de R&B soul et d'énergie afrobeats, alors que Bryson Tiller et Ayra Starr s'apprêtent à monter sur scène à Abu Dhabi.

GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles pour que vous ne manquiez pas ce qui s'annonce comme l'événement incontournable de la saison aux Émirats arabes unis. Des places les moins chères aux formules d'hospitalité haut de gamme, nous avons déniché les meilleurs moyens de réserver votre place.

Quand auront lieu les concerts de Bryson Tiller et Ayra Starr ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets 25 avril 2026, 19 h Bryson Tiller et Ayra Starr en concert Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets

Où acheter des billets pour Bryson Tiller et Ayra Starr ?

Pour obtenir vos billets pour un événement très prisé comme celui-ci, il est nécessaire de passer par des plateformes fiables afin de vous assurer d'avoir une place garantie.

Si vous êtes à la recherche de billets de dernière minute et que vous n'avez pas pu en obtenir lors de la mise en vente générale, vous pouvez vous tourner vers des plateformes de revente comme StubHub.

N'oubliez pas de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous effectuez votre achat.

Combien coûtent les billets pour Bryson Tiller et Ayra Starr ?

Le prix de départ des billets est actuellement de 399 AED.

Les billets de milieu de gamme, qui offrent une meilleure proximité et une acoustique améliorée, se situent généralement entre 600 et 900 AED. Pour ceux qui souhaitent être au cœur de l'action, les billets Golden Circle ou Floor Standing sont la solution idéale. Ces billets dépassent souvent 1 200 AED en fonction de la demande.

Les formules Premium peuvent inclure l'accès à des salons exclusifs, des repas et des boissons gratuits, et même un parking privé. Les prix commencent généralement à partir de 2 500 AED.

Quel que soit votre budget, l'essentiel est de surveiller les annonces sur StubHub, car les prix peuvent fluctuer en fonction de la demande du marché.

Tout ce qu'il faut savoir sur l'Etihad Arena

L'Etihad Arena est un joyau de l'architecture moderne et la plus grande salle de spectacle couverte de la région.

Conçue pour offrir une ambiance intimiste même à pleine capacité, la salle dispose d'une acoustique de pointe, idéale pour le R&B aux basses puissantes de Tiller et l'afro-fusion mélodique d'Ayra Starr.

Si vous venez de Dubaï, le trajet dure environ une heure à une heure et demie.

Pour ceux qui séjournent à Abu Dhabi, les taxis et les applications de covoiturage comme Careem et Uber sont largement disponibles et très fiables.

Si l'événement se déroule à Yas Island, vous pouvez profiter des navettes Yas Express qui relient les différents hôtels au quartier des divertissements.