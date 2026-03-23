Comment acheter des billets pour le concert d'Amr Diab en 2026 à Dubaï : dates, prix des billets et plus encore

Le roi de la pop arabe est de retour. Amr Diab, icône mondiale qui a marqué de son empreinte la musique méditerranéenne depuis plus de trois décennies, s'apprête à revenir à Dubaï pour un grand concert en tête d'affiche à la Coca-Cola Arena le 4 avril 2026.

Connu de ses fans sous le nom d'El Hadaba, Diab continue de battre des records et de jeter des ponts entre les cultures grâce à son mélange unique de rythmes arabes et de pop occidentale, faisant de cet événement l'un des concerts les plus attendus de l'année.

Ce concert de 2026 fait suite à une série de tournées mondiales à guichets fermés et à la sortie de tubes récents tels que « Khatafouni » et « Shayef Amar ».

Des places les moins chères aux formules VIP les plus luxueuses, GOAL vous propose un guide complet pour obtenir dès maintenant vos billets pour Amr Diab.

Quand aura lieu le concert d'Amr Diab à Dubaï ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets 4 avril 2026 | 21 h Amr Diab en concert à Dubaï Coca-Cola Arena, Dubaï Billets

Le spectacle est prévu à 21 h, les portes ouvrant généralement deux heures avant.

Où acheter des billets pour le concert d'Amr Diab ?

Les billets pour le concert d'Amr Diab à Dubaï sont disponibles sur plusieurs grandes plateformes en ligne.

Alors que les sites de vente primaire enregistrent souvent un trafic important et affichent rapidement complet, les plateformes de revente comme StubHub offrent une alternative fiable aux fans qui souhaitent s'assurer des places spécifiques ou obtenir des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Amr Diab ?

Les tarifs de cet événement ont été conçus pour convenir à tous, des auditeurs occasionnels aux fans inconditionnels d'Amr Diab.

Les billets les moins chers pour Amr Diab sont disponibles à partir de 295 AED pour les catégories « Regular Standing » et « Silver ».

Pour ceux qui recherchent une expérience plus haut de gamme, les prix augmentent en fonction de la proximité de la scène et des avantages supplémentaires.

Voici le détail des prix moyens :

Places debout standard : à partir de 295 AED

à partir de 295 AED Places assises Silver/Gold : 449 AED - 549 AED

449 AED - 549 AED Diamond/VIP : 595 AED - 995 AED

595 AED - 995 AED Elevate Hospitality : 2 500 AED et plus

Quand les billets pour Amr Diab seront-ils mis en vente ?

Les billets pour le spectacle très attendu du 4 avril à la Coca-Cola Arena ont officiellement dépassé la phase de prévente et sont désormais disponibles à la vente générale.

Alors qu'un contingent limité avait initialement été réservé aux membres inscrits du fan club et aux partenaires bancaires, le stock restant est désormais accessible au grand public.

Tout ce que vous devez savoir sur la Coca-Cola Arena

La Coca-Cola Arena est une salle polyvalente ultramoderne située au cœur de City Walk, à Dubaï.

Avec une capacité pouvant atteindre 17 000 places, c'est la plus grande salle couverte entièrement climatisée du Moyen-Orient. Elle dispose d'une superbe façade LED qui illumine la ligne d'horizon de Dubaï et offre une acoustique de classe mondiale, parfaite pour un artiste du calibre d'Amr Diab.

L'arène est facilement accessible via le métro de Dubaï (station Burj Khalifa/Dubai Mall) et propose 42 loges d'entreprise pour ceux qui souhaitent vivre l'expérience « Elevate », qui comprend un accès prioritaire et un accueil privé.

Veuillez noter que l'âge minimum requis pour les places debout est de 14 ans, tandis que les moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte dans toutes les sections.