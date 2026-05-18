Les amateurs de sports de combat ne pourraient espérer meilleure affiche. Le champion poids lourd Oleksandr Usyk revient défendre ses titres dans un affrontement interdisciplinaire exceptionnel face à la star du kickboxing Rico Verhoeven, et la demande de billets s’annonce colossale.

Dans ce décor emblématique, les fans se ruent déjà pour réserver leur place afin d’assister à ce qui s’annonce comme une soirée historique. En raison de la capacité limitée et de l’intérêt mondial, les billets risquent de disparaître dès leur mise en vente ; une bonne organisation et un timing parfait sont donc essentiels.

Que vous visiez un siège au bord du ring ou une place en tribune pour savourer l’atmosphère unique aux pieds des Pyramides, une seule règle : anticiper les mises en vente et les préventes. Dates officielles, options de revente, fourchettes de prix : GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir pour acheter vos billets et vivre Usyk vs Rico en direct des Pyramides de Gizeh, en Égypte.

Quand aura lieu le combat Usyk vs Rico ?

Date Lieu Billets Samedi 23 mai 2026, 17 h 45 Pyramides de Gizeh, Égypte Billets

Bien que les horaires exacts soient encore à confirmer, les soirées de boxe majeures suivent généralement un schéma établi : les entrées sur le ring pour le combat principal interviennent en fin de soirée, heure locale, tandis que les combats préliminaires se déroulent tout au long de la journée.

Où acheter des billets pour Usyk vs Rico

Les détails officiels de la billetterie doivent encore être finalisés, mais la mise en vente interviendra peu après l’annonce définitive. Voici les meilleurs endroits pour acheter vos billets :

Les principales plateformes de billetterie telles que Ticketmaster

les sites officiels de l’événement et des promoteurs

Les plateformes de revente telles que StubHub.

En raison de l’ampleur de l’événement et de son emplacement unique, la demande devrait être forte et les places limitées. Si les billets partent rapidement, les plateformes de revente deviendront alors la principale source d’approvisionnement, bien qu’à un tarif souvent majoré.

Combien coûtent les billets pour Usyk vs Rico ?

Les tarifs n’ont pas encore été officiellement communiqués, mais, au vu des précédents grands combats de boxe et de l’envergure de cet affrontement, une large fourchette de prix est attendue.

Prix estimés :

Billets Catégorie 1 : 70 $ – 210 $

70 $ – 210 $ Catégorie intermédiaire : 210 $ – 550 $

210 $ – 550 $ Places Premium : 550 $ – 1 360 $+

550 $ – 1 360 $+ Forfaits VIP et ringside : à partir de 2 750 $

Les tarifs peuvent flamber sur le marché de la revente, l’événement attirant les regards du monde entier et la salle présentant une capacité restreinte.

Que attendre du combat Usyk vs Rico ?

Il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle défense de titre, mais d’un affrontement interdisciplinaire aussi insolite que médiatisé, l’un des plus retentissants de l’histoire récente de la boxe. Oleksandr Usyk, invaincu et détenteur d’un palmarès d’élite, y croise Rico Verhoeven, figure dominante du kickboxing.

Programmé aux Pyramides de Gizeh et diffusé dans le monde entier, l’événement, baptisé « Glory in Giza », s’accompagnera d’une sous-carte fournie et d’une semaine de préparation comprenant conférences de presse et pesées. Sur place, les spectateurs vivront un véritable show autant qu’une soirée de combat.