Comment acheter des billets pour la tournée Revolution de Sonu Nigam : dates à Abou Dhabi, prix des billets et plus encore

L’une des voix les plus emblématiques de l’Inde amène sa toute nouvelle tournée mondiale aux Émirats arabes unis, et Abou Dhabi a eu l’honneur d’être la toute première étape. Sonu Nigam lance The Revolution Tour à l’Etihad Arena, sur Yas Island, le vendredi 21 août 2026, offrant aux fans du Golfe l’occasion de faire partie de la soirée d’ouverture avant que la tournée ne prenne la direction des scènes des États-Unis, du Canada et de l’Australie.

The Revolution Tour est présentée comme une célébration de ces 30 années, mêlant ses chansons les plus appréciées à une nouvelle production à l’échelle d’une arena, pensée pour une nouvelle génération de fans. Cette date à Abou Dhabi marquant le lancement mondial de la tournée, elle revêt une importance particulière pour le public des Émirats arabes unis, qui aura un premier accès à un spectacle encore en train de prendre forme partout ailleurs.

GOAL a réuni tous les détails dont vous avez besoin sur les dates, les prix et la manière d’acheter, afin que vous puissiez réserver votre place pour la soirée d’ouverture d’une tournée véritablement mondiale.

Quand a lieu la tournée Revolution de Sonu Nigam ?

Date et heure Événement Lieu Billets Vendredi 21 août 2026, 21 h 00 Sonu Nigam: The Revolution Tour Etihad Arena, Yas Island, Abou Dhabi Billets

Les portes ouvriront à 19 h 30, avant le coup d’envoi prévu à 21 h 00, ce qui laissera largement le temps aux fans de trouver leur place et de s’installer avant le début du spectacle. En tant que date d’ouverture d’une toute nouvelle tournée mondiale, la demande devrait être forte, il est donc vivement conseillé de réserver tôt.

Où acheter des billets pour la tournée Revolution de Sonu Nigam ?

L’endroit le plus sûr et le plus fiable pour acheter des billets reste les canaux officiels du spectacle, notamment la propre plateforme de réservation de l’Etihad Arena et des partenaires de billetterie autorisés comme Platinumlist.

Vous pouvez réserver votre place dès maintenant via le lien officiel de billetterie présent dans cet article. Les billets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi et, puisqu’il s’agit de la soirée d’ouverture d’une nouvelle tournée mondiale, les catégories les moins chères devraient partir rapidement.

Combien coûtent les billets pour la tournée Revolution de Sonu Nigam ?

Les billets pour le lancement à Abou Dhabi de The Revolution Tour débutent à un tarif accessible de 95 AED, ce qui en fait l’un des grands concerts les plus abordables du calendrier des Émirats arabes unis cet été. La grille tarifaire est répartie en six catégories claires, offrant aux fans un éventail d’options selon leur budget et la proximité avec la scène qu’ils souhaitent :

Bronze : à partir de 95 AED

Argent : à partir de 150 AED

Or : à partir de 200 AED

Platine : à partir de 325 AED

Diamant : à partir de 400 AED

Royal : à partir de 2 500 AED

La catégorie Bronze, au prix d’entrée, est un moyen véritablement peu coûteux de faire partie de l’histoire de la tournée, tandis que la catégorie Royal occupe le sommet pour les fans qui veulent une expérience premium complète. Comme c’est généralement le cas avec une tarification par catégories pour les concerts, les billets les moins chers sont aussi les plus limités. Plus vous réservez tôt, plus vous aurez de chances d’obtenir une place dans le bas de la fourchette tarifaire.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Etihad Arena

L’Etihad Arena est l’une des principales salles couvertes de divertissement des Émirats arabes unis, située sur Yas Island à Abou Dhabi. Depuis son ouverture, elle est devenue une destination de référence pour les grands concerts, les lancements de tournées mondiales et les spectacles live de grande envergure, accueillant un large éventail de têtes d’affiche internationales et régionales.

Yas Island est l’un des principaux pôles de divertissement d’Abou Dhabi, qui abrite d’autres attractions majeures, ce qui permet de combiner facilement une soirée de concert avec une sortie plus large dans la journée. Le site est bien desservi par les liaisons routières à travers Abou Dhabi, et il est conseillé aux visiteurs de planifier leur trajet à l’avance compte tenu de la taille de l’île et de l’affluence attendue pour une ouverture de tournée de ce type.

Pour un spectacle de cette importance, il est recommandé d’arriver tôt, à la fois pour prévoir le temps nécessaire aux contrôles à l’entrée et pour profiter de l’ambiance avant la fermeture des portes. Aucune photographie ni captation vidéo ne sont autorisées pendant la représentation, y compris sur téléphone, et les sacs de plus de 30x30x15 cm ne sont pas admis dans la salle, sans consigne disponible sur place. Les poussettes ne seront pas autorisées à l’intérieur, même si un espace de stationnement pour poussettes sera mis à disposition.

Avec trois décennies de succès, le poids d’un véritable lancement de tournée mondiale derrière lui et des billets à partir d’un très accessible 95 AED, la soirée d’ouverture de la Revolution Tour de Sonu Nigam à Abou Dhabi s’annonce comme l’un des concerts incontournables de l’année aux Émirats arabes unis. Réservez votre place via le lien officiel de billetterie avant que les billets au meilleur rapport qualité-prix ne soient épuisés.