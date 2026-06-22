Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en République démocratique du Congo : dates, calendrier, prix et plus encore

La RD Congo entamera sa phase de groupes de la Coupe du monde le 17 juin face au Portugal au NRG Stadium de Houston.

Si la sélection congolaise a brillé à la Coupe d’Afrique des nations, qu’elle a conquise à deux reprises et où elle a atteint les demi-finales à quatre autres occasions, elle cherche encore à s’imposer sur la scène internationale.

Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026

Date Adversaire Lieu Billets Mercredi 17 juin Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets Mardi 23 juin Colombie - République démocratique du Congo Estadio Akron, Zapopan Billets Samedi 27 juin République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour les matchs de la RD Congo à la Coupe du monde ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur les ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, bien que les tarifs puissent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en RD Congo ?

La FIFA a instauré un système de tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

À quoi s’attendre de la RD Congo lors de la Coupe du monde 2026

Les qualifications n’ont pas été un long fleuve tranquille pour la RD Congo, mais les Léopards ont franchisé chaque tour avec panache. Sébastien Desabre espère que cet effort collectif placera son groupe en position de force lors de la phase finale nord-américaine.

Après avoir terminé deuxième derrière le Sénégal lors de la phase initiale des qualifications de la CAF pour la Coupe du monde, la RD Congo a ensuite dû affronter deux grandes puissances du football africain, le Cameroun puis le Nigeria. Contre toute attente, elle les a éliminés toutes les deux, avant de franchir le dernier obstacle en battant la Jamaïque lors de la finale du barrage interconfédéral au Mexique.

Le joueur le plus expérimenté de la RD Congo est son capitaine, Chancel Mbemba, qui compte plus de 100 sélections. L’ancien défenseur d’Anderlecht, de Newcastle United, de Porto et de Marseille évolue désormais à Lille, en Ligue 1.

Le groupe comprend également plusieurs autres visages familiers : Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu et Yoane Wissa.

Les stars actuelles auront à cœur de faire mieux que leurs aînés de 1974, qui avaient terminé derniers de leur groupe sans marquer le moindre but.

Reste à connaître les stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026.

En juin 2022, la FIFA a dévoilé la liste des seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026, qui accueilleront les rencontres dans deux pays nord-américains : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.

Pays Stade (ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



