Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport
New Zealand World Cup Tickets

Traduit par

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande : dates, calendrier, tarifs et plus encore

SHOPPING
Tickets
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande

Les Kiwis sont de retour ! Voici comment réserver vos places pour les voir en action lors de la Coupe du monde.

Les sélections des îles du Pacifique Sud entendent désormais gagner en influence et s’imposer comme une force émergente du football mondial. Après une longue attente, les fidèles supporters néo-zélandais verront enfin leur équipe retrouver la Coupe du monde ; ils pourront compter sur un large soutien en Amérique du Nord.

Ce retour sur la scène mondiale, le premier depuis 2010, constitue un formidable coup de projecteur sur les « All Whites », surnom affectueux de la sélection.

Les Kiwis espèrent que la troisième participation sera la bonne, car ils n’ont encore jamais goûté à la victoire en Coupe du monde : trois défaites lors de leur baptême en 1982, puis trois matches nuls en Afrique du Sud en 2010.

Billets pourla Coupe du monde de la FIFA –Réserver des billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026 ?

DateAdversaireLieuBillets
Lundi 15 juinIran - Nouvelle-ZélandeSoFi Stadium (Los Angeles)Billets
Dimanche 21 juinNouvelle-Zélande - ÉgypteBC Place (Vancouver)Billets
Vendredi 26 juinNouvelle-Zélande - BelgiqueBC Place (Vancouver)Billets

Quels sont les billets les moins chers pour les matchs de la Nouvelle-Zélande ?

D’après les annonces actuelles sur les plateformes de revente, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places les moins chères actuellement disponibles pour la Coupe du monde 2026.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande.

ClassementRencontre (Date)LieuPrix moyen des placesBillets
N° 1Iran - Nouvelle-Zélande (15 juin)Los Angeles Stadium (Los Angeles, États-Unis)entre 190 $ et 410 $.

Billets

N° 2Nouvelle-Zélande - Égypte (21 juin)BC Place (Vancouver, CAN)175 $ – 360 $+

Billets

N° 3Nouvelle-Zélande – Belgique (26 juin)BC Place (Vancouver, CAN)165 $ – 340 $+

Billets

Remarque : les tarifs varient fréquemment en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Les chiffres indiqués correspondent aux prix publics les plus élevés observés au moment de la rédaction et peuvent évoluer à mesure que le tournoi approche.

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut retenir :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter au préalable les conditions de vente de ces intermédiaires.

Billets pourla Coupe du monde en Nouvelle-Zélande –Réservation de billets

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Nouvelle-Zélande sont répartis comme suit :

  • Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.
  • Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.
  • Catégorie 3 : située principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.
  • Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

ScèneFourchette de prix des billets
Phase de groupes (hors pays hôtes)60 $ - 620 $
Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $
Seizièmes de finale105 $ - 750 $
Huitièmes de finale170 $ – 980 $ 
Quarts de finale 275 $ - 1 775 $
Demi-finales 420 € – 3 295 €
Finale2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les All Whites entameront leur parcours cet été face à l’Iran à Los Angeles. Les Iraniens ont été éliminés au premier tour lors de leurs six précédentes participations et ont encaissé six buts lors de leur entrée en lice au Qatar en 2022, un bilan qui peut nourrir les espoirs néo-zélandais.

Les Néo-Zélandais mettront ensuite le cap sur le Canada pour affronter l’Égypte, équipe emmenée par Mohamed Salah (Liverpool) et Omar Marmoush (Manchester City). Sept fois champions d’Afrique, les Pharaons n’en seront pourtant que à leur quatrième Coupe du monde. Tout comme la Nouvelle-Zélande, les Pharaons se rendent en Amérique du Nord avec l’intention de mettre fin à leur série de défaites.

Sur le papier, le match le plus difficile des Kiwis dans ce groupe est le dernier : ils resteront à Vancouver pour défier la Belgique. Les Diables Rouges ont souvent déçu lors des grands tournois récents, mais, quand ils sont au complet, leur effectif talentueux peut battre n’importe qui, n’importe où.

Billets pourla Coupe du monde de la Nouvelle-ZélandeRéserver des billets

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

  • Canada : Toronto et Vancouver
  • Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey
  • États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Qui figure dans la sélection néo-zélandaise pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la houlette du sélectionneur Darren Bazeley, l’équipe nationale de football de Nouvelle-Zélande (les All Whites) a officiellement finalisé sa liste de 26 joueurs. Pour leur première participation à la phase finale d’une Coupe du monde depuis l’édition 2010 en Afrique du Sud, les seuls représentants de l’Océanie figurent dans un groupe G très disputé aux côtés de l’Iran, de l’Égypte et de la Belgique, tête de série n° 1.

Le groupe combine des jeunes talents en activité dans divers championnats étrangers et une ossature de cadres expérimentés. L’attaque est menée par le capitaine emblématique et meilleur buteur de l’histoire des All Whites, Chris Wood (Nottingham Forest), tandis que la défense s’appuie sur le vétéran Michael Boxall (Minnesota United) et le latéral Liberato Cacace (Wrexham AFC). Le milieu de terrain s’appuie sur les jeunes talents Marko Stamenić (Swansea City) et Joe Bell (Viking FK).

Que vous souhaitiez suivre leur parcours jusqu’aux phases à élimination directe ou vous renseigner sur la disponibilité des billets pour les matchs du groupe G à Los Angeles et à Vancouver, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront les couleurs de la Nouvelle-Zélande :

PosteJoueurClub actuel
GardiensMax CrocombeMillwall FC
 Alex PaulsenLechia Gdańsk
 Michael WoudAuckland FC
DéfenseursTim PayneWellington Phoenix
 Francis De VriesAuckland FC
 Tyler BindonNottingham Forest
 Michael BoxallMinnesota United
 Liberato CacaceWrexham AFC
 Nando PijnakerAuckland FC
 Finn SurmanPortland Timbers
 Callan ElliotAuckland FC
 Tommy SmithBraintree Town
Milieux de terrainJoe BellViking FK
 Matt GarbettPeterborough United
 Marko StamenićSwansea City
 Sarpreet SinghWellington Phoenix
 Eli JustMotherwell FC
 Alex RuferWellington Phoenix
 Ben OldSaint-Étienne
 Callum McCowattSilkeborg IF
 Ryan ThomasPEC Zwolle
 Lachlan BaylissNewcastle Jets
AttaquantsChris Wood (C)Nottingham Forest
 Kosta BarbarousesWestern Sydney Wanderers
 Ben WainePort Vale
 Jesse RandallAuckland FC

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MexiqueEstadio Banorte (Mexique) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Boston) 63 815 
 Stade AT&T (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium, Houston 68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami) 64 091 
 MetLife Stadium, New York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 
 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123