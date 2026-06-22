Les sélections des îles du Pacifique Sud entendent désormais gagner en influence et s’imposer comme une force émergente du football mondial. Après une longue attente, les fidèles supporters néo-zélandais verront enfin leur équipe retrouver la Coupe du monde ; ils pourront compter sur un large soutien en Amérique du Nord.

Ce retour sur la scène mondiale, le premier depuis 2010, constitue un formidable coup de projecteur sur les « All Whites », surnom affectueux de la sélection.

Les Kiwis espèrent que la troisième participation sera la bonne, car ils n’ont encore jamais goûté à la victoire en Coupe du monde : trois défaites lors de leur baptême en 1982, puis trois matches nuls en Afrique du Sud en 2010.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Adversaire Lieu Billets Lundi 15 juin Iran - Nouvelle-Zélande SoFi Stadium (Los Angeles) Billets Dimanche 21 juin Nouvelle-Zélande - Égypte BC Place (Vancouver) Billets Vendredi 26 juin Nouvelle-Zélande - Belgique BC Place (Vancouver) Billets

Quels sont les billets les moins chers pour les matchs de la Nouvelle-Zélande ?

D’après les annonces actuelles sur les plateformes de revente, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places les moins chères actuellement disponibles pour la Coupe du monde 2026.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande.

Classement Rencontre (Date) Lieu Prix moyen des places Billets N° 1 Iran - Nouvelle-Zélande (15 juin) Los Angeles Stadium (Los Angeles, États-Unis) entre 190 $ et 410 $. Billets N° 2 Nouvelle-Zélande - Égypte (21 juin) BC Place (Vancouver, CAN) 175 $ – 360 $+ Billets N° 3 Nouvelle-Zélande – Belgique (26 juin) BC Place (Vancouver, CAN) 165 $ – 340 $+ Billets

Remarque : les tarifs varient fréquemment en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Les chiffres indiqués correspondent aux prix publics les plus élevés observés au moment de la rédaction et peuvent évoluer à mesure que le tournoi approche.

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter au préalable les conditions de vente de ces intermédiaires.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Nouvelle-Zélande sont répartis comme suit :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les All Whites entameront leur parcours cet été face à l’Iran à Los Angeles. Les Iraniens ont été éliminés au premier tour lors de leurs six précédentes participations et ont encaissé six buts lors de leur entrée en lice au Qatar en 2022, un bilan qui peut nourrir les espoirs néo-zélandais.

Les Néo-Zélandais mettront ensuite le cap sur le Canada pour affronter l’Égypte, équipe emmenée par Mohamed Salah (Liverpool) et Omar Marmoush (Manchester City). Sept fois champions d’Afrique, les Pharaons n’en seront pourtant que à leur quatrième Coupe du monde. Tout comme la Nouvelle-Zélande, les Pharaons se rendent en Amérique du Nord avec l’intention de mettre fin à leur série de défaites.

Sur le papier, le match le plus difficile des Kiwis dans ce groupe est le dernier : ils resteront à Vancouver pour défier la Belgique. Les Diables Rouges ont souvent déçu lors des grands tournois récents, mais, quand ils sont au complet, leur effectif talentueux peut battre n’importe qui, n’importe où.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Qui figure dans la sélection néo-zélandaise pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la houlette du sélectionneur Darren Bazeley, l’équipe nationale de football de Nouvelle-Zélande (les All Whites) a officiellement finalisé sa liste de 26 joueurs. Pour leur première participation à la phase finale d’une Coupe du monde depuis l’édition 2010 en Afrique du Sud, les seuls représentants de l’Océanie figurent dans un groupe G très disputé aux côtés de l’Iran, de l’Égypte et de la Belgique, tête de série n° 1.

Le groupe combine des jeunes talents en activité dans divers championnats étrangers et une ossature de cadres expérimentés. L’attaque est menée par le capitaine emblématique et meilleur buteur de l’histoire des All Whites, Chris Wood (Nottingham Forest), tandis que la défense s’appuie sur le vétéran Michael Boxall (Minnesota United) et le latéral Liberato Cacace (Wrexham AFC). Le milieu de terrain s’appuie sur les jeunes talents Marko Stamenić (Swansea City) et Joe Bell (Viking FK).

Que vous souhaitiez suivre leur parcours jusqu’aux phases à élimination directe ou vous renseigner sur la disponibilité des billets pour les matchs du groupe G à Los Angeles et à Vancouver, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront les couleurs de la Nouvelle-Zélande :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Max Crocombe Millwall FC Alex Paulsen Lechia Gdańsk Michael Woud Auckland FC Défenseurs Tim Payne Wellington Phoenix Francis De Vries Auckland FC Tyler Bindon Nottingham Forest Michael Boxall Minnesota United Liberato Cacace Wrexham AFC Nando Pijnaker Auckland FC Finn Surman Portland Timbers Callan Elliot Auckland FC Tommy Smith Braintree Town Milieux de terrain Joe Bell Viking FK Matt Garbett Peterborough United Marko Stamenić Swansea City Sarpreet Singh Wellington Phoenix Eli Just Motherwell FC Alex Rufer Wellington Phoenix Ben Old Saint-Étienne Callum McCowatt Silkeborg IF Ryan Thomas PEC Zwolle Lachlan Bayliss Newcastle Jets Attaquants Chris Wood (C) Nottingham Forest Kosta Barbarouses Western Sydney Wanderers Ben Waine Port Vale Jesse Randall Auckland FC

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :