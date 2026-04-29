Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande : dates, calendrier, prix et plus encore

Les nations insulaires du Pacifique Sud aspirent désormais à gagner du terrain et à s’imposer comme une force majeure sur la scène footballistique internationale. Après une longue attente, les fidèles supporters néo-zélandais verront enfin leur équipe retrouver la Coupe du monde ; ils peuvent d’ores et déjà compter sur un soutien massif en Amérique du Nord.

Présente pour la première fois depuis 2010, la sélection, surnommée les All Whites, bénéficie de cet élan.

Les Kiwis espèrent que la troisième participation sera la bonne, eux qui n’ont encore jamais goûté à la victoire en Coupe du monde : trois défaites lors de leurs débuts en 1982, puis trois matches nuls en Afrique du Sud en 2010.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous assurer des places et combien elles coûtent.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Lundi 15 juin Iran - Nouvelle-Zélande (18 h) SoFi Stadium (Los Angeles) Billets Dimanche 21 juin Nouvelle-Zélande - Égypte (18h) BC Place (Vancouver) Billets Vendredi 26 juin Nouvelle-Zélande vs Belgique (20 h) BC Place (Vancouver) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site avant de finaliser leur achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Nouvelle-Zélande sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : Les places les plus abordables, situées dans la partie supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les All Whites entameront leur parcours cet été face à l’Iran à Los Angeles. Les Iraniens ont été éliminés au premier tour lors de leurs six précédentes participations et ont concédé six buts lors de leur entrée en lice au Qatar en 2022, un bilan qui pourrait profiter aux Néo-Zélandais.

Les Néo-Zélandais mettront ensuite le cap sur le Canada pour affronter l’Égypte, équipe emmenée par Mo Salah (Liverpool) et Omar Marmoush (Manchester City). Si les Pharaons ont remporté la Coupe d’Afrique des nations à sept reprises, ce ne sera que leur quatrième participation à la Coupe du monde. Tout comme la Nouvelle-Zélande, l’Égypte se rend en Amérique du Nord avec l’intention de mettre fin à sa série de défaites.

Sur le papier, le match le plus difficile de la Nouvelle-Zélande semble être le dernier, puisqu’elle restera à Vancouver pour affronter la Belgique. Les Diables Rouges ont souvent déçu lors de récents tournois continentaux et mondiaux, mais, au mieux de leur forme, leur impressionnante pléiade de talents leur permet de battre n’importe quelle équipe, où que ce soit.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande ?

Pour vivre le meilleur de la Coupe du monde de la FIFA 2026, optez pour des forfaits hospitalité tout inclus pour les matchs de la Nouvelle-Zélande : billets premium, restauration et boissons, et bien plus encore, dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade sélectionné.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’elle joue.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés durant 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :