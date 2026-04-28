Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Équateur : dates, calendrier, prix et plus encore

Pour la deuxième fois seulement de son histoire, l’Équateur s’est qualifié pour deux Coupes du monde consécutives.

La Tri peut s’appuyer sur des joueurs confirmés : Moisés Caicedo (Chelsea) et Piero Hincapié (Arsenal), déjà auteurs de plus de 50 sélections, devraient jouer un rôle clé lors de la campagne nord-américaine.

Willian Pacho, vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain la saison passée, constitue un autre maillon essentiel de la sélection. Le défenseur est l’un des deux seuls Sud-Américains à avoir disputé l’intégralité des 18 matches de qualification de la CONMEBOL.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous pouvez vous procurer des places et combien elles coûtent.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Équateur pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Dimanche 14 juin Côte d’Ivoire - Équateur (19 h) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Samedi 20 juin Équateur – Curaçao (19 h) Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets Jeudi 25 juin Équateur – Allemagne (16 h) MetLife Stadium (East Rutherford) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà enregistrées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site avant de finaliser leur achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 de l’Équateur ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Équateur sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l'Équateur lors de la Coupe du monde 2026 ?

L’Équateur s’inspirera de sa campagne lors de la Coupe du monde 2006 pour réaliser un nouveau parcours prometteur.

Après des débuts timides en 2002, conclus par une élimination au premier tour, la sélection équatorienne a franchi un cap en 2006 en atteignant les huitièmes de finale, son meilleur résultat à ce jour. Elle n’a toutefois pas réussi à répéter cet exploit en 2014 ni en 2022, échouant à chaque fois à sortir de la phase de groupes.

Sous les ordres de Sebastián Beccacece, la Tri a brillé lors des éliminatoires CONMEBOL en terminant deuxième avec seulement deux défaites au compteur, soit le meilleur total parmi toutes les sélections. À titre de comparaison, l’Argentine et le Brésil ont concédé respectivement quatre et six revers.

La défense a été le principal atout de l’Équateur durant les qualifications. La Tri n’a concédé que 5 buts en 18 matchs, se distinguant comme la seule équipe de la CONMEBOL à ne pas avoir encaissé plus de dix unités. Reste à peaufiner l’efficacité offensive pour espérer briller cet été.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 de l’Équateur

Pour vivre l’expérience la plus complète de la Coupe du monde de la FIFA 2026, des formules d’hospitalité premium sont proposées pour les matchs de l’Équateur : billets de catégorie supérieure, restauration et boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez chaque rencontre dans le stade de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’elle joue.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera sur 34 jours en Amérique du Nord, comptera 104 matchs. Pour la première fois, 48 équipes s’affronteront dans cette compétition organisée conjointement par trois pays.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :