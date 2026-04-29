Cet été, Miami s’apprête à vibrer au rythme de l’Uruguay. Les deux premiers matchs de groupe de la « Celeste » se disputeront au Hard Rock Stadium, et les supporters bleus et blancs devraient affluer en nombre vers la « Terraza de América ».

GOAL vous guide pas à pas pour obtenir vos places et connaître leur tarif.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Lundi 15 juin Arabie saoudite - Uruguay (18 h) Hard Rock Stadium (Miami) Billets Dimanche 21 juin Uruguay - Cap-Vert (18 h) Hard Rock Stadium (Miami) Billets Vendredi 26 juin Uruguay - Espagne (18h) Estadio Akron (Guadalajara) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 depuis l’Uruguay ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en prévente est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 de l’Uruguay ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Uruguay sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : Les places les plus abordables, situées dans la partie supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent évoluer au fil des différentes phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2026 ?

Malgré les talents offensifs de Luis Suárez et Darwin Núñez, la Celeste a peiné à trouver le chemin des filets au Qatar. Elle a d’abord été tenue en échec par la Corée du Sud (0-0), puis battue par le Portugal (2-0). Les supporters bleu et blanc ont bien pu sabrer une victoire 2-0 contre le Ghana lors du dernier match de groupe, mais ce succès, trop tardif, s’est révélé insuffisant : la Celeste a été éliminée au goal average défavorable avec la Corée du Sud.

Pour la deuxième Coupe du monde consécutive, l’Uruguay entame son tournoi par un match face à une sélection asiatique. Cette fois, il s’agit de l’Arabie saoudite, déjà croisée lors de la phase de groupes de l’édition 2018. Il y a huit ans, un but de Luis Suárez en première période avait suffi pour séparer les deux formations. Les Saoudiens avaient créé la sensation en atteignant les huitièmes de finale lors de leur première participation aux États-Unis en 1994, mais ils n’ont pas dépassé le premier tour lors de leurs cinq campagnes suivantes.

Pour leur deuxième sortie, les hommes de Bielsa croiseront le fer avec le Cap-Vert, novice en Coupe du monde. Les « Requins bleus », deuxième plus petite nation à se qualifier, ont terminé en tête de leur groupe africain devant des cadors comme le Cameroun.

Le choc le plus redoutable, face à l’Espagne, est programmé en conclusion du groupe. Les deux sélections espèrent néanmoins avoir déjà validé leur ticket pour les huitièmes avant de s’affronter sur la pelouse mexicaine. Les précédentes confrontations ne sont guère encourageantes pour les supporters uruguayens. Sur dix confrontations entre 1950 et 2013, la Celeste reste en effet sans victoire, avec cinq défaites et cinq nuls.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 de l’Uruguay

Vous pouvez vivre le meilleur de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs de l’Uruguay, comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de sites

Assistez à l’ensemble des rencontres dans l’enceinte de votre choix.

Chaque site propose de 4 à 9 rencontres.

Tous les jours de match et toutes les phases de la compétition sont concernés.

Options d’hospitalité : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club ou FIFA Pavilion.

À partir de 8 275 $ US par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe lors de tous ses matchs de la phase de groupes, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :