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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis : dates, calendrier, tarifs et plus encore

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Coupe du monde
États-Unis
C. Pulisic

Tout ce qu’il faut savoir pour mettre la main sur des billets et voir les co-animateurs en action

Au total, plus de 200 000 spectateurs ont assisté aux trois matches de poule des États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA au SoFi Stadium (Los Angeles) et au Lumen Field (Seattle), et les supporters inconditionnels de l’équipe nationale américaine continueront de remplir les stades chaque fois que les « Stars and Stripes » entreront en action, où qu’ils se trouvent.

Les hommes de Mauricio Pochettino ont démarré sur les chapeaux de roue en infligeant un quadruplé au Paraguay, avant d’enchaîner avec une victoire 2-0 contre l’Australie et de s’emparer de la première place du groupe D. Prochaine étape : un match à élimination directe des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine au Levi’s Stadium de Santa Clara, ce mercredi 1^(er) juillet.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, y compris comment obtenir des places pour les matchs des États-Unis et à quels prix.

Billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis :réservez dès maintenant

Résultats et prochains matchs des États-Unis à la Coupe du monde 2026

DateMatch (heure locale du coup d'envoi)StadeScore final / Billets
Vendredi 12 juinÉtats-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique)SoFi Stadium, InglewoodVictoire des États-Unis 4-1
Vendredi 19 juinÉtats-Unis - Australie (12 h, heure du Pacifique)Lumen Field, SeattleVictoire des États-Unis 2-0
Jeudi 25 juinÉtats-Unis - Turquie (19 h, heure du Pacifique)SoFi Stadium, InglewoodLa Turquie l’a emporté 3-2
Mercredi 1^(er) juilletÉtats-Unis - Bosnie-Herzégovine (17 h, heure du Pacifique)Levi’s Stadium, Santa Clara

Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
  • Les plateformes derevente telles que StubHub peuvent également proposer des places de dernière minute, mais vérifiez toujours les conditions de vente avant d’acheter.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour la compétition 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

DatesPhase / CatégorieFourchette de prix officielleFourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juilletSeizièmes de finale (stades très prisés)225 $ – 540 $550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juilletSeizièmes de finale (salles standard)225 $ – 540400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juilletHuitièmes de finale240 $ – 640650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juilletQuarts de finale450 $ – 1 775 $850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juilletDemi-finales930 $ – 3 2951 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juilletMatch pour la troisième place250 $ – 800500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juilletFinale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)1 490 $ – 7 875 $5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours des États-Unis vers la finale de la Coupe du monde 2026

Les États-Unis ayant terminé en tête du groupe D, voici les dates, horaires et lieux où ils joueront s’ils parviennent à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde le 19 juillet.

En cas de succès contre la Bosnie-Herzégovine mercredi, les Américains défieront laBelgique ou le Sénégal à Seattle en huitièmes de finale. Si les hommes de Pochettino retrouvent les Diables Rouges, ils auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite 5-2 concédée à Atlanta en mars dernier.

Ensuite, un quart de finale les attendrait contre l’Espagne ou le Portugal, avant une éventuelle demi-finale face à la France et, enfin, une finale contre le Brésil, l’Argentine ou l’Angleterre.

Date (coup d’envoi heure locale)TourLieuMatch possibleBillets
1^(er) juillet (17 h, heure du Pacifique)1^(er) tourLevi’s Stadium, Santa ClaraÉtats-Unis – Bosnie-Herzégovine

Billets

6 juillet (17 h, heure du Pacifique)Huitièmes de finaleLumen Field, SeattleMatch n° 94 : Belgique ou Sénégal

Billets

10 juillet (12 h, heure du Pacifique)Quarts de finaleSoFi Stadium, InglewoodMatch 98 : contre le vainqueur du match 93

Billets

14 juillet (14 h CDT)Demi-finalesAT&T Stadium, ArlingtonMatch 101 : contre le vainqueur du match 97

Billets

19 juillet (15 h HE)FinaleStade MetLife (East Rutherford)Match 104 : contre le vainqueur du match 102

Billets

Que peut-on attendre des États-Unis lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les États-Unis avaient terminé en tête de leur groupe lors de la Coupe du monde 1994, qu’ils organisaient, avant de s’incliner vaillamment en huitièmes de finale face au Brésil, futur vainqueur de la compétition. Un but de Bebeto en seconde période avait suffi à faire la différence. 

Depuis, les « Stars and Stripes » ont progressé à pas de géant, se qualifiant pour toutes les Coupes du monde sauf celle de 2018. Ils ont atteint les huitièmes de finale en 2010, 2014 et 2022, et avaient surpris en quart de finale en 2002.

L’équipe nationale américaine espère poursuivre sa progression sous la houlette de Mauricio Pochettino, nommé en septembre 2024 après avoir dirigé Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain et Chelsea. 

Qui figure dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront les États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

PosteJoueurClub actuel
GardiensMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
DéfenseursChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
Milieux de terrainTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
AttaquantsChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique de Marseille


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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