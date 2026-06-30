Au total, plus de 200 000 spectateurs ont assisté aux trois matches de poule des États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA au SoFi Stadium (Los Angeles) et au Lumen Field (Seattle), et les supporters inconditionnels de l’équipe nationale américaine continueront de remplir les stades chaque fois que les « Stars and Stripes » entreront en action, où qu’ils se trouvent.

Les hommes de Mauricio Pochettino ont démarré sur les chapeaux de roue en infligeant un quadruplé au Paraguay, avant d’enchaîner avec une victoire 2-0 contre l’Australie et de s’emparer de la première place du groupe D. Prochaine étape : un match à élimination directe des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine au Levi’s Stadium de Santa Clara, ce mercredi 1^(er) juillet.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, y compris comment obtenir des places pour les matchs des États-Unis et à quels prix.

Résultats et prochains matchs des États-Unis à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Stade Score final / Billets Vendredi 12 juin États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium, Inglewood Victoire des États-Unis 4-1 Vendredi 19 juin États-Unis - Australie (12 h, heure du Pacifique) Lumen Field, Seattle Victoire des États-Unis 2-0 Jeudi 25 juin États-Unis - Turquie (19 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium, Inglewood La Turquie l’a emporté 3-2 Mercredi 1^(er) juillet États-Unis - Bosnie-Herzégovine (17 h, heure du Pacifique) Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi. Les plateformes derevente telles que StubHub peuvent également proposer des places de dernière minute, mais vérifiez toujours les conditions de vente avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour la compétition 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours des États-Unis vers la finale de la Coupe du monde 2026

Les États-Unis ayant terminé en tête du groupe D, voici les dates, horaires et lieux où ils joueront s’ils parviennent à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde le 19 juillet.

En cas de succès contre la Bosnie-Herzégovine mercredi, les Américains défieront laBelgique ou le Sénégal à Seattle en huitièmes de finale. Si les hommes de Pochettino retrouvent les Diables Rouges, ils auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite 5-2 concédée à Atlanta en mars dernier.

Ensuite, un quart de finale les attendrait contre l’Espagne ou le Portugal, avant une éventuelle demi-finale face à la France et, enfin, une finale contre le Brésil, l’Argentine ou l’Angleterre.

Date (coup d’envoi heure locale) Tour Lieu Match possible Billets 1^(er) juillet (17 h, heure du Pacifique) 1^(er) tour Levi’s Stadium, Santa Clara États-Unis – Bosnie-Herzégovine Billets 6 juillet (17 h, heure du Pacifique) Huitièmes de finale Lumen Field, Seattle Match n° 94 : Belgique ou Sénégal Billets 10 juillet (12 h, heure du Pacifique) Quarts de finale SoFi Stadium, Inglewood Match 98 : contre le vainqueur du match 93 Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales AT&T Stadium, Arlington Match 101 : contre le vainqueur du match 97 Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 102 Billets

Que peut-on attendre des États-Unis lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les États-Unis avaient terminé en tête de leur groupe lors de la Coupe du monde 1994, qu’ils organisaient, avant de s’incliner vaillamment en huitièmes de finale face au Brésil, futur vainqueur de la compétition. Un but de Bebeto en seconde période avait suffi à faire la différence.

Depuis, les « Stars and Stripes » ont progressé à pas de géant, se qualifiant pour toutes les Coupes du monde sauf celle de 2018. Ils ont atteint les huitièmes de finale en 2010, 2014 et 2022, et avaient surpris en quart de finale en 2002.

L’équipe nationale américaine espère poursuivre sa progression sous la houlette de Mauricio Pochettino, nommé en septembre 2024 après avoir dirigé Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Qui figure dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront les États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :