Les acclamations de la foule, l’ambiance samba et la quête d’une sixième étoile record : la Coupe du monde de la FIFA 2026 enflamme les passions à travers l’Amérique du Nord, et le Brésil est au cœur de l’action.

Le quintuple champion du monde poursuit sa quête d’une sixième étoile historique et s’apprête à défier la Norvège en huitièmes de finale, après avoir surmonté une belle frayeur.

L'équipe de Carlo Ancelotti a démontré son mental en revenant au score pour battre le Japon 2-1 en seizièmes de finale, grâce à un but décisif de Gabriel Martinelli à la 95^e minute.

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Brésil

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Stade Résultat final / Billets Samedi 13 juin Brésil - Maroc (coup d’envoi à 18h, heure de l’Est) MetLife Stadium, New Jersey 1-1 Vendredi 19 juin Brésil - Haïti (20 h 30, heure de l’Est) Lincoln Financial Field, Philadelphie 3-0 Mercredi 24 juin Écosse - Brésil (18 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium, Floride 3-0 Lundi 29 juin Brésil - Japon (12 h CDT) NRG Stadium, Houston 2-1 Dimanche 5 juillet Brésil - Norvège (16 h, heure de l’Est) Stade MetLife, New Jersey Acheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150–350 € 400 $ – 2 030 $

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :