Les UFC Fight Night sont les événements de l’organisation diffusés sans paiement à la séance. C’est là que certains des noms les plus prometteurs des arts martiaux mixtes se font remarquer entre deux grandes soirées numérotées. Les fans y retrouvent des combattants classés, des combats permettant de prétendre à un titre et des athlètes locaux en tête d’affiche aux quatre coins du monde, sans avoir à payer le prix d’un événement numéroté. Alors que de nombreuses soirées Fight Night sont prévues en Asie, en Europe et en Amérique du Nord dans les prochaines semaines, GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour organiser votre déplacement et réserver votre place.

Réserver des billets pour l’UFC Fight NightAcheter maintenant

Quand ont lieu les UFC Fight Night ?

Date & heure Affiche Lieu Billets Sam. 3 oct. UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, États-Unis Billets Sam. 17 oct. UFC Fight Night : Buckley contre Malott Rogers Place, Edmonton, Canada Billets Sam. 24 oct. UFC 333 : Volkanovski contre Evloev Etihad Arena, Abou Dhabi, Émirats arabes unis Billets Sam. 7 nov. UFC Fight Night : Bonfim contre Brady Meta APEX, Las Vegas, États-Unis Billets

Où acheter des billets pour l’UFC Fight Night ?

L’UFC vend ses billets directement par l’intermédiaire de ses partenaires officiels, généralement Ticketmaster dans la plupart des territoires. Une prévente réservée aux membres inscrits à la newsletter d’UFC.com ouvre habituellement un jour avant la vente générale, donnant accès aux meilleures places avant tout le monde. Les membres de l’UFC Fight Club peuvent acheter leurs billets encore plus tôt pour certaines soirées, un avantage à considérer si vous prévoyez d’assister à plus d’un événement cette année.

Une fois la vente générale terminée, StubHub devient la meilleure option pour trouver des places à la dernière minute ou à un prix inférieur au tarif initial, surtout pour les soirées rapidement complètes. Le nombre de billets par acheteur est généralement limité lors de la vente officielle. Si vous devez réserver pour un groupe plus important, le marché de la revente est donc souvent la solution la plus simple.

Réserver des billets pour l’UFC Fight NightAcheter maintenant

Combien coûtent les billets pour l’UFC Fight Night ?

Le prix des billets varie considérablement selon la salle, et c’est en choisissant bien le lieu que l’on peut faire les plus grosses économies. Les soirées organisées dans de grandes salles comme le Rogers Place d’Edmonton et l’Accor Arena de Paris offrent généralement le meilleur rapport qualité-prix : les billets commencent actuellement autour de 123 dollars américains, tandis qu’une place standard coûte en moyenne entre 150 et 180 dollars américains.

Les soirées à l’UFC Apex de Las Vegas sont un cas à part. La salle n’accueille que quelques centaines de spectateurs. Même si certains des combats les plus intéressants de l’organisation s’y déroulent, les prix à la revente peuvent largement dépasser 1 000 dollars américains pour les événements les plus demandés. Si le budget est votre priorité, une soirée dans une grande salle est presque toujours un choix plus judicieux qu’un événement à l’Apex.

Les places au bord de l’octogone et sur l’aire de la salle sont naturellement les plus chères, coûtant généralement entre 500 et 1 000 dollars américains pour un Fight Night, bien moins que les mêmes places lors d’un événement numéroté en paiement à la séance. Pour obtenir le meilleur prix possible, réservez dès l’ouverture de la vente générale : les tarifs sur le marché secondaire augmentent régulièrement à l’approche de la semaine des combats. StubHub permet de comparer côte à côte toutes les offres disponibles et de trouver facilement le billet le moins cher offrant tout de même une bonne vue sur l’octogone.

Réserver des billets pour l’UFC Fight NightAcheter maintenant

Tout savoir sur l’UFC Fight Night

Comme lors de toutes les autres soirées de l’UFC, le combat principal d’un Fight Night est prévu en cinq rounds et les combats précédents en trois, mais sans frais de paiement à la séance. Aux États-Unis, les Fight Nights sont diffusés en direct sur Paramount+ dans le cadre de l’accord de diffusion de l’UFC, tandis que dans les autres territoires, leurs partenaires régionaux respectifs retransmettent les combats. Cette accessibilité contribue à faire des Fight Nights une vitrine précieuse pour révéler de nouvelles vedettes : les combattants classés y sont bien plus souvent en tête d’affiche que lors d’un événement numéroté à la programmation chargée.

L’expansion internationale occupe une place importante dans cette partie du calendrier. Shanghai accueille deux éditions consécutives pour la première fois depuis des années, Paris confirme sa place parmi les étapes européennes les plus régulières de l’UFC et Edmonton retrouve l’octogone pour la première fois depuis 2024. Chacune de ces soirées présente aussi de véritables enjeux, du classement des poids coqs à Shanghai au combat principal disputé devant son public par le Canadien Mike Malott.

La demande de billets augmente particulièrement lorsque des combattants locaux sont à l’affiche ou qu’un combat peut désigner le prochain prétendant à un titre. Réserver le plus tôt possible reste donc le meilleur moyen d’obtenir de bonnes places à un prix raisonnable, notamment pour les dates internationales où la capacité des salles est plus limitée que celle d’une grande salle nord-américaine classique.