Imagine Dragons arrive à Abou Dhabi avec ses hymnes rock pleins d’énergie pour une soirée de musique live exceptionnelle. Le groupe lauréat d’un Grammy sera la tête d’affiche du concert Yasalam After Race, qui clôturera la soirée du samedi pendant le week-end du Grand Prix de Formule 1.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le lieu, les différentes places et la marche à suivre pour obtenir vos billets dès maintenant afin de ne pas manquer cet événement exceptionnel.

Quand aura lieu le concert d’Imagine Dragons ?

Date et heure Événement Lieu Billets Samedi 5 décembre 2026 à 18 h 00 Imagine Dragons Etihad Park, île de Yas, Abou Dhabi Billets

Où acheter des billets pour Imagine Dragons ?

Pour obtenir des places, les plateformes de vente officielles sont Ticketmaster AE et le site du Yas Marina Circuit. Ce sont les principales sources pour les billets en admission générale et l’accès au Golden Circle sur place.

GrintaHub est une option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Cette plateforme secondaire permet aux fans de trouver des places pour les événements très demandés.

Combien coûtent les billets pour Imagine Dragons ?

Les billets les moins chers pour cet événement très attendu sont proposés à partir de 379 AED auprès des vendeurs officiels comme Ticketmaster AE et la billetterie du Grand Prix d’Abou Dhabi. Le prix des billets donnant accès au concert et à la course varie selon la catégorie de place choisie et la proximité avec la scène.

Si les billets de l’allocation générale officielle sont épuisés, des plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute.

Tout ce qu’il faut savoir sur Imagine Dragons

Ce prochain concert promet une grande soirée aux amateurs de musique, alors que les concerts Yasalam After Race animeront le week-end de Formule 1. Imagine Dragons est connu dans le monde entier pour ses concerts spectaculaires et ses hymnes retentissants, parfaitement adaptés à l’ambiance du week-end de course.

Situé sur l’île de Yas, l’Etihad Park offre un cadre en plein air idéal pour ce grand concert. Les fans qui se rendront sur l’île pourront aussi profiter du quartier animé des divertissements alentour avant le début de la musique. Cette soirée du samedi sera une grande fête pour les passionnés de sport automobile comme de musique.