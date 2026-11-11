Hans Zimmer, le compositeur allemand à l’origine de certaines des musiques les plus emblématiques du cinéma, présentera son spectacle salué par la critique dans des salles du monde entier cet automne. Avec Hans Zimmer Live: The Next Level, ses thèmes les plus célèbres, tirés de Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight et Le Roi lion, sont réarrangés pour un concert de grande envergure, porté par un vaste ensemble de musiciens et de chanteurs ainsi que par une nouvelle mise en scène spectaculaire.

Que vous cherchiez une place à l’O2 de Londres, à la RAC Arena de Perth ou à l’Etihad Arena d’Abou Dhabi, GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour préparer votre déplacement : le calendrier complet, les points de vente et les moyens de trouver les billets les moins chers actuellement disponibles.

Quand ont lieu les concerts de Hans Zimmer Live ?

Date et heure Événement Lieu Billets Jeudi 12 novembre, 19 h Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Allemagne Billets Vendredi 13 novembre, 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abou Dhabi, Émirats arabes unis Billets Vendredi 13 novembre, 20 h Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Bruxelles, Belgique Billets

Où acheter des billets pour Hans Zimmer ?

Le moyen le plus rapide et le plus fiable d’obtenir des billets pour Hans Zimmer est de passer par StubHub. Chaque achat bénéficie de la garantie FanProtect de StubHub : les billets sont vérifiés et les acheteurs sont remboursés si un concert est annulé sans être reprogrammé.

Pourquoi StubHub est la meilleure option pour cette tournée :

Un choix complet : des billets sont proposés pour toutes les dates ci-dessus, des places standard aux offres premium et VIP.

des billets sont proposés pour toutes les dates ci-dessus, des places standard aux offres premium et VIP. Un plus grand choix de places une fois les billets officiels épuisés : une grande partie des concerts de Hans Zimmer Live prévus en 2025 et 2026 affiche déjà complet. Les billets proposés par les distributeurs officiels comme Ticketmaster, Eventim et Frontier Touring peuvent donc être rares, voire indisponibles dans certaines villes, bien avant la date du concert. StubHub regroupe les annonces de fans et de revendeurs professionnels qui proposent des billets qu’ils ne peuvent plus utiliser, offrant ainsi un choix de places bien plus large que n’importe quel distributeur officiel pris isolément.

Conseil pratique : si vous recherchez des billets pour une ville précise, inscrivez-vous d’abord à la prévente officielle de la salle : c’est généralement le meilleur moyen de payer le prix initial. Pour les autres, ou pour toute date dont la prévente et la vente générale sont déjà passées, StubHub est un bon point de départ.

Combien coûtent les billets pour Hans Zimmer ?

Le prix des billets varie selon la ville, la salle et le moment où ils sont achetés par rapport à la date du concert :

Places les moins chères : à partir d’environ 23 $ pour des places à visibilité réduite ou en gradins supérieurs sur certains marchés

à partir d’environ pour des places à visibilité réduite ou en gradins supérieurs sur certains marchés Prix moyen à la revente : environ 310 $ sur l’ensemble de la tournée

environ sur l’ensemble de la tournée Places premium près de la scène : de 250 à 450 $ ou plus, notamment pour les concerts dont les billets au prix initial sont déjà épuisés

Conseil pour réduire les frais : achetez tôt et restez flexible sur l’emplacement. Les prix sur StubHub ont tendance à grimper à mesure qu’un concert approche du complet. Réserver dès qu’une date est ajoutée au calendrier et envisager une place en gradins supérieurs ou sur le côté reste le moyen le plus simple de limiter les coûts tout en assistant au spectacle.

Préventes et ventes générales par région :

Europe : la vente générale pour cette partie de la tournée a débuté le 26 septembre 2025 à 14 h, heure locale. Les billets ont été mis en vente simultanément pour toutes les salles afin de garantir l’équité.

la vente générale pour cette partie de la tournée a débuté le 26 septembre 2025 à 14 h, heure locale. Les billets ont été mis en vente simultanément pour toutes les salles afin de garantir l’équité. Australie : la prévente réservée aux membres Frontier a duré 24 heures à partir du mardi 2 juin 2026, avant l’ouverture de la vente générale le lendemain, mercredi 3 juin, à 14 h, heure locale.

la prévente réservée aux membres Frontier a duré 24 heures à partir du mardi 2 juin 2026, avant l’ouverture de la vente générale le lendemain, mercredi 3 juin, à 14 h, heure locale. Asie, notamment Yokohama et Taipei : les préventes et les tirages au sort ont eu lieu à des périodes distinctes par l’intermédiaire des partenaires officiels, dans les mois précédant les concerts.

Tout savoir sur Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer s’est fait un nom en composant des musiques orchestrales et électroniques pour certains des plus grands films de ces 30 dernières années, de Gladiator et The Dark Knight à Inception, Interstellar, Pirates des Caraïbes et Dune, qui lui a valu son deuxième Oscar. Son parcours sur scène remonte à 2016, lorsque Hans Zimmer Live on Tour a fait entrer pour la première fois ses musiques de film dans des salles à travers l’Europe. Un concert à Prague a ensuite été publié sous la forme d’un album live et d’un film. Il a depuis présenté ce spectacle à Coachella, à plusieurs reprises à l’O2 de Londres, ainsi qu’en Amérique du Nord, en Asie et en Australie.

The Next Level est le dernier chapitre de cette histoire. Zimmer joue du clavier et de la guitare au sein d’un vaste ensemble en tournée, qui comprend un groupe, un orchestre et un chœur. Les thèmes familiers de ses films sont réarrangés en longues suites de concert, plutôt que simplement rejoués note pour note comme sur les bandes originales. Par rapport aux tournées précédentes, le spectacle fait davantage appel aux sonorités électroniques, avec une nouvelle scène et un dispositif d’éclairage conçus spécialement pour cette série de concerts. Le programme devrait puiser dans l’ensemble du catalogue de Zimmer, avec notamment Mission: Impossible, F1, La Chute du faucon noir et Le Dernier Samouraï, aux côtés de favoris de longue date comme Le Roi lion et Interstellar.

Les concerts durent généralement environ trois heures, entracte compris. Il s’agit donc de l’un des spectacles les plus longs actuellement présentés dans les grandes salles du monde entier, ce qui représente un réel avantage pour les fans qui comparent le prix du billet à la durée et à l’ampleur de la production.