Avec le lancement de la saison 2026/27 de Premier League, les supporters d’Everton profitent de leur deuxième campagne dans leur enceinte ultramoderne en bord de mer. Après leur départ historique de Goodison Park, le Hill Dickinson Stadium de Bramley-Moore Dock s’est rapidement imposé.

GOAL vous donne toutes les informations pour obtenir des billets d’Everton, notamment des places à l’unité, des options d’hospitalité et des détails sur les abonnements.

Prochains matches d’Everton en Premier League 2026/27

Comment acheter des billets d’Everton pour la Premier League ?

La demande de billets au Hill Dickinson Stadium est extrêmement forte. Pour garantir un accès équitable, Everton distribue les billets standards pour les matches à domicile via un système officiel de tirage au sort réservé aux membres.

Le portail officiel eTicketing d’Everton (eticketing.co.uk/evertonfc) est la principale voie pour obtenir des billets standards les jours de match.

Voici exactement ce qu’il faut savoir :

Adhésion officielle à Everton et billets

Vous devez disposer d’une adhésion active sur eticketing.co.uk/evertonfc pour participer aux tirages au sort de billets :

Forever Blue+ : donne un accès prioritaire de premier niveau au tirage au sort de chaque match à domicile.

: donne un accès prioritaire de premier niveau au tirage au sort de chaque match à domicile. Forever Blue : donne accès à la plateforme officielle de revente de billets et aux fenêtres secondaires de mise en vente.

Tirage au sort des billets d’Everton

Quand postuler : les tirages ouvrent sur le portail eTicketing 4 semaines avant le match, le lundi à 10 h 00, et ferment le mardi à 16 h 00.

: les tirages ouvrent sur le portail eTicketing 4 semaines avant le match, le lundi à 10 h 00, et ferment le mardi à 16 h 00. Candidatures en groupe : pour être placés avec des amis ou de la famille, reliez vos comptes via Account Management > Network avant de vous inscrire.

: pour être placés avec des amis ou de la famille, reliez vos comptes via Account Management > Network avant de vous inscrire. Résultats : les candidats retenus sont informés le jeudi après-midi, et les cartes de paiement enregistrées sont débitées automatiquement.

Autres moyens d’acheter des billets d’Everton

Si vous n’obtenez pas de place lors du tirage au sort, vous avez encore quelques options solides :

Plateforme officielle de revente de billets : ouvre le vendredi à 10 h 00 après le tirage, permettant aux abonnés de revendre à leur valeur faciale les places dont ils n’ont pas besoin aux membres.

: ouvre le vendredi à 10 h 00 après le tirage, permettant aux abonnés de revendre à leur valeur faciale les places dont ils n’ont pas besoin aux membres. Places de marché secondaires : des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets vérifiés entre supporters pour les affiches très demandées comme le derby de la Mersey.

: des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets vérifiés entre supporters pour les affiches très demandées comme le derby de la Mersey. Hospitalité le jour du match : réserver un pack VIP d’hospitalité garantit l’entrée sans participer au tirage au sort ni disposer d’une adhésion.

Combien coûtent les billets d’Everton ?

La tarification des billets au Hill Dickinson Stadium reflète les équipements modernes du stade, tout en proposant des options par paliers selon les catégories d’âge et les emplacements dans l’enceinte :

Billets individuels de championnat : les billets adultes standards en vente générale vont de 35 £ à 75 £ et plus, selon la catégorie du match et l’emplacement dans le stade.

: les billets adultes standards en vente générale vont de 35 £ à 75 £ et plus, selon la catégorie du match et l’emplacement dans le stade. Tarifs réduits : des tarifs réduits sont disponibles dans toutes les tribunes pour les seniors (65+), les jeunes adultes (18–21 ans), les juniors (11–17 ans) et les moins de 11 ans.

des tarifs réduits sont disponibles dans toutes les tribunes pour les seniors (65+), les jeunes adultes (18–21 ans), les juniors (11–17 ans) et les moins de 11 ans. Safe standing dans la tribune South Stand : la South Stand, derrière le but côté domicile, comprend des zones dédiées au safe standing, offrant une ambiance immersive les jours de match à des tarifs d’entrée de gamme.

: la South Stand, derrière le but côté domicile, comprend des zones dédiées au safe standing, offrant une ambiance immersive les jours de match à des tarifs d’entrée de gamme. Packages hospitalité : les expériences premium les jours de match commencent à environ 399 £–495 £ par personne, avec des tarifs plus élevés pour les affiches prestigieuses comme le derby de la Mersey.

Comment acheter des abonnements à Everton ?

Un abonnement d’Everton garantit votre siège réservé pour les 19 matches à domicile de Premier League au Hill Dickinson Stadium pendant la saison 2026/27.

En raison d’une demande record après l’inauguration du stade, les abonnements pour la saison 2026/27 sont complètement épuisés, avec des taux de renouvellement extrêmement élevés parmi les détenteurs actuels.

Les acheteurs potentiels peuvent s’inscrire sur la liste d’attente officielle des abonnements d’Everton via le site du club, la priorité étant donnée aux membres actifs de Forever Blue lorsque des places se libèrent.