Les Boston Celtics se déplacent pour affronter les Detroit Pistons à la Little Caesars Arena dans un choc intense de la Conférence Est. Boston présente un effectif taillé pour le titre, avec un talent offensif inépuisable, tandis que Detroit s’appuie sur un jeune noyau dynamique, impatient d’imposer un rythme élevé sur son parquet.
GOAL vous donne tous les détails nécessaires pour réserver vos places dès aujourd’hui. Lisez la suite pour connaître les dates clés du match, les informations sur la salle, les principaux détails de la billetterie officielle et les options de revente.
Quand a lieu Celtics vs Pistons ?
Date et heure
Match
Lieu
Billets
20 octobre 2026 à 15 h 00 EST
Boston Celtics à Detroit Pistons
Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
Où acheter des billets pour Celtics vs Pistons ?
Les billets officiels à l’unité pour les matches à domicile à la Little Caesars Arena sont distribués directement via la plateforme de billetterie principale sur le site officiel des Detroit Pistons, par l’intermédiaire de Ticketmaster.
Si les allocations générales officielles sont épuisées, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.
Combien coûtent les billets pour Celtics vs Pistons ?
Les billets officiels à l’unité vendus directement par la billetterie officielle de l’équipe commencent généralement autour de 40 à 45 $ pour les places en étage supérieur, selon la disponibilité et la catégorie de siège.
Si les allocations générales officielles sont épuisées, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute. Sur les marchés secondaires, les billets d’entrée de gamme commencent à seulement 36 à 37 $ pour des places en étage supérieur.
Tout ce qu’il faut savoir sur Celtics vs Pistons
Assister à un match à la Little Caesars Arena implique de garder à l’esprit quelques règles clés de la salle afin de garantir une expérience fluide le jour du match :
- Emplacement de la salle et ouverture des portes : Le match se déroule à la Little Caesars Arena de Detroit, dans le Michigan. Les portes de la salle ouvrent généralement 90 minutes avant l’entre-deux prévu, ce qui laisse largement le temps aux supporters d’entrer, d’explorer les espaces du hall et de trouver leur place avant l’échauffement des joueurs.
- Politique de billetterie numérique : La Little Caesars Arena fonctionne avec un modèle de billetterie entièrement mobile. Tous les détenteurs de billets doivent présenter des codes-barres numériques valides sur leurs appareils mobiles pour entrer aux contrôles de sécurité.
- Restrictions sur les sacs : La salle applique une politique stricte interdisant les grands sacs à dos, sacs à main et sacs rigides. Les petits portefeuilles, pochettes et sacs transparents de moins de 4 x 6 x 1,5 pouces sont autorisés, tandis que les sacs médicaux ou à langer font l’objet d’un contrôle obligatoire.
- Salle sans espèces : La Little Caesars Arena est entièrement sans espèces dans tous les points de restauration, points de vente de produits dérivés et boutiques de l’équipe, et accepte les cartes de crédit, les cartes de débit et les paiements mobiles sans contact.
- Conditions d’entrée pour les enfants : Les enfants âgés de deux ans et plus doivent être munis d’un billet valide pour être admis.