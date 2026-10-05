Les Boston Celtics se déplacent pour affronter les Detroit Pistons à la Little Caesars Arena dans un choc intense de la Conférence Est. Boston présente un effectif taillé pour le titre, avec un talent offensif inépuisable, tandis que Detroit s’appuie sur un jeune noyau dynamique, impatient d’imposer un rythme élevé sur son parquet.

GOAL vous donne tous les détails nécessaires pour réserver vos places dès aujourd’hui. Lisez la suite pour connaître les dates clés du match, les informations sur la salle, les principaux détails de la billetterie officielle et les options de revente.

Quand a lieu Celtics vs Pistons ?

Date et heure Match Lieu Billets 20 octobre 2026 à 15 h 00 EST Boston Celtics à Detroit Pistons Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Billets

Où acheter des billets pour Celtics vs Pistons ?

Les billets officiels à l’unité pour les matches à domicile à la Little Caesars Arena sont distribués directement via la plateforme de billetterie principale sur le site officiel des Detroit Pistons, par l’intermédiaire de Ticketmaster.

Si les allocations générales officielles sont épuisées, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Celtics vs Pistons ?

Les billets officiels à l’unité vendus directement par la billetterie officielle de l’équipe commencent généralement autour de 40 à 45 $ pour les places en étage supérieur, selon la disponibilité et la catégorie de siège.

Si les allocations générales officielles sont épuisées, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute. Sur les marchés secondaires, les billets d’entrée de gamme commencent à seulement 36 à 37 $ pour des places en étage supérieur.

Tout ce qu’il faut savoir sur Celtics vs Pistons

Assister à un match à la Little Caesars Arena implique de garder à l’esprit quelques règles clés de la salle afin de garantir une expérience fluide le jour du match :