Les amateurs de boxe se préparent à une grande soirée de championnats : la superstar toutes catégories confondues Saul Canelo Alvarez affrontera le champion invaincu Christian Mbilli à Riyad, en Arabie saoudite. Organisé à The Venue dans le cadre de Riyadh Season, le gala Mexico vs The World réunira des boxeurs internationaux de premier plan le soir d’Halloween.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour réserver vos places et assister à ce combat de Riyadh Season.

Quand aura lieu Canelo contre Mbilli lors de Mexico vs The World ?

Date et heure Combat Lieu Billets Samedi 31 octobre 2026 à 19 h AST Canelo Alvarez contre Christian Mbilli The Venue, Riyad, Arabie saoudite Billets

Où acheter des billets pour Canelo contre Mbilli lors de Mexico vs The World ?

Les billets pour le gala de boxe Mexico vs The World sont disponibles auprès de la billetterie officielle et sur des plateformes de revente :

Billets officiels : web ook.com est la plateforme de billetterie principale de l’événement et assure la vente générale officielle des événements de Riyadh Season.

web ook.com est la plateforme de billetterie principale de l’événement et assure la vente générale officielle des événements de Riyadh Season. Plateformes de revente : Si les places proposées sur la plateforme principale sont épuisées, GrintaHub constitue une solution de rechange. Vous pouvez consulter les places disponibles directement sur la page GrintaHub consacrée aux billets pour Canelo contre Mbilli.

La vente générale des billets est désormais ouverte en ligne. Alors que l’intérêt mondial grandit autour du retour de Canelo Alvarez sur le ring en Arabie saoudite, réserver tôt vous permettra d’obtenir une place dans la catégorie souhaitée avant qu’elle ne soit épuisée.

Combien coûtent les billets pour Canelo contre Mbilli lors de Mexico vs The World ?

Assister à ce championnat du monde est particulièrement abordable, les billets officiels étant proposés à partir de seulement 50 SAR. Ce tarif d’entrée en fait l’une des occasions les plus accessibles de l’année de voir en direct à Riyad un combat de haut niveau pour un titre mondial.

Les catégories de billets officiels proposées sur webook.com sont les suivantes :

Entrée de gamme : à partir de 50 SAR

Admission générale 1 : à partir de 100 SAR

Platine : à partir de 300 SAR

Diamant : à partir de 400 SAR

Les billets officiels en admission générale débutent à 50 SAR pour l’entrée de gamme. Si les places officielles en admission générale sont épuisées, des plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir des billets à la dernière minute, à partir d’environ 150 SAR selon la catégorie choisie et la demande.

Tout savoir sur Canelo contre Mbilli lors de Mexico vs The World