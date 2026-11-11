Le rendez-vous incontournable de la néoculture au Moyen-Orient, BRED Abu Dhabi, revient sur l’emblématique île de Yas pour sa quatrième édition, la plus ambitieuse à ce jour.En réunissant les plus grands noms du hip-hop, du R&B et de l’afrobeats avec l’énergie de la culture urbaine, de la mode et de l’art, le festival s’est rapidement imposé comme un événement culturel de portée mondiale. Cette année, son thème, « Les acteurs de la néoculture, aujourd’hui et demain », promet d’explorer l’avenir de la création, à la rencontre entre héritage et technologies de demain.GOAL vous aidera à obtenir vos billets pour assister aux prestations de grandes figures internationales comme, ainsi que de, dont l’énergie est irrésistible.

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Quand aura lieu BRED Abu Dhabi 2026 ?

Date et heure Événement / artiste Lieu Billets 22 avril 2026 (16 h) Journée d’ouverture : présentation d’œuvres d’art et de créations de mode Circuit de Yas Marina Réserver maintenant 23 avril 2026 (20 h) Clipse et Mustard en concert BRED Arena Réserver maintenant 24 avril 2026 (20 h) Gunna et Nemzzz en concert BRED Arena Réserver maintenant 25 avril 2026 (20 h) Bryson Tiller, Central Cee et Ayra Starr BRED Arena Réserver maintenant 26 avril 2026 (16 h) Journée de clôture : finales de sports urbains et de jeux vidéo Circuit de Yas Marina Réserver maintenant

Où acheter des billets pour BRED Abu Dhabi ?

L’édition 2026 de BRED Abu Dhabi se déroulera sur cinq jours d’envergure, duLe site du festival, au circuit de Yas Marina, ouvre chaque jour à 16 h, et les concerts des têtes d’affiche à la BRED Arena débutent en soirée.

Les billets sont mis en vente par vagues, la première offrant les meilleurs prix à ceux qui réservent tôt. Pour les fans qui souhaitent s’assurer une place, notamment lors des soirées très demandées avec Bryson Tiller et Central Cee, il est essentiel de passer par des partenaires de billetterie fiables.

Commencez toujours par consulter les canaux de vente officiels, comme Ticketmaster ou le site officiel de BRED Abu Dhabi. Toutefois, si les billets sont épuisés sur ces plateformes aux dates qui vous intéressent, GrintaHub est la solution.

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Combien coûtent les billets pour BRED Abu Dhabi ?

Pass journée en semaine (accès au festival uniquement) : à partir de 85 AED

(accès au festival uniquement) : à partir de Pass journée avec concert (entrée générale) : à partir de 245 AED

(entrée générale) : à partir de Pass journée Golden Circle (devant la scène) : à partir de 545 AED

(devant la scène) : à partir de Pass festival 5 jours (entrée générale) : à partir de 695 AED (tarif limité de la première vague)

(entrée générale) : à partir de (tarif limité de la première vague) Pass journée junior (de 7 à 12 ans) : disponible à l’entrée pour 50 AED

Que vous cherchiez une formule abordable pour découvrir cette culture ou que vous souhaitiez être aux premières loges pour les concerts, il existe une catégorie de billets pour chaque fan. Le pass journée en semaine est le moyen le plus économique de profiter de l’art, de la gastronomie et de la culture proposés par le festival, tandis que les pass 5 jours offrent le meilleur rapport qualité-prix.Remarque : les prix sont susceptibles de changer à mesure que les vagues de billets s’épuisent. Réserver tôt permet de bénéficier de ces tarifs réduits avant qu’ils n’augmentent à l’approche de l’événement.

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Tout ce qu’il faut savoir sur le circuit de Yas Marina

Stationnement : De grands parkings sont disponibles autour du circuit (suivez les panneaux indiquant Yas Marina Circuit East ou West). Nous vous recommandons vivement d’arriver avant 17 h pour éviter l’affluence précédant les concerts et trouver une bonne place.

De grands parkings sont disponibles autour du circuit (suivez les panneaux indiquant Yas Marina Circuit East ou West). Nous vous recommandons vivement d’arriver avant 17 h pour éviter l’affluence précédant les concerts et trouver une bonne place. Transports en commun et VTC : La navette Yas Express circule régulièrement entre les principaux sites de l’île de Yas, notamment Yas Mall et les hôtels locaux. Les taxis et les services de VTC comme Uber et Careem disposent de zones réservées à la dépose et à la prise en charge des passagers afin de fluidifier la circulation.

La navette Yas Express circule régulièrement entre les principaux sites de l’île de Yas, notamment Yas Mall et les hôtels locaux. Les taxis et les services de VTC comme Uber et Careem disposent de zones réservées à la dépose et à la prise en charge des passagers afin de fluidifier la circulation. Conditions d’accès : L’espace de concert de la BRED Arena est strictement réservé aux personnes de 14 ans et plus. Veillez à télécharger votre billet électronique et à l’avoir prêt sur votre téléphone pour accéder rapidement au site aux points d’entrée.



Le circuit de Yas Marina est bien plus qu’un simple circuit de F1. Pour BRED Abu Dhabi, il se transforme entièrement en un immense espace urbain immersif. Laest une salle de concert de haute technologie spécialement aménagée dans l’enceinte du circuit, conçue pour offrir une acoustique, des éclairages et des effets visuels exceptionnels, parfaitement adaptés aux concerts de hip-hop et de musique électronique.Se rendre sur l’île de Yas est simple, mais prévoir son arrivée permet de profiter de la soirée sans difficulté :