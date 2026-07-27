Le traditionnel lever de rideau de pré-saison du FC Barcelone revient cette année dans un cadre familier, avec une touche historique en plus. La 61e édition du Trophée Joan Gamper verra le géant égyptien Al Ahly devenir la première équipe africaine de l’histoire à participer à cette affiche, lorsqu’il affrontera le Barça au Spotify Camp Nou le mercredi 19 août 2026.

Le match fera également office de première rencontre à domicile de Barcelone lors de la saison 2026/27 et de présentation officielle de l’effectif du club, ce qui en fait l’une des éditions du Gamper les plus attendues depuis des années. Ce sera aussi la première fois que le trophée sera organisé au Spotify Camp Nou depuis la réouverture du stade, après des éditions récentes disputées loin de ses bases à l’Estadi Olímpic Lluís Companys et à l’Estadi Johan Cruyff.

Laissez GOAL vous expliquer comment acheter des billets pour Barcelone-Al Ahly, combien ils coûtent et ce qu’il faut savoir avant de vous y rendre.

Quand a lieu le match Barcelone-Al Ahly ?

Date Match Lieu Billets 19 août 2026 Barcelone vs Al Ahly Spotify Camp Nou, Barcelone Billets

Comment acheter des billets pour Barcelone-Al Ahly

La voie la plus sûre passe par les canaux de billetterie officiels du FC Barcelone, où les socios bénéficient d’un accès prioritaire avant la mise en vente générale. Avec l’importance supplémentaire de cette affiche, à la fois présentation de l’effectif et premier match du Gamper de retour au Camp Nou, il faut s’attendre à ce que les billets partent vite ; acheter le plus tôt possible est le choix le plus judicieux.

Le Camp Nou est toujours dans une phase de réouverture progressive après sa rénovation, si bien que la capacité pourrait être plus réduite qu’un jour de match normal. Le stade est divisé en quatre tribunes principales :

Tribuna – la tribune centrale premium avec la meilleure visibilité

Lateral – des tribunes latérales offrant une vue panoramique sur le terrain

Gol Sud – derrière un but

Gol Nord – derrière l’autre but

Si les billets officiels sont épuisés, ou si vous souhaitez davantage de flexibilité concernant les places, des plateformes de revente fiables comme StubHub proposent également des offres pour Barcelone-Al Ahly.

Combien coûtent les billets pour Barcelone-Al Ahly ?

Les prix dépendent de la tribune, du niveau et du moment où vous achetez avant le match. Les premières offres commencent autour de 24 € pour des places standard, et montent jusqu’à 199 € ou plus pour les zones centrales premium. Sur le marché de la revente, des offres ont été affichées à partir d’environ 330 £ à 375 £, signe de la forte demande que cette affiche suscite déjà.

Comme toujours, les prix ont tendance à augmenter à mesure que le coup d’envoi approche, donc réserver ses places tôt reste l’option la plus abordable.

Barcelone et Al Ahly se sont-ils déjà affrontés ?

Oui, ce n’est pas la première fois que ces deux géants se rencontrent, même si cela remonte à un certain temps. Le duel du 19 août sera leur quatrième confrontation au total, et le Barça a remporté chaque précédent affrontement :

Date Compétition Lieu Résultat avril 1961 Match amical stade Mokhtar El Tetsh, Le Caire Barcelone 6-1 Al Ahly avril 2007 Match amical du centenaire d’Al Ahly stade international du Caire Barcelone 4-0 Al Ahly juillet 2009 Wembley Cup stade de Wembley, Londres Barcelone 4-1 Al Ahly

Malgré cet historique à sens unique, cette rencontre revêt une importance particulière : ce sera la toute première visite d’Al Ahly au Camp Nou, et sa chance de se mesurer pour la première fois au Barça actuel sur le terrain du club catalan.

À quoi s’attendre pour Barcelone-Al Ahly

Il ne s’agit que de la deuxième rencontre de l’histoire entre les deux clubs, leur seul précédent duel remontant à près de deux décennies, ce qui rend ces retrouvailles au Camp Nou d’autant plus importantes. Al Ahly arrive comme l’une des équipes les plus titrées d’Afrique, tandis que le Barça profitera de l’occasion pour présenter son effectif aux supporters, y compris ses éventuelles nouvelles recrues, juste avant le début de la nouvelle saison sur la scène nationale.

Attendez-vous à un test de pré-saison au rythme élevé pour les deux équipes, à guichets fermés au Camp Nou, et à un véritable parfum d’événement alors que la saison de Barcelone débute officiellement.

Où se joue le match Barcelone-Al Ahly ?

Barcelone est officiellement revenu au Spotify Camp Nou le 22 novembre 2025 après plus de deux ans à disputer ses matches à domicile à Montjuïc pendant les travaux de réaménagement. Le stade reste dans une phase de réouverture progressive, avec une capacité et des services encore en expansion. Cette affiche marque la première fois depuis plusieurs années que le Trophée Gamper se joue dans l’enceinte réaménagée du Barça, ajoutant une dimension supplémentaire à ce face-à-face Barça-Al Ahly.