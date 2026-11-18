ANYMA présente son spectaculaire show ÆDEN à Abou Dhabi pour une expérience de musique électronique inoubliable. Matteo Milleri se produira au Yas Gateway Park North dans le cadre de la soirée officielle organisée après le Grand Prix de Formule 1.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le lieu, les places disponibles et la manière d’obtenir vos billets dès maintenant pour ne pas manquer cet événement spectaculaire.

Quand a lieu ANYMA presents ÆDEN ?

Date et heure Événement Lieu Billets Vendredi 4 décembre 2026 à 22 h 30 ANYMA presents ÆDEN Yas Gateway Park North, Abou Dhabi Billets

Où acheter des billets pour ANYMA presents ÆDEN ?

Pour réserver votre place, la plateforme officielle de billetterie est Ticketmaster AE. C’est le principal point de vente pour les billets d’admission générale et les plateformes debout sur le site.

GrintaHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Cette plateforme secondaire permet aux fans de trouver des places pour les événements très demandés.

Combien coûtent les billets pour ANYMA presents ÆDEN ?

Les billets les moins chers pour cet événement très attendu sont proposés à partir de 495 AED seulement auprès de vendeurs officiels comme Ticketmaster AE. Les prix varient selon la catégorie debout choisie et la proximité avec la scène.

Si les billets d’admission générale mis en vente officiellement sont épuisés, des plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute.

Tout savoir sur ANYMA presents ÆDEN

Ce prochain concert s’annonce comme une soirée majeure pour les amateurs de musique électronique : ANYMA investira la capitale pour la soirée officielle organisée après le Grand Prix. Connu dans le monde entier pour son art numérique novateur et ses sets de techno cinématographiques, il promet un spectacle qui repoussera les limites du divertissement en direct.

Situé sur l’île de Yas, le Yas Gateway Park North offre un cadre en plein air idéal pour ce spectacle d’envergure. Les fans qui se rendront sur l’île pourront aussi profiter du quartier animé et de ses lieux de divertissement avant le début de la musique. Strictement réservé aux personnes de 21 ans et plus, cet événement sera la célébration ultime pour conclure le week-end de sport automobile.