Andrea Bocelli fait étape à Abou Dhabi avec sa célèbre tournée Romanza pour une soirée lyrique inoubliable. Le légendaire ténor italien se produira à l’emblématique Etihad Arena pour célébrer le 30e anniversaire de l’album qui l’a révélé. Le public peut s’attendre à un mélange saisissant de ballades classiques emblématiques et d’airs d’opéra.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la salle, les places et la façon d’obtenir vos billets dès maintenant pour ne pas manquer cet événement musical exceptionnel.

Quand aura lieu le concert Andrea Bocelli Romanza à Abou Dhabi ?

Date et heure Événement Lieu Billets Mercredi 2 décembre 2026 à 18 h Andrea Bocelli Romanza en concert Etihad Arena, Abou Dhabi Billets

Où acheter des billets pour Andrea Bocelli Romanza à Abou Dhabi ?

Pour réserver une place, les plateformes de vente officielles comprennent Ticketmaster AE, Platinumlist et le site de l’Etihad Arena. Ce sont les principales sources pour les billets d’entrée générale et les places réservées dans la salle.

GrintaHub est une option si les billets proposés sur les sites officiels sont épuisés. Cette plateforme secondaire permet aux fans de trouver des places pour les événements très demandés.

Combien coûtent les billets pour Andrea Bocelli Romanza à Abou Dhabi ?

Les billets les moins chers pour cet événement très attendu sont proposés à partir de 295 AED auprès de vendeurs officiels comme Ticketmaster AE et la billetterie de l’Etihad Arena. Les prix varient selon la catégorie de place choisie et la proximité avec la scène.

Si les places initialement mises en vente par les canaux officiels sont épuisées, des plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir des billets à la dernière minute.

Tout savoir sur Andrea Bocelli Romanza à Abou Dhabi

Ce concert marquera une étape majeure dans la carrière du ténor emblématique. L’album Romanza a fait du chant lyrique un spectacle capable de remplir les grandes salles, avec des succès comme Con te partiro qui ont marqué son parcours musical.

L’Etihad Arena, sur l’île de Yas, offrira un cadre acoustique idéal à sa voix puissante. Accompagné d’un orchestre au complet et de solistes invités, Andrea Bocelli transformera la salle en une magnifique salle de concert. Les fans qui se rendront sur l’île de Yas pourront aussi profiter du quartier des divertissements alentour avant l’ouverture des portes.