Les NFL International Series font leur retour en Allemagne, avec les New England Patriots qui traversent l’Atlantique pour affronter les Detroit Lions dans la légendaire Allianz Arena de Munich. Le football américain a explosé en popularité à travers l’Europe, faisant de cette affiche l’un des rendez-vous internationaux les plus attendus du calendrier sportif.

GOAL a compilé toutes les informations essentielles sur la manière d’obtenir des billets, les grilles tarifaires officielles, le calendrier de la rencontre et où réserver vos places dès maintenant.

Quand a lieu Patriots vs Lions ?

Les détails de la rencontre NFL de Munich sont les suivants :

Date et heure Rencontre Lieu Billets dim. 15 nov. 2026 à 15h30 CET New England Patriots vs Detroit Lions Allianz Arena, Munich, Allemagne Billets

Où acheter des billets pour Patriots vs Lions ?

Les billets officiels pour le match NFL de Munich sont distribués directement par Ticketmaster Germany, principal vendeur de billets. En raison d’un énorme intérêt en Europe comme en Amérique du Nord, les contingents principaux sont écoulés très rapidement lors des premières ventes générales.

Si les contingents officiels de vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Patriots vs Lions ?

Les prix officiels des billets via les canaux principaux commencent à 180,60 € pour les places de catégorie 5 et montent jusqu’à 413,75 € pour les places de catégorie 1 avec vue premium.

Si les contingents officiels de vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des annonces d’entrée de gamme à partir d’environ 272 $ US.

Tout ce qu’il faut savoir sur Patriots vs Lions

Ce duel de la Week 10 entre les New England Patriots et les Detroit Lions à l’Allianz Arena de Munich sera le troisième match de saison régulière de NFL disputé à Munich et le sixième au total organisé en Allemagne. Les portes du stade ouvrent généralement deux à trois heures avant le coup d’envoi local prévu à 15h30 CET afin d’accueillir les festivités d’avant-match, et toute la billetterie est gérée numériquement via la plateforme du partenaire officiel, avec des fonctionnalités fluides d’entrée et de transfert une fois la livraison mobile activée.