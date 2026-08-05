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Comment acheter des billets du Paris Saint-Germain pour la saison 2026-2027 : calendrier de Ligue 1, prix des billets et plus encore

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Paris Saint-Germain
Ligue 1

Découvrez comment voir à l’œuvre les championnes d’Europe consécutives, avec des billets pour les matches de la saison à venir

Peu d’équipes peuvent se targuer d’une salle des trophées comparable à celle du PSG. Club le plus titré de France, malgré une existence qui ne remonte qu’à un peu plus d’un demi-siècle, il a accumulé des dizaines de trophées majeurs et fait désormais partie du cercle très fermé des clubs ayant remporté deux Coupes d’Europe consécutives.

Si vous n’avez encore jamais visité l’emblématique Parc des Princes à Paris, ou si vous avez tout simplement très envie d’y retourner, cette saison pourrait être l’occasion parfaite de vivre vos rêves de football. GOAL vous donne toutes les informations essentielles à connaître sur les billets du Paris Saint-Germain, notamment leur prix, où les acheter, et bien plus encore.

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Prochains matchs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes

DateMatchLieuBillets
sam. 22 août 2026PSG vs Stade RennaisParc des Princes (domicile)Billets
dim. 30 août 2026Lille vs PSGStade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'AscqBillets
sam. 5 sept. 2026PSG vs AS MonacoParc des Princes (domicile)Billets
sam. 12 sept. 2026Brest vs PSGStade Francis-Le Blé, BrestBillets
dim. 20 sept. 2026Marseille vs PSG (Le Classique)Stade Vélodrome, MarseilleBillets
sam. 10 oct. 2026PSG vs Le MansParc des Princes (domicile)Billets
sam. 17 oct. 2026Strasbourg vs PSGStade de la Meinau, StrasbourgBillets
dim. 25 oct. 2026PSG vs LyonParc des Princes (domicile)Billets
sam. 31 oct. 2026Le Havre vs PSGStade Océane, Le HavreBillets
sam. 7 nov. 2026PSG vs TroyesParc des Princes (domicile)Billets
sam. 21 nov. 2026Nice vs PSGAllianz Riviera, NiceBillets
sam. 28 nov. 2026PSG vs LorientParc des Princes (domicile)Billets
sam. 5 déc. 2026Toulouse vs PSGStadium de Toulouse, ToulouseBillets
sam. 12 déc. 2026PSG vs Paris FC (Derby de Paris)Parc des Princes (domicile)Billets
dim. 3 janv. 2027Lens vs PSGStade Bollaert-Delelis, LensBillets
sam. 16 janv. 2027Angers vs PSGStade Raymond Kopa, AngersBillets
sam. 23 janv. 2027PSG vs AJ AuxerreParc des Princes (domicile)Billets
sam. 30 janv. 2027Monaco vs PSGStade Louis II, MonacoBillets
dim. 7 févr. 2027PSG vs Marseille (Le Classique)Parc des Princes (domicile)Billets
sam. 13 févr. 2027Le Mans vs PSGStade Marie-Marvingt, Le MansBillets
sam. 20 févr. 2027PSG vs BrestParc des Princes (domicile)Billets
dim. 28 févr. 2027PSG vs LensParc des Princes (domicile)Billets
sam. 6 mars 2027Stade Rennais vs PSGRoazhon Park, RennesBillets
sam. 13 mars 2027AJ Auxerre vs PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreBillets
sam. 20 mars 2027PSG vs StrasbourgParc des Princes (domicile)Billets
sam. 3 avr. 2027Paris FC vs PSG (Derby de Paris)Stade Jean-Bouin, ParisBillets
sam. 10 avr. 2027PSG vs Le HavreParc des Princes (domicile)Billets
sam. 17 avr. 2027PSG vs LilleParc des Princes (domicile)Billets
sam. 24 avr. 2027Lorient vs PSGStade du Moustoir, LorientBillets
sam. 1er mai 2027PSG vs AngersParc des Princes (domicile)Billets
dim. 9 mai 2027Lyon vs PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuBillets
dim. 16 mai 2027PSG vs NiceParc des Princes (domicile)Billets
sam. 22 mai 2027Troyes vs PSGStade de l'Aube, TroyesBillets
sam. 29 mai 2027PSG vs ToulouseParc des Princes (domicile)Billets

Comment acheter des billets du Paris Saint-Germain pour 2026/27 ?

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches du Paris Saint-Germain, des billets à l’unité aux offres d’hospitalité. Pour acheter des billets, la méthode la plus fiable consiste à passer par le portail officiel de billetterie du PSG.

Il est utile de consulter régulièrement le site pour les informations sur la mise en vente des billets, les dates de sortie et les disponibilités. Les billets sont souvent mis en ligne quelques semaines avant chaque match, et vous devrez peut-être créer un compte et fournir des informations personnelles. Être membre du club vous donne également la priorité pour tenter d’obtenir des places pour les matches au Parc des Princes.

Lorsque les billets de match du PSG sont indiqués comme étant en « Grand Public », cela signifie qu’ils sont en vente générale et que vous n’aurez pas besoin d’un abonnement pour les acheter. Avant cette phase, les supporters du PSG titulaires du Red & Blue Membership bénéficient d’une courte période de priorité avant que les billets du Paris Saint-Germain ne soient mis en vente générale.

En tant que l’un des plus grands clubs de France et d’Europe, et double tenant consécutif de la Ligue des champions à l’approche de 2026/27, la demande est sans surprise immense pour les matches du Paris Saint-Germain, avec des billets souvent épuisés via les canaux officiels bien avant les jours de match. S’ils sont épuisés, ou si vous cherchez à obtenir des places avant la mise en vente officielle, ou encore à trouver des billets de dernière minute, vous pouvez envisager des plateformes de revente secondaires telles que Ticombo, avec des options à partir de seulement 81 €.

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Combien coûtent les billets du Paris Saint-Germain pour 2026/27 ?

Pour ceux qui souhaitent acheter des billets du Paris Saint-Germain au Parc des Princes match par match, les tarifs adultes ont généralement varié de 40 € à 280 € lorsqu’ils sont achetés directement auprès du club, même si les prix pour la saison 2026/27 devront être confirmés sur le portail officiel de billetterie du PSG, car ils peuvent changer d’une année à l’autre, notamment en raison du succès européen continu du club qui fait grimper la demande.

Le prix varie en fonction de l’adversaire et de votre emplacement dans le stade. Les billets PSG les moins chers se trouvent généralement derrière le but, dans le virage Boulogne.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour obtenir les dernières informations sur les disponibilités et les prix. Des billets sur des sites de revente secondaires comme Ticombo sont actuellement disponibles à partir de 81 €.

Comme la plupart des équipes de Ligue 1, le Paris Saint-Germain propose une tarification par catégories, selon les tranches d’âge, notamment adultes, juniors et seniors, mais ces catégories diffèrent d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influence fortement le prix du billet, les meilleures vues étant souvent les plus coûteuses. Il existe bien sûr des affiches de prestige face à des adversaires de renom, comme « Le Classique » (PSG vs Marseille, joué le 20 septembre à l’extérieur et le 7 février à domicile cette saison), qui entrent dans la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

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Histoire du Parc des Princes

Le Parc des Princes est un stade de football entièrement assis situé à Paris, en France, et inauguré en 1972. Il se trouve dans le sud-ouest de la capitale française, près du stade Jean-Bouin et du stade Roland-Garros. Le stade est la maison du Paris Saint-Germain (PSG) depuis 1974. Avant l’ouverture du Stade de France en 1998, le Parc des Princes était aussi le stade à domicile des équipes nationales de football et de rugby à XV de la France.

Le Parc des Princes a accueilli de nombreux matches de football prestigieux au fil des années, dont plusieurs rencontres de la Coupe du monde de la FIFA et du Championnat d’Europe de l’UEFA, ainsi que trois finales de Coupe d’Europe en 1956, 1975 et 1981.

Sa capacité actuelle est d’un peu moins de 48 000 places, les sources variant entre environ 47 900 et 48 600 selon la configuration. Notez que l’avenir du stade reste un dossier actif et non résolu à l’approche de la saison 2026/27 : le PSG et la Ville de Paris ont rouvert les négociations autour d’une vente potentielle et d’un agrandissement majeur de l’enceinte, avec des capacités visées qui iraient de 60 000 à 70 000-75 000 places. Au moment de la rédaction de cet article, aucun accord n’a été finalisé et la capacité du Parc des Princes pour 2026/27 reste inchangée à sa taille actuelle, mais les supporters qui s’y prennent à l’avance devront surveiller les nouvelles sur ce dossier, car cela pourrait affecter la disponibilité des billets et les prix lors des prochaines saisons.

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