Le championnat de France (Ligue 1) a toujours bénéficié d’un immense engouement parmi les fans de football en Europe et dans le monde, et la domination continue du Paris Saint-Germain, désormais cinq titres de champion d’affilée accompagnés d’une défense de son titre en Ligue des champions, n’a fait que renforcer encore son rayonnement à l’approche de 2026/27.

Si le Paris Saint-Germain reste l’équipe phare du football français, l’envie générale de voyager et d’assister à des matches dans des stades aux quatre coins de la France continue de croître fortement, avec deux promus, Troyes et Le Mans, qui apportent de nouveaux récits à la division cette saison.

Laissez GOAL vous guider pour concrétiser vos propres rêves de football français en décrochant un billet pour un prochain match de Ligue 1 cette saison.

Matches à venir de la 1re journée de Ligue 1 et billets

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets ven. 21 août, 20 h 45 Marseille vs Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Billets sam. 22 août, 17 h 15 Lens vs Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Billets sam. 22 août, 20 h 45 Le Mans vs Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Billets sam. 22 août, 20 h 45 Nice vs Lorient Allianz Riviera (Nice) Billets sam. 22 août, 20 h 45 Toulouse vs Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Billets sam. 22 août, 20 h 45 Troyes vs Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Billets dim. 23 août, 15 h 00 Angers vs Lille Stade Raymond Kopa (Angers) Billets dim. 23 août, 17 h 15 Le Havre vs Monaco Stade Océane (Le Havre) Billets dim. 23 août, 20 h 45 Paris Saint-Germain vs Rennes Parc des Princes (Paris) Billets

Matches à venir de la 2e journée de Ligue 1 et billets

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets ven. 28 août, 20 h 45 Lille vs Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Billets sam. 29 août, 17 h 15 Strasbourg vs Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Billets sam. 29 août, 20 h 45 Auxerre vs Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Billets sam. 29 août, 20 h 45 Brest vs Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Billets sam. 29 août, 20 h 45 Lorient vs Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Billets sam. 29 août, 20 h 45 Olympique Lyonnais vs Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Billets dim. 30 août, 15 h 00 Paris FC vs Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Billets dim. 30 août, 17 h 15 Rennes vs Le Mans Roazhon Park (Rennes) Billets dim. 30 août, 20 h 45 Monaco vs Marseille Stade Louis II (Monaco) Billets

Les dix affiches de prestige officiellement retenues cette saison pour une diffusion en direct incluent également le déplacement du PSG à Marseille le 20 septembre et le match retour au Parc des Princes le 7 février, deux dates clés pour les supporters à la recherche de billets pour Le Classique.

Comment acheter des billets de Ligue 1

Pour acheter des billets de match de Ligue 1, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur les sites officiels des clubs.

Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Les billets sont souvent mis en vente entre 4 et 6 semaines avant le match.

Si les billets pour les plus grands clubs, comme le PSG, se vendent souvent très rapidement, ceux de nombreuses autres équipes sont plus accessibles.

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels ou si vous cherchez à obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez envisager des revendeurs secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Ligue 1 ?

Le coût des billets de match de Ligue 1 varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par paliers selon les tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior et senior, mais ces grilles diffèrent d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement des sièges dans les stades influence fortement le prix des billets, les meilleures vues étant les plus onéreuses.

Certains clubs classent aussi les matches par catégories, avec les grandes affiches face à des adversaires de renom, comme « Le Classique » (PSG vs Marseille) et « Le Derby des Olympiques » (Olympique Lyonnais vs Marseille), qui tombent dans la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Clubs de Ligue 1 2026/27 par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (adulte) Angers Stade Raymond Kopa 15 €-70 € Auxerre Stade Abba Deschamps 15 €-65 € Brest Stade Francis-Le-Bleu 15 €-75 € Le Havre Stade Oceane 15 €-70 € Le Mans Stade Marie-Marvingt 15 €-60 € Lens Stade Bollaert-Delelis 20 €-95 € Lille Stade Pierre-Mauroy 25 €-110 € Lorient Stade du Moustoir 15 €-65 € Lyon Groupama Stadium 25 €-120 € Marseille Stade Vélodrome 30 €-220 € Monaco Stade Louis II 20 €-100 € Nice Allianz Riviera 20 €-90 € Paris FC Stade Jean-Bouin 15 €-70 € Paris Saint-Germain Parc des Princes 45 €-350 € Rennes Roazhon Park 20 €-85 € Strasbourg Stade de la Meinau 20 €-90 € Toulouse Stadium de Toulouse 15 €-75 € Troyes Stade de l'Aube 15 €-60 €

À quoi s’attendre de la saison de Ligue 1 ?

Quel que soit le match de Ligue 1 pour lequel vous déciderez de réserver des billets, vous avez de fortes chances de voir quelques brillantes jeunes stars de demain. Tout un cortège de célèbres joueurs français ont lancé leur impressionnante carrière sur le sol national, dont Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry et Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) et Michel Platini (Nancy), pour n’en citer que quelques-uns.

En plus d’être réputée comme un vivier de jeunes talents français, la Ligue 1 accueille également des talents mondiaux du football actuel, comme Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun et Endrick.

Le Paris Saint-Germain reste la tête d’affiche de la Ligue 1, et la demande de billets est toujours forte pour le voir à l’œuvre au Parc des Princes. La saison dernière a encore été une campagne de domination pour les Rouge-et-Bleu, qui ont décroché un cinquième titre de champion de France consécutif, le 14e de leur histoire, en écartant un rare défi pour le titre de la part du RC Lens avec un match d’avance.

Non seulement ils ont dominé sur la scène nationale, mais les hommes de Luis Enrique ont également défendu avec succès leur couronne européenne en battant Arsenal en finale de la Ligue des champions pour devenir la première équipe à conserver le trophée depuis le Real Madrid en 2018. Ils figurent désormais parmi un groupe très fermé de clubs, dont le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Ajax, à avoir remporté deux fois de suite la compétition reine en Europe à l’ère moderne.

Peu d’équipes dans le monde peuvent se targuer d’une armoire à trophées comme celle du PSG. Le club le plus titré de France, bien qu’il n’existe que depuis un peu plus d’un demi-siècle, a accumulé plus de 50 trophées majeurs.

La saison de Marseille a raconté une histoire très différente. Roberto De Zerbi a été limogé en février après une série de résultats difficiles, Habib Beye étant finalement nommé entraîneur principal après un bref intérim, et le club a glissé à la cinquième place du classement final, manquant la Ligue des champions au profit d’une place en Ligue Europa. Malgré cette fin décevante, Marseille reste l’un des clubs les plus soutenus de France, avec des affluences dépassant régulièrement les 60 000 spectateurs au Stade Vélodrome, également connu sous le nom d’Orange Vélodrome, qui possède la plus grande capacité de Ligue 1.

Marseille est également entré dans l’histoire en devenant le premier club français à remporter la Ligue des champions. Une équipe emmenée par la légende française Didier Deschamps et comptant notamment Basile Boli et Marcel Desailly a battu l’AC Milan 1-0 en finale 1993 à Munich pour devenir roi d’Europe. D’autres clubs français qui attirent régulièrement de grosses affluences à domicile incluent l’Olympique Lyonnais, Lille et Lens, tandis que les promus Troyes et Le Mans, ce dernier de retour dans l’élite après 16 ans d’absence, ajoutent de nouveaux stades au calendrier cette saison.