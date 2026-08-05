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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Comment acheter des billets d'Al-Nassr pour 2026/2027 : prix de la Saudi Pro League, matches à venir et plus encore

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Voici comment saisir l’occasion de voir Cristiano Ronaldo en direct en Arabie saoudite

Al-Nassr aborde la saison 2026/27 en tant que champion en titre de la Saudi Pro League, avec Cristiano Ronaldo toujours à la pointe de l’attaque à Al-Awwal Park. Voici comment acheter des billets, leur prix, et la liste complète des matches de la saison.

Al-Nassr a réalisé le plus grand coup de tous en recrutant Cristiano Ronaldo en 2022, et les affluences en Saudi Pro League sont en hausse depuis. GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter des billets des matches d’Al-Nassr, notamment comment vous les procurer et combien ils coûtent.

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Matches d’Al-Nassr SC en 2026/27

Date et heureMatchLieuBillets
15 août 2026, 14:00Al Nassr vs Al FatehAl-Awwal Park, RiyadBillets
18 août 2026, 14:00 (King Cup)Al Diriyah vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadBillets
21 août 2026, 12:00Al Riyadh vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadBillets
25 août 2026, 14:00Al-Ettifaq vs Al NassrAl Ettifaq Club Stadium, DammamBillets
28 août 2026, 14:00Al Nassr vs Al-TaawounAl-Awwal Park, RiyadBillets
5 sept. 2026, 14:00Al Ittihad vs Al NassrAlinma Stadium, DjeddahBillets
9 sept. 2026, 14:00Al Nassr vs AbhaAl-Awwal Park, RiyadBillets
10 sept. 2026, 14:00Al Khaleej vs Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamBillets
17 sept. 2026, 14:00Al Nassr vs Al DiriyahAl-Awwal Park, RiyadBillets
9 oct. 2026, 13:00Al Ahli vs Al NassrAlinma Stadium, DjeddahBillets
15 oct. 2026, 13:00Al Nassr vs Neom SCAl-Awwal Park, RiyadBillets
22 oct. 2026, 13:00Al-Faisaly vs Al NassrAl-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ahBillets
29 oct. 2026, 13:00Al Nassr vs Al KholoodAl-Awwal Park, RiyadBillets
5 nov. 2026, 12:00Al Hazem vs Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassBillets
20 nov. 2026, 12:00Al Nassr vs Al QadsiahAl-Awwal Park, RiyadBillets
26 nov. 2026, 12:00Al Nassr vs Al ShababAl-Awwal Park, RiyadBillets
3 déc. 2026, 12:00Al-Fayha vs Al NassrAl Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ahBillets
10 déc. 2026, 12:00Al Nassr vs Al HilalAl-Awwal Park, RiyadBillets
14 déc. 2026, 12:00Al Fateh vs Al NassrMaydan Tamweel Al Oula, Al-AhsaBillets
11 févr. 2027, 15:00Al Nassr vs Al RiyadhAl-Awwal Park, RiyadBillets
18 févr. 2027, 15:00Al Nassr vs Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiyadBillets
25 févr. 2027, 15:00Al-Taawoun vs Al NassrAl Taawoun Club Stadium, BuraydahBillets
11 mars 2027, 14:00Al Nassr vs Al IttihadAl-Awwal Park, RiyadBillets
18 mars 2027, 15:00Abha vs Al NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, AbhaBillets
2 avr. 2027, 13:00Al Nassr vs Al KhaleejAl-Awwal Park, RiyadBillets
8 avr. 2027, 13:00Al Diriyah vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadBillets
15 avr. 2027, 13:00Al Nassr vs Al AhliAl-Awwal Park, RiyadBillets
18 avr. 2027, 13:00Neom SC vs Al NassrKing Khalid Sports City, TabukBillets
22 avr. 2027, 13:00Al Nassr vs Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiyadBillets
29 avr. 2027, 13:00Al Kholood vs Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassBillets
6 mai 2027, 13:00Al Nassr vs Al HazemAl-Awwal Park, RiyadBillets
12 mai 2027, 13:00Al Qadsiah vs Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamBillets
20 mai 2027, 13:00Al Shabab vs Al NassrSHG Arena, RiyadBillets
24 mai 2027, 13:00Al Nassr vs Al-FayhaAl-Awwal Park, RiyadBillets
28 mai 2027, 13:00Al Hilal vs Al NassrKingdom Arena, RiyadBillets

Note : La Saudi Pro League fait une pause du 24 décembre 2026 au 7 février 2027 pour laisser place à la Coupe d’Asie de l’AFC 2027, organisée par l’Arabie saoudite, avant la reprise de la campagne d’Al-Nassr en février. Les heures de coup d’envoi sont indiquées telles que publiées et sont susceptibles d’être modifiées à l’approche du jour du match.

Comment acheter des billets pour Al-Nassr en 2026/27

Pour acheter des billets des matches d’Al-Nassr, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel de la ligue (SPL), où vous pouvez aller dans la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ». Vous pouvez également acheter des billets via le site d’Al-Awwal Park ou WeBook.com.

Saudi Pro League
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Saudi Pro League Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Aug 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC

Les journées de championnat se déroulent généralement sur trois jours, la majorité d’entre elles ayant lieu du jeudi au samedi afin de coïncider avec le week-end saoudien (vendredi et samedi), et les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

Pour les matches les plus populaires, comme le derby de Riyad (Al-Hilal vs Al-Nassr), il est conseillé d’acheter vos billets dès leur mise en vente afin d’éviter de passer à côté des places que vous souhaitez.

Vous n’avez pas besoin d’une adhésion au club pour acheter des billets à l’unité, mais Al-Nassr propose des formules d’adhésion Diamond et Seasonal Membership. Les adhésions Diamond garantissent des billets pour toutes les compétitions, tandis que les adhésions Seasonal Membership, qui comportent plusieurs niveaux allant de Fan Tier à Platinum Tier, incluent des avantages et des billets dont la valeur augmente selon le niveau choisi.

Étant donné que les plateformes officielles comme Webook et le site de la Saudi Pro League affichent fréquemment complet en quelques minutes pour les affiches les plus demandées, des places de marché secondaires fiables comme Ticombo offrent la meilleure option pour obtenir des billets de match vérifiés.

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Combien coûtent les billets d’Al-Nassr en 2026/27 ?

Les prix des billets d’Al-Nassr varient en fonction du match, de la catégorie de siège et de la demande. Les options de places premium, comme les loges VIP et les suites exécutives, affichent des prix plus élevés, tandis que les billets en admission générale offrent des options plus abordables.

Les prix se situent généralement entre 185 SAR et 1 875 SAR, voire davantage pour les matches les plus prestigieux.

Consultez régulièrement le site officiel de la ligue ou celui d’Al-Awwal Park pour obtenir davantage d’informations sur la billetterie, notamment sur les disponibilités et les prix.

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Tout ce qu’il faut savoir sur Al-Nassr

Al-Nassr, fondé en 1955, est l’une des puissances traditionnelles de la Saudi Pro League et est basé dans la capitale, Riyad. Al Hilal et Al-Nassr ont toujours été deux des forces les plus dominantes dans la sphère saoudienne, et ils ont պահպանé cet élan depuis la création de la Saudi Pro League en 2007.

Al-Nassr a finalement remis la main sur le titre en 2025/26, en remportant sa 11e couronne de champion d’Arabie saoudite sous Ange Postecoglou et en mettant fin à une longue attente pour les Nassrawis. Avec Cristiano Ronaldo toujours à la pointe de l’attaque, le club aborde la saison 2026/27 en tant que champion et grand favori à sa propre succession.

Si Ronaldo reste le renfort le plus célèbre à avoir joué pour Al-Nassr ces dernières années, toute une série de stars mondiales notables ont porté le maillot jaune et bleu au fil des années, notamment Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar et David Ospina. Le club a continué à renforcer son effectif année après année à mesure que le rayonnement mondial du football saoudien grandit, l’Arabie saoudite devant accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027 au cours même de cette saison.

Histoire d’Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, anciennement connu sous les noms de King Saud University Stadium et Mrsool Park, est le stade d’Al-Nassr depuis 2020. En septembre de cette année-là, la Saudi Media Company (SMC) a obtenu les droits de gestion pour exploiter le stade, et elle a signé avec Al-Nassr pour en faire son locataire. En avril 2023, le stade a été rebaptisé Al-Awwal Park après la signature par Saudi Awwal Bank d’un contrat de sponsoring de 15 millions de dollars.

Al-Awwal Park est situé dans le complexe du King Saud University Stadium, à l’ouest de Riyad, juste au sud du King Abdullah Financial District, et peut accueillir jusqu’à 26 000 supporters un jour de match. Le stade a également accueilli d’autres événements de divertissement et sportifs, notamment Crown Jewel de la WWE, à deux reprises, ainsi que des cartes de combats du PFL Championship.

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