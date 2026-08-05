Al-Nassr aborde la saison 2026/27 en tant que champion en titre de la Saudi Pro League, avec Cristiano Ronaldo toujours à la pointe de l’attaque à Al-Awwal Park. Voici comment acheter des billets, leur prix, et la liste complète des matches de la saison.

Al-Nassr a réalisé le plus grand coup de tous en recrutant Cristiano Ronaldo en 2022, et les affluences en Saudi Pro League sont en hausse depuis. GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter des billets des matches d’Al-Nassr, notamment comment vous les procurer et combien ils coûtent.

Matches d’Al-Nassr SC en 2026/27

Date et heure Match Lieu Billets 15 août 2026, 14:00 Al Nassr vs Al Fateh Al-Awwal Park, Riyad Billets 18 août 2026, 14:00 (King Cup) Al Diriyah vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Billets 21 août 2026, 12:00 Al Riyadh vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Billets 25 août 2026, 14:00 Al-Ettifaq vs Al Nassr Al Ettifaq Club Stadium, Dammam Billets 28 août 2026, 14:00 Al Nassr vs Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riyad Billets 5 sept. 2026, 14:00 Al Ittihad vs Al Nassr Alinma Stadium, Djeddah Billets 9 sept. 2026, 14:00 Al Nassr vs Abha Al-Awwal Park, Riyad Billets 10 sept. 2026, 14:00 Al Khaleej vs Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Billets 17 sept. 2026, 14:00 Al Nassr vs Al Diriyah Al-Awwal Park, Riyad Billets 9 oct. 2026, 13:00 Al Ahli vs Al Nassr Alinma Stadium, Djeddah Billets 15 oct. 2026, 13:00 Al Nassr vs Neom SC Al-Awwal Park, Riyad Billets 22 oct. 2026, 13:00 Al-Faisaly vs Al Nassr Al-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ah Billets 29 oct. 2026, 13:00 Al Nassr vs Al Kholood Al-Awwal Park, Riyad Billets 5 nov. 2026, 12:00 Al Hazem vs Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Billets 20 nov. 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riyad Billets 26 nov. 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Shabab Al-Awwal Park, Riyad Billets 3 déc. 2026, 12:00 Al-Fayha vs Al Nassr Al Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ah Billets 10 déc. 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Hilal Al-Awwal Park, Riyad Billets 14 déc. 2026, 12:00 Al Fateh vs Al Nassr Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa Billets 11 févr. 2027, 15:00 Al Nassr vs Al Riyadh Al-Awwal Park, Riyad Billets 18 févr. 2027, 15:00 Al Nassr vs Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riyad Billets 25 févr. 2027, 15:00 Al-Taawoun vs Al Nassr Al Taawoun Club Stadium, Buraydah Billets 11 mars 2027, 14:00 Al Nassr vs Al Ittihad Al-Awwal Park, Riyad Billets 18 mars 2027, 15:00 Abha vs Al Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha Billets 2 avr. 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Khaleej Al-Awwal Park, Riyad Billets 8 avr. 2027, 13:00 Al Diriyah vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Billets 15 avr. 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Ahli Al-Awwal Park, Riyad Billets 18 avr. 2027, 13:00 Neom SC vs Al Nassr King Khalid Sports City, Tabuk Billets 22 avr. 2027, 13:00 Al Nassr vs Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riyad Billets 29 avr. 2027, 13:00 Al Kholood vs Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Billets 6 mai 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Hazem Al-Awwal Park, Riyad Billets 12 mai 2027, 13:00 Al Qadsiah vs Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Billets 20 mai 2027, 13:00 Al Shabab vs Al Nassr SHG Arena, Riyad Billets 24 mai 2027, 13:00 Al Nassr vs Al-Fayha Al-Awwal Park, Riyad Billets 28 mai 2027, 13:00 Al Hilal vs Al Nassr Kingdom Arena, Riyad Billets

Note : La Saudi Pro League fait une pause du 24 décembre 2026 au 7 février 2027 pour laisser place à la Coupe d’Asie de l’AFC 2027, organisée par l’Arabie saoudite, avant la reprise de la campagne d’Al-Nassr en février. Les heures de coup d’envoi sont indiquées telles que publiées et sont susceptibles d’être modifiées à l’approche du jour du match.

Comment acheter des billets pour Al-Nassr en 2026/27

Pour acheter des billets des matches d’Al-Nassr, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel de la ligue (SPL), où vous pouvez aller dans la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ». Vous pouvez également acheter des billets via le site d’Al-Awwal Park ou WeBook.com.

Saudi Pro League Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Aug 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC

Les journées de championnat se déroulent généralement sur trois jours, la majorité d’entre elles ayant lieu du jeudi au samedi afin de coïncider avec le week-end saoudien (vendredi et samedi), et les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

Pour les matches les plus populaires, comme le derby de Riyad (Al-Hilal vs Al-Nassr), il est conseillé d’acheter vos billets dès leur mise en vente afin d’éviter de passer à côté des places que vous souhaitez.

Vous n’avez pas besoin d’une adhésion au club pour acheter des billets à l’unité, mais Al-Nassr propose des formules d’adhésion Diamond et Seasonal Membership. Les adhésions Diamond garantissent des billets pour toutes les compétitions, tandis que les adhésions Seasonal Membership, qui comportent plusieurs niveaux allant de Fan Tier à Platinum Tier, incluent des avantages et des billets dont la valeur augmente selon le niveau choisi.

Étant donné que les plateformes officielles comme Webook et le site de la Saudi Pro League affichent fréquemment complet en quelques minutes pour les affiches les plus demandées, des places de marché secondaires fiables comme Ticombo offrent la meilleure option pour obtenir des billets de match vérifiés.

Combien coûtent les billets d’Al-Nassr en 2026/27 ?

Les prix des billets d’Al-Nassr varient en fonction du match, de la catégorie de siège et de la demande. Les options de places premium, comme les loges VIP et les suites exécutives, affichent des prix plus élevés, tandis que les billets en admission générale offrent des options plus abordables.

Les prix se situent généralement entre 185 SAR et 1 875 SAR, voire davantage pour les matches les plus prestigieux.

Consultez régulièrement le site officiel de la ligue ou celui d’Al-Awwal Park pour obtenir davantage d’informations sur la billetterie, notamment sur les disponibilités et les prix.

Tout ce qu’il faut savoir sur Al-Nassr

Al-Nassr, fondé en 1955, est l’une des puissances traditionnelles de la Saudi Pro League et est basé dans la capitale, Riyad. Al Hilal et Al-Nassr ont toujours été deux des forces les plus dominantes dans la sphère saoudienne, et ils ont պահպանé cet élan depuis la création de la Saudi Pro League en 2007.

Al-Nassr a finalement remis la main sur le titre en 2025/26, en remportant sa 11e couronne de champion d’Arabie saoudite sous Ange Postecoglou et en mettant fin à une longue attente pour les Nassrawis. Avec Cristiano Ronaldo toujours à la pointe de l’attaque, le club aborde la saison 2026/27 en tant que champion et grand favori à sa propre succession.

Si Ronaldo reste le renfort le plus célèbre à avoir joué pour Al-Nassr ces dernières années, toute une série de stars mondiales notables ont porté le maillot jaune et bleu au fil des années, notamment Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar et David Ospina. Le club a continué à renforcer son effectif année après année à mesure que le rayonnement mondial du football saoudien grandit, l’Arabie saoudite devant accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027 au cours même de cette saison.

Histoire d’Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, anciennement connu sous les noms de King Saud University Stadium et Mrsool Park, est le stade d’Al-Nassr depuis 2020. En septembre de cette année-là, la Saudi Media Company (SMC) a obtenu les droits de gestion pour exploiter le stade, et elle a signé avec Al-Nassr pour en faire son locataire. En avril 2023, le stade a été rebaptisé Al-Awwal Park après la signature par Saudi Awwal Bank d’un contrat de sponsoring de 15 millions de dollars.

Al-Awwal Park est situé dans le complexe du King Saud University Stadium, à l’ouest de Riyad, juste au sud du King Abdullah Financial District, et peut accueillir jusqu’à 26 000 supporters un jour de match. Le stade a également accueilli d’autres événements de divertissement et sportifs, notamment Crown Jewel de la WWE, à deux reprises, ainsi que des cartes de combats du PFL Championship.